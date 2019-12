4 tipp, hogy védjük meg a nagyit, anyát, apát és magunkat is az interneten

A közvélekedés szerint az idős embereket nagyobb valószínűséggel verik át csalók, mint gyermekeiket vagy unokáikat. Úgyhogy különösen fontos a családnak megvédenie őket, mutatjuk is erre a legjobb, szakértői praktikákat!

Először is, tegyük fel magunknak a kérdés, miért különösen sebezhetőek az idős emberek az online csalásokkal szemben - kezdi közleményét a Sicontact Kft. A csalók többek között kihasználhatják az idősek hiszékenységét, illetve egyes esetekben az öregedés okozta kognitívképesség-romlást. Mondanunk sem kell, hogy az efféle bűnözők arra alapozzák tevékenységüket, hogy a kiszemelt áldozatok nem úgy nőttek fel, hogy ez a technológia körülvette volna őket. Nagy valószínűséggel ugyanis soha nem vettek részt még a legalapvetőbb kiberbiztonsági képzéseken sem. Nézzünk most pár praktikus tanácsot, melyekkel felvértezve az idősek is jóval nagyobb eséllyel szállhatnak szembe az online csalókkal.

Legyünk szkeptikusak!

Soha ne feltételezzük, hogy egy idegen személy az interneten megbízható! Sőt, minden váratlan üzenetet tekintsünk átverési kísérletnek! Akkor is óvatosan kell eljárnunk, ha az üzenet egy ismerősünktől érkezik (vagy legalábbis úgy tűnik, hogy tőle érkezik) -- ez egyaránt vonatkozik az e-mailben, a Messenger-jellegű applikációkon keresztül és a közösségi médiában továbbított üzenetekre. Vigyázzunk, ha valami szokatlant veszünk észre akár az üzenetben, akár a feladóval kapcsolatban: lehet, hogy egy kiberbűnöző átvette az irányítást barátunk online fiókja felett, és most azt használja rosszindulatú spam-üzenetek küldésére. Ha kétség merül fel bennünk, inkább töröljük az üzenetet!

Mondjunk nemet az ingyenes dolgokra!

A fentiekhez hasonlóan a csalók e-mailt küldhetnek nekünk, hogy gratuláljanak a lottón vagy egy olyan nyereményjátékban elért "sikerünkhöz", amelyben soha nem is vettünk részt. Annak érdekében, hogy a nyereményt "felszabadítsák" számunkra, kérni fogják a személyes adatainkat és/vagy előleg kifizetését egyfajta "előleges átverés" formájában. Általában az üzenetek sürgető jellegűek, próbálják azt az érzetet kelteni, hogy ha nem cselekszünk azonnal, akkor kimaradunk valamiből. Ne felejtsük el azonban, hogy a legitim lottók soha nem követelik meg a nyertesektől, hogy bármiféle díjat fizessenek a nyereményeik átvétele érdekében!

Soha ne utaljunk pénzt idegeneknek!

A romantikus indíttatású átverés volt a második legkártékonyabb csalási forma 2018-ban: a minden korosztályt megcélozó trükk-kategória (melyben egy lehetséges romantikus partneri viszony ígéretével csalnak ki pénzt vagy személyes információt az áldozatokból) összesen 362 millió dollár értékű kárt okozott. Ami még ennél is rosszabb: az FBI legfrissebb, internetes bűnügyekkel foglalkozó jelentése azt is megállapította, hogy becslések szerint a romantikus csalások áldozatainak csaknem egyharmadát ún. money mule-nak (pénzöszvérnek) használták, magyarul pénzmosó bűncselekmények gyanútlan részesévé tette őket. A romantikus átverések már évek óta szerepelnek az időskorúak ellen elkövetett leggyakoribb átverések listáján, ami nem meglepő amiatt, hogy a magány az egyik leggyakoribb probléma, amellyel sok idős embernek szembe kell néznie.

Párbeszéd

Az utolsó tipp elsősorban a fiatalabbaknak szól: tartsuk fenn a folyamatos párbeszédet szüleinkkel és nagyszüleinkkel, és úgy magyarázzuk el nekik az alapvető kiberbiztonsági gyakorlatokat, hogy számukra a leginkább érthető legyen, illetve köthető saját tapasztalataikhoz! Már azzal sokat segítünk, ha az interneten leselkedő veszélyekre felhívjuk a figyelmüket és átbeszéljük velük, mire kell vigyázniuk.

Címlapkép: Getty Images