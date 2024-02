Kegyetlen cascodíjakat fizetni ki a magyar autósok: sokan szívhatják a fogukat emiatt

Egy biztosításközvetítő adatai szerint a személygépkocsikra tavaly megkötött teljes körű casco szerződések átlagdíja 205 200 forint volt, ami 9,5 százalékkal volt magasabb a 2022-ben tapasztalt 187 400 forintos szintnél.

Az új autók átlagos cascodíja 2023-ban 238 300 forint volt, ami 61 százalékkal magasabb, mint az évfordulós váltók 147 600 forintos éves összege. Azok az ügyfelek, akik használt autó vásárlásakor kötötték meg a casco biztosításukat, átlagosan 198 200 forintos díjat fizettek.

dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója azt mondta, hogy a díjemelkedés mértéke nem közelítette meg az inflációt.

A díjemelkedés mértéke meg sem közelítette az éves átlagos infláció 17,6 százalékos mértékét, annak ellenére, hogy mind az alkatrészárak, mind a rezsióradíjak folyamatosan emelkedtek ebben az időszakban is. A növekedést kis mértékben az is visszafogta, hogy tavaly kevesebb új autót helyeztek forgalomba, így nagyobb volt a használt autókra kötött, alacsonyabb díjú casco szerződések aránya

- mondta a vezérigazgató.

A hazai személygépkocsi-állomány folyamatosan öregszik, átlagos életkora 2023 végén már közel 16 év volt. Ezért is törekszenek a biztosítók arra, hogy különböző termékekkel a korosabb autóknak is tudjanak megfelelő casco fedezetet nyújtani. Az Insura.hu adatai szerint a tavaly kötött casco biztosítások 12 százalékát 10 évnél idősebb járművekre kötötték.

Spórolunk az önrésszel?

Továbbra is szinte egyeduralkodók a 10 százalékos önrész vállalásával megkötött casco módozatok, ám míg egy évvel ezelőtt még a legkedvezőbb 10 százalék/50 ezer forintos verziót az autósok 23 százaléka választotta, ma már csupán 10 százaléka dönt e módozat mellett. Jelenleg messze a 10 százalék/100 ezer forintos önrész a legnépszerűbb (60%), de elgondolkodtató, hogy a 10 százalék/200 ezer forintos önrész aránya a tavalyi cascokötésekben az előző évi 16-ról 27 százalék közelébe emelkedett.

A 10 százalék/200 ezer forintos önerő azt jelenti, hogy a károsult autós csak nagyobb összegű károk esetén tudja kihasználni a casco nyújtotta védelmet. Ezt mindenképpen célszerű mérlegelni akkor, amikor a magasabb önrész vállalásával akarunk évi néhány ezer forintot megspórolni

- hívta fel a figyelmet az Insura vezérigazgatója.

Sokan kötnek kiegészítő biztosítást a cascóhoz

Pozitív fejlemény ugyanakkor, hogy a megkötött casco szerződések mellé igen sokan, a szerződők több mint 38 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, közülük számosan több plusz fedezetet is igényelnek. A leggyakoribb kiegészítő fedezet az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 22 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (9%) és a hibás tankolás biztosítása (8%) is. Ezeken kívül főként a poggyász- és balesetbiztosítást, illetve a kölcsöngépjárművet biztosító termékeket választották az ügyfelek.

A többség az egyösszegű díjrendezést választja

Az ezzel járó díjkedvezmények hatására messze a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság az egyösszegű éves befizetés (52%) volt tavaly, ezt követte a negyedéves díjfizetés (38%), megelőzve a havi és a féléves gyakoriságot. Érdekesség, hogy 2022-ben még magasabb, 55 százalékos volt azok aránya, akik egy összegben fizették be a casco díját. Vélhetően a reálbérek időszakos romlása miatt tavaly többen döntöttek úgy, hogy kissé magasabb díjat fizetnek, de több részletben. Ezzel egy időben nagyot esett a csekkes befizetések részaránya: a 2022-es 18 százalék helyett tavaly már mindössze 8 százaléknyian választották ezt a formát.