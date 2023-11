Óriási tévhit dölt meg a kötelező autóbiztosításokról: erről minden érintettnek tudnia kell!

Magyarországon folyamatosan nő a forgalomba helyezett járművek száma, ami elsősorban a személyautók bővülésének köszönhető. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderül, hogy 2016-hoz képest 2022-ben közel 25 százalékkal több autó közlekedett az utakon, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint pedig közel hatmillió élő kötelező gépjármű felelősség-biztosítási (kgfb) szerződés van hazánkban. Bár az autótulajdonosok egyre tájékozottabbak, a kgfb-vel kapcsolatban még mindig sok a tévhit. A leggyakoribb tévhiteket gyűjtötte most össze az Allianz biztosító.

1. A kgfb csak a másik vétlen autóst védi

A kötelező gépjármű-felelősség biztosítási szerződést minden gépjármű tulajdonosnak, illetve magyarországi telephelyű üzembentartójának kötelező megkötnie és azt rendszeresen fizetnie, hogy ha a gépjárművel egy másik autósnak kárt vagy személyi sérülést okoz, az biztosan kifizetésre kerüljön. Az Allianz tapasztalatai szerint a leggyakoribb kgfb káresemények közé tartoznak a nem megfelelő követési távolság megválasztásából adódó, ún. „utoléréses” ütközések, az elsőbbség adás hiányából, valamint a szabálytalan sávváltásból adódó karambolok, továbbá a figyelmetlen tolatás vagy parkolás miatti balesetek. Talán kevesen tudják, hogy bár károkozóként a saját kárunkra nem nyújt védelmet a kgfb, vétlen utasaink személyi sérülésére és személyes használati tárgyaira viszont igen. Ezen felül léteznek a kgfb szerződésekhez kapcsolódó olyan extra szolgáltatások, amelyek alapján a biztosított mint károkozó és az utasai számára is kártérítés jár személyi sérülés esetén, vagy amelyek segítséget nyújtanak baleset vagy járműmeghibásodás esetén.

2. Nincs különbség gfb és gfb között, ezért elég csak az ár alapján dönteni

A kgfb kiválasztásakor az autótulajdonosok jórésze még mindig a legolcsóbb ajánlat mellett dönt, mivel azt gondolják, őket úgysem védi ez a járműbiztosítás. Az első pontban azonban már láthattuk, hogy ez nem teljesen így van. Mivel a kgfb nem kizárólag a másik fél kárára nyújt fedezetet, de adott esetben saját utasaink számára is védelmet biztosít, érdemes utánanéznünk, hogy a kiválasztott biztosító milyen megbízható háttérrel rendelkezik és milyen szolgáltatást biztosít, milyen kárrendezési szolgáltatást nyújt, milyen határidőket vállal, milyen kárrendezési hálózattal rendelkezik és milyen lehetőségek vannak a kár bejelentésére, nyomon követésére.

Ráadásul kgfb és kgfb között is van különbség, ezért is fontos, hogy ne egy kötelező minimum elvárásként tekintsünk erre a biztosításra, hiszen a legolcsóbb opció nem feltétlenül nyújt kellő védelmet. A különböző biztosítók kgfb kínálata többek között pont abban térhet el egymástól, hogy tartalmaz-e bármilyen kiegészítő, extra szolgáltatást vagy külön kell fizetni ezekért.

„Ezek az extra szolgátatások lehetővé teszik, hogy a kgfb saját magunk számára is segítséget nyújtson. A már említett, közlekedési baleset fedezettel például a biztosító abban az esetben is fizet, ha a vezető vagy utasai, illetve kísérői szendvednek sérülést, a jogi segítségnyújtás szolgáltatás akkor nyújt segítséget, ha a közlekedési baleset miatt vagy az adásvételi szerződéssel kapcsolatban jogi tanácsra van szükségünk, az assistance szolgáltatás keretében pedig baleset vagy járműmeghibásodás esetén a biztosító megszervezi a jármű helyszíni javítását, vagy ha ez nem lehetséges, az autó és az utasok elszállítását” – teszi hozzá Töreky Gábor, az Allianz Hungária Zrt. gépjármű-biztosítási termék- és portfóliómenedzsment osztályának vezetője. „Az Allianznál már az alap kgfb csomag is díjmentesen biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, melyek egyre növekvő népszerűségét az is mutatja, hogy a tavalyi évben közel 5600 assistance hívást fogadtunk, idén júliusig pedig már ennél is többet”.

3. Minden biztosító ugyanazokat a kedvezményeket kínálja

A legjobb ajánlat megtalálásához nézzünk alaposan utána, mit és hogyan fedeznek az egyes kötelező gépjármű-biztosítások és milyen szolgáltatások járnak hozzájuk. Fontos, hogy ne csak mintaszámítások alapján tájékozódjunk a díjakról, hanem személyre szabottan kalkuláljuk ki az összeget. A kgfb árat általánosan befolyásoló tényezőkön túl, mint például hogy mennyivel növekedtek a kárkifizetések, a díjat befolyásolják a gépjármű műszaki adatai, de szempont az üzemben tartó életkora, a balesetmentes közlekedéssel eltöltött éveinek száma, a jogosítvány megszerzése óta eltelt idő, valamint az is, hogy jellemzően milyen településen használják a járművet. A legjobb ár eléréséhez a biztosítók által önállóan meghatározott kedvezményeket is igénybe vehetik mind az új, mind a meglévő ügyfelek.

„Ilyen árcsökkentő tétel lehet, ha online kötjük meg a szerződést elektronikus fizetési módot és kommunikációt választva, amelyhez további kedvezményt kapunk, ha éves díjfizetési gyakorisággal rendezzük a díjat, illetve nálunk például azért is díjkedvezmény jár, ha valaki megnézi a tudatos járművezetésről szóló videónkat. Az együttkötési kedvezményekkel is érdemes tisztában lenni, vagyis, ha a kgfb megkötésekor rendelkezünk például bizonyos – a díjtarifában meghatározott - casco vagy lakásbiztosítási csomagokkal, akkor is lefaraghatunk a díjból. Ezenkívül az élő szerződéssel rendelkező ügyfelek a biztosítási évfordulókor egyes – a díjértesítőben megjelölt – adatok frissítésével is csökkenthetik a következő biztosítási időszakra kalkulált díjat, amit online és személyesen is elintézhetnek” – magyarázza a szakértő.

4. Ha van kgfb, nem érdemes cascót kötni

Az autótulajdonosok egyre gyakrabban tapasztalják, hogy az infláció, valamint az alkatrész- és nyersanyaghiány miatt egyre többe kerül az autók fenntartása. A KSH statisztikái szerint 2023. augusztusában a fogyasztói árindex a járműalkatrészek esetén 15,1 százalék, a járműjavítás, -karbantartás esetén pedig 19,4 százalék volt. A kgfb önmagában nem fedez minden kárt baleset bekövetkezésekor, ezért akkor járunk a legjobban, ha kiegészítő vagy casco biztosítással is bebiztosítjuk magunkat. Ezek nélkül ugyanis egy-egy ilyen káresemény hatalmas összeggel növelheti tovább az anyagi terheinket.

„Jó példa erre az őszi fokozott vadveszély miatt a vaddal történő ütközés, amely során a károk átlagos értéke akár a milliós nagyságrendet is elérheti. Ezt a kgfb nem fedezi, viszont az állattal való ütközés fedezetet is tartalmazó gépjármű-biztosítás, vagy a töréskárra is kiterjedő, teljes körű casco szerződés már igen. Kiemelten fontos tehát, hogy a magas autófenntartási költségek ellenére ne a gépjármű-biztosítás díján spóroljunk, hanem a lehető legátfogóbb védelemre törekedjünk” – hangsúlyozza Töreky Gábor.

A gépjármű-biztosítást nemcsak egyszerűbb és olcsóbb, hanem célszerűbb is például cascóval együtt kötni, hiszen így egyedi igények szerint választhatók ki a megfelelő casco fedezetek, amelyek teljesebb körű védelmet nyújtanak. A két szerződést online, egy kalkulációval meg lehet kötni és így egy szerződésben, azonos díjfizetési móddal és gyakorisággal, azonos évfordulóval könnyebben lehet kezelni a járműbiztosítást.

+1. Magunknál kell tartani a befizetési bizonylatot

Bár egy jogszabály változás miatt már évek óta nem kötelező, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító szerint sokan még mindig azt hiszik, hogy a kötelező biztosítás befizetését igazoló feladóvevényt vagy más típusú igazolást, például banki bizonylatot magunknál kell tartani, mert egy közúti ellenőrzés során a rendőr elkérheti tőlünk. Ma már azonban a rendőrség elektronikusan, a központi nyilvántartásból kérdezi le, hogy az adott gépjármű rendelkezik-e érvényes és hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.