Brutálisan megdrágulnak 2024-től a lakásbiztosítások: már postázzák az új díjszámítást

Jelentős mértékben, 19 százalékkal emeli meg egy olvasónk lakásbiztosításának díját az Alfa Biztosító - tudta meg a Pénzcentrum. Az emelés oka természetesen az infláció, így nem egyedi esetről van szó, sőt – ahogy arra egy korábbi cikkünkben fel is hívtuk a figyelmet -, nem is csak az Alfa ügyfelei számíthatnak díjemelésre.

Néhány héttel ezelőtt a Pénzcentrum is felhívta rá a figyelmet, hogy az utóbbi két évben tapasztalt rendkívül magas infláció miatt a keletkezett károk összegei is inflálódnak, így a biztosítók is egyre magasabb összegeket kénytelenek kifizetni a károk rendezésekor. Ez a folyamat pedig értelemszerűen oda vezet, hogy a biztosítók kénytelenek megemelni a biztosítási díjakat is.

Így tett most az Alfa Biztosító is, amely levélben tájékoztatta a nála lakásbiztosítással rendelkező olvasónkat arról, hogy a biztosítási díj 19 százalékkel fog emelkedni:

Az értékkövetés mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2022-es adatok alapján, a szerződési feltételekkel összhangban számoljuk ki. Ezek figyelembevételével az Ön biztosítási összegeit és a biztosítás díját 19 százalékkal növeljük

– áll a levélben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET 15-20%-os díjemelést kapnak a nyakukba a magyar ingatlantulajok: sokat bukhat, aki nem fizeti be Az elmúlt két évben az építőiparban és az ingatlanpiacon is jelentős volt az infláció mértéke, ez pedig áttételesen a lakásbiztosítások díjait is megemelte.

Természetesen nem egyedi esetről van szó, a fent idézett, korábbi cikkünk írásakor megkérdezett többi biztosító is 15-20 százalékos áremelkedésekről számolt be attól függően, hogy pontosan milyen biztosítási termékről van szó.