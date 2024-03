West Balkán-ügy: 13 év után lezárult a per, 162 milliót fizethetnek a felelősök - az ítélet jogerős

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

162 milliós kártérítés jár a West Balkánban meghalt lányok családjának - írja a hvg360 a lap birtokába került elsőfokú ítélet alapján. A 13 évvel ezelőtti tragédia során három fiatal lányt halálra préselt a tömeg, közülük kettőnek a családja perelte be a börtönből már rég kiszabadult felelősöket. A per most lezárult, az ítélet jogerős, senki sem fellebbezett. Összesen 110 millió forint kártérítést, ennek mostanra több mint 52 millió forintot kitevő kamatát és további 1,5 millió forint költségtérítést kell megfizetnie a West Balkán-ügy három elítéltjének.

A West Balkán nevű szórakozóhelyen elhunyt három lány közül kettőnek a szülei és testvérei, összesen hatan együtt indítottak kártérítési pert a büntetőeljárásban jogerősen elítélt három felelős ellen. Ebben a polgári perben született ítélet január végén, vagyis 13 évvel a máig elborzasztó eset után - írja a lap. A büntetőperben azt állapították meg, hogy a 300 fő biztonságos befogadására alkalmas West Balkán aznapi bulijára 4200 belépő-karszalaggal készültek a szervezők. A tragédiát az okozta, hogy a résztvevők létszámához képest nagyon szűk lépcsőházban két irányba is áramlottak a fiatalok a különböző szinteken zajló műsorok miatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Amikor a tömegben pánik tört ki, melynek oka máig ismeretlen, két tizenéves lányt szó szerint összepréselt a tömeg, akik emiatt megfulladtak. A tömegben még egy fiatal, 24 éves nő is életét vesztette. A tragédia 2011. január 15-én a pesti Nyugati téren lévő West Balkánban történt, a Noise Night Life néven tartottak rendezvényen. EZ IS ÉRDEKELHET Felkavaró videó a halálos ralibalesetről: így csapódott a nézők közé a száguldó versenyautó az Esztergom-Nyerges Rallyn Vasárnap délután halálos baleset történt az Esztergom-Nyerges Rallyn. A nézők közé csapódott egy autó. Most előkerült egy felvétel a tragédiáról.

Címlapkép: Getty Images

