Nem áll meg az e-autók iránti őrült roham: ezt keresi a legtöbb magyar, rahedli támogatás jár hozzá

A hazai cégek február óta igényelhetnek járművenként 2,8-4 millió forint támogatást tisztán elektromos személyautó, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárdos keretösszeg több mint kétharmadát a múlt évben megpályázták, bő felét le is szerződték, közel ötödét már ki is fizették a nyerteseknek. A közlekedés zöldítését ösztönző program március végéig áll nyitva a gazdasági társaságok előtt - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán szerdán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A minisztérium közleményében felidézte, hogy 2024-ben mintegy 4600 vállalkozás igényelt összesen közel 21 milliárd forintot 5400 gépkocsi megvásárlásához. A részvételi feltételek október végi könnyítése mindhárom mutatóban másfélszeresnél nagyobb növekedést hozott. A legnépszerűbb járműkategória a kérelmek több mint háromnegyedét lefedő személyautóké. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A márkák különversenyét a szilveszterig tartó etapban toronymagasan nyerte a BYD több mint 1300 darabos mennyiséggel. A második helyezett Tesla több mint 800, a harmadik Volvo több mint 400 igénylésig jutott a múlt évben. Kétszáz feletti darabszámot ért el még a Hyundai, a Cenntro, a Volkswagen és a Nissan. Hozzájuk elsőként a Dacia csatlakozhat majd 2025-ben. A BYD a típusoknál is sokáig az élen állt az ATTO 3 jóvoltából, amíg decemberben be nem érte, és elsőként ötszáz egységig jutva meg nem előzte a Tesla Model Y. Utóbbi előnye azóta tovább nőtt, a kínai gyártó legnépszerűbb termékéből még néhánynak el kell kelnie a félezres mérföldkőig. A kétszázasok közé ebben az összevetésben még a Volvo EX30, a BYD Seal, a Tesla Model 3, a BYD Dolphin és a Cenntro Logistar 100 fért be. Az élmezőnyt itt a Hyundai Kona követi a legszorosabban. A minisztérium kitért arra, hogy a tisztán elektromos autók jelentős légszennyezés és zajterhelés nélkül használhatók, üzemeltetésük és karbantartásuk is olcsóbb. A kormány két programban mintegy 60 milliárd forinttal támogatja az elektromobilitás terjedését. A másik kiírás a vidéki töltőhálózat fehér foltjainak felszámolását, az országos lefedettséghez közelítést segíti, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá téve a zöldautózást. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Kizárólag elektromos hajtású gépkocsikból már több mint 68 ezret állítottak forgalomba Magyarországon. A leginkább környezetkímélő flotta 2020 eleje óta a kilencszeresére nőtt hazánkban. A lendületes gyarapodás is hozzájárult ahhoz, hogy a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból a korábbi folyamatos emelkedés után 2023-ban 7 százalékos csökkenésbe fordult. Az Energiaügyi Minisztérium várakozásai szerint a tisztán elektromos járművekből akár már jövőre 120 ezer futhat a magyar utakon - összegezte Facebook-bejegyzésében az EM.

