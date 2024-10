Így ejthetnek át nagyon könnyen, ha használt kocsit vásárolsz: az ilyen autók a leggyanúsabbak

Az autók gyakran szenvednek kisebb-nagyobb sérüléseket közlekedési balesetek során, ha viszont egy jármű komolyan megsérül, a továbbiakban veszélyes lehet vezetni. Előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy a károkat helyrehozták, bizonyos hibák csak később jelentkeznek. Mivel ezek a járművek nehezen értékesíthetők a használtautó-piacon, a tisztességtelen eladók gyakran megpróbálják eltitkolni a baleset tényét.

Az idén Magyarországon ellenőrzött járművek 54,54%-a már szenvedett valamilyen sérülést a carVertical autóadat-szolgáltató cég statisztikái szerint. Mivel nem minden rongálódás befolyásolja az autó vezethetőségét és biztonságát, a cég szakértői kutatást végeztek, hogy megállapítsák, mekkora az esélye annak, hogy súlyosan sérült járművet vásároljunk.

Van, hogy nem éri meg megjavítani egy komoly kárt szenvedett autót

A cég által végzett kutatás szerint a 2020 és 2024 között Magyarországon ellenőrzött sérült autók 1,2%-a szenvedett súlyos közlekedési balesetet. Súlyos közlekedési balesetnek azt az eseményt tekintik, amelyben a kár a jármű értékének több mint felét teszi ki. Egy alapkategóriájú autó esetében ez az összeg elérheti a 4 millió forintot, míg egy súlyosan megrongálódott luxusautó kára akár több tízmillió forintra is rúghat.

Az autóadat-szolgáltató adatai szerint Magyarországon a baleseti nyilvántartásban szereplő autók 92%-ánál a jármű értékének legfeljebb 20%-át tette ki a kár. Kicsi tehát az esélye annak, hogy súlyosan sérült autót vásároljunk, ám ha mégis ilyen járművet veszünk, komoly problémákkal szembesülhetünk. Ha a hibák megjelennek, előfordulhat, hogy az autót már nem éri meg rendbe hozni.

Ha egy autó komoly kárt szenved, a sofőrök gyakran úgy döntenek, hogy a biztosítási összegből olcsón megjavítják, majd eladják. Sajnos egy ilyen jármű azonban jelentős anyagi veszteséget okozhat az új tulajdonosnak. Fontos megjegyezni azt is, hogy egy súlyosan megrongálódott autót esetleg már nem biztonságos vezetni

– mondja Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője.

Hogyan ismerjük fel a súlyosan sérült autót?

A balesetet szenvedett és súlyosan megsérült autókat sem kell minden esetben a roncstelepre szállítani. A hivatalos szervizekben szakszerűen megjavított járművek továbbra is biztonságosan használhatók lehetnek. Ugyanakkor minden esetet külön meg kell vizsgálni, hogy el tudjuk dönteni, érdemes-e a sérült járművet helyrehozni.

Az egyik legszembetűnőbb, múltbeli sérülésekre utaló jel a gumiabroncsok egyenetlen kopása. A tesztvezetés során érdemes ellenőriznünk, hogy az autó egyenes vonalban halad-e, és nem húz-e félre. Vezetés közben kapcsoljuk ki a zenét, és figyeljük a motorból és a felfüggesztés felől érkező szokatlan zajokat.

Annak megállapítására, hogy egy autó sérült-e a múltban, javasoljuk, hogy a vezető ellenőrizze a jármű múltját a carVertical segítségével. Az információk alapján kiderül, hogy a jármű melyik része sérült, és mekkora volt a kár. Az előzményjelentés az ártárgyalás során is értékes lehet, hiszen, ha a vásárló dokumentumokkal tudja igazolni az autó kártörténetét, kedvezőbb árat alkudhat ki. Az is előfordulhat, hogy egy autó évekkel korábban szenvedett balesetet, majd többször is gazdát cserélt, így az eladó talán nem is ismeri a jármű teljes történetét.

A járműtörténeti jelentésből megtudhatjuk, hogy az autó mely részei sérültek meg, és mennyire becsülték a javítási költségeket. Erről tájékoztathatjuk a szakszervizet, így a szerelők gondosan ellenőrizhetik, hogy az érintett alkatrészek javítása megfelelő volt-e

– világít rá Buzelis.

Az importált autók rejtik a legtöbb kockázatot

A külföldről Magyarországra behozott autók további kockázatokat rejtenek. Gyakran súlyos balesetek után kerülnek az országba, ahol olcsón megjavítva, majd sérülésmentesként meghirdetve találnak vevőre.

Németország, Európa legnagyobb autóexportőre az egész kontinensre szállít járműveket. A carVertical adatai szerint Németországban a megrongálódott autók 5,2%-ában volt az értékük 50%-át meghaladó a kár, ami azt jelenti, hogy 20 autóból 1 komoly gondot okozhat az új tulajdonosnak. Svédországban és Spanyolországban az ilyen járművek aránya 2,5%, Olaszországban pedig 4,8%.

Németországban a kárnyilvántartásban szereplő autók 71,7%-a szenvedett olyan sérüléseket, amelyek az autó értékének legfeljebb 20%-át teszik ki. Svédországban ez az arány 83,5%, Olaszországban 79,5%, Spanyolországban pedig 85,6%. Bár a sérült járművek többségét a kisebb károkat szenvedett autók teszik ki, a valós számok a fentiektől eltérők lehetnek tekintettel arra, hogy a tisztességtelen eladók sok esetben eltitkolják a balesetek tényét.