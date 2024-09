Óriási offenzívát indít a BYD: új módszerrel tarolná le a piacot a kínai autógyártó

A BYD Japánban próbálja növelni piaci részesedését, töltőállomásokat telepít és reklámkampányokat indít. A kínai vállalat jelentős marketingköltségeket vállal, hogy vonzóbbá tegye termékeit a japán vásárlók számára, akik hagyományosan óvatosak a kínai termékekkel szemben.

A BYD elektromos járművek töltőállomásait telepíti, valamint növeli a marketing- és vásárlói ösztönzőit Japánban, hogy növelje eladásait egy olyan piacon, amely akadályt jelentett a kínai autógyártó globális terjeszkedésében. A Warren Buffett által is támogatott BYD Kína legnagyobb elektromos autógyártójává vált a hazai piacon történt gyors növekedés után. Most külföldre, többek között Japánba is terjeszkedik, amely a világ egyik legnagyobb autópiaca - írja a Reuters.

Japán azonban nehéz terep a külföldi autógyártók számára. Az elektromos autók iránti kereslet régóta gyenge, és a japán kormány idén megváltoztatta az EV-támogatások kiszámításának módját, csökkentve a BYD és több riválisa számára a támogatásokat, ami aggodalmakat vetett fel a protekcionizmus kapcsán. A japán vásárlók megnyeréséhez a BYD kedvezményeket kínált legújabb modelljének első 1000 darabjára, és reklámfilmeket sugároz egy ismert japán színésznő főszereplésével.

A stratégia magasabb marketingköltségeket eredményezett a vártnál. A BYD külföldi térnyerése nagy figyelmet keltett, különösen mivel az autógyártó piaci értéke közel akkora, mint a GM és a Ford együttvéve. Ennek ellenére néhány japán vásárló óvatos a nagy értékű kínai termékekkel szemben a minőséggel kapcsolatos aggodalmak miatt. Ázsia két legnagyobb gazdasága továbbá egy bonyolult háborús történelmet és évekig tartó politikai feszültséget oszt meg.

A shenzheni székhelyű BYD tavaly februárban nyitotta meg első bemutatótermét Japánban, és eddig több mint 2500 autót adott el. Ezzel szemben a Toyota ugyanebben az időszakban alig több mint 4200 akkumulátoros elektromos autót adott el Japánban, míg a Teslából közel 17 000 darabot regisztráltak az országban. A BYD három modellt kínál, és már több mint 30 bemutatóteremmel rendelkezik.

Vannak emberek Japánban, akik nem szeretik a kínai termékeket, így nem jó ötlet rájuk erőltetni magunkat

– mondta Atsuki Tofukuji, a BYD Auto Japan elnöke. Ehelyett azt szeretnék, ha a vásárlókat a BYD megfizethetősége és teljesítménye győzné meg – mondta.

Az elektromos autók az év első hét hónapjában értékesített 1,47 millió személygépkocsi alig több mint 1%-át tették ki Japánban az iparági adatok szerint. Ez nem tartalmazza a belföldi piacra gyártott alacsony teljesítményű "kei" mini autókat. Az elektromos autók értékesítése lassú volt Japánban, mert a Toyota és más hazai autógyártók inkább a hibrid technológiára összpontosítottak.

A kormány áprilisban átalakította az elektromos autók támogatási rendszerét, mondván, hogy ezzel a töltőállomások és más infrastruktúrák terjedését kívánják előmozdítani. A támogatásokat, amelyeket korábban az autó teljesítménye alapján állapítottak meg, most olyan kritériumok is figyelembe veszik, mint például a gyártó által telepített gyorstöltők száma és az utólagos szervizelés. Például a BYD Atto 3 SUV támogatását, amely ott 4,5 millió jenbe kerül (kb. 11,1 millió forint), csaknem felére csökkentették.

A támogatáscsökkentések visszavetették az eladásokat – mondta Tofukuji egy júliusi vállalati rendezvényen. A BYD erre válaszul április és június között 0%-os kamatozású kölcsönöket kínált, júliusban és augusztusban pedig készpénz-visszatérítést biztosított az otthoni töltőállomásokra. Terveik szerint jövő év végéig 100 helyszínen telepítenek gyorstöltőt, hogy nagyobb támogatásra legyenek jogosultak – mondta Tofukuji a Reutersnek.

A támogatások megváltoztatása az iparág védelmére irányuló kormányzati törekvést tükrözheti – mondta Zhou Jincheng, a nagojai Fourin autóipari kutatócég kínai kutatási vezetője. „Valamilyen intézkedéseket kellett hozniuk az autóiparuk védelme érdekében” – mondta Zhou. Az ipari minisztérium egyik tisztviselője szerint a változtatás célja az volt, hogy fenntarthatóan használják az elektromos autókat, és „japán módon” támogassák őket.

Más autógyártóknál is csökkentették a támogatásokat, ide tartozik a Mercedes, a Volkswagen, a Peugeot, a Volvo, a Hyundai és a Subaru. A Nissan és a Toyota SUV-k továbbra is a maximális, 850 000 jen (kb. 2 millió forint) támogatásra jogosultak voltak, és a Tesla is egyenlő vagy magasabb támogatásokat kapott az általa Japánban forgalmazott modellekre.

