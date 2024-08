Váratlan bejelentést tett közzé a Shell: erre kevés autós számított 2024 nyarán

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Shell legfrissebb negyedéves jelentése 6,3 milliárd dolláros nyereségről számolt be, ami 19%-os csökkenést jelent az előző időszakhoz képest, de még így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Wael Sawan vezérigazgató költségcsökkentési és teljesítményjavító intézkedései kezdik meghozni az eredményeket, amit a vállalat magasabb éves nyeresége is bizonyít. A Shell további részvényvisszavásárlásokat tervez és fenntartja osztalékát, miközben az energiaárak és piaci feltételek alakulása hatással van a jövőbeli termelési terveire.

A Shell 6,3 milliárd dolláros második negyedéves nyereségről számolt be, ami 19%-os csökkenést jelent az előző három hónaphoz képest, mivel a finomítói árrések és az olaj- és gáztőzsdei kereskedelem gyengültek, bár az elemzői előrejelzéseket így is felülmúlta. Az eredmények azonban közel 25%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál, ami azt mutatja, hogy a vezérigazgató, Wael Sawan költségcsökkentési és teljesítményjavító törekvései kezdik meghozni a gyümölcsüket - írja a Reuters. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A brit vállalat azt is bejelentette, hogy további 3,5 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeket a következő három hónap során, hasonló ütemben, mint az előző negyedévben. Az osztalékát változatlanul 34 cent/részvény szinten tartotta. "Az energia rendszer visszatér a 2022 előtti normalizált szintre," mondta Sawan újságíróknak. Az energiárak 2022-ben megugrottak, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami az olaj- és gázipari vállalatok nyereségét rekordmagasságokba emelte. A Shell részvényei 1,4%-kal emelkedtek csütörtök reggel, felülmúlva a szélesebb európai energiaindex 0,4%-os növekedését. Kedden a BP 10%-kal emelte osztalékát, miután 2,8 milliárd dolláros, az előrejelzéseket meghaladó nyereséget jelentett. A múlt héten a francia TotalEnergies 6%-os visszaesést jelentett a második negyedéves nyereségében, amit a gyengébb finomítói árrések okoztak. Sawan irányítása alatt, aki 2023 januárjában lépett hivatalba, a Shell visszafogta a megújuló energiaforrásokkal és hidrogénnel kapcsolatos tevékenységeit, visszavonult az európai és kínai villamosenergia-piacokról, eladta finomítóit annak érdekében, hogy a magasabb árrésű üzletágakra, elsősorban az olajra és gázra koncentráljon. A Shell 2024 első felében 700 millió dolláros költségcsökkentést ért el, így a 2022 óta elért összes ilyen jellegű megtakarítás 1,7 milliárd dollárra nőtt, a 2025-ig kitűzött 2-3 milliárd dolláros megtakarítási cél részeként. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Shell második negyedéves korrigált nyeresége, meghaladta az elemzők 6 milliárd dolláros várakozását. Az egy évvel korábbi 5,1 milliárd dollárról emelkedett, de alacsonyabb volt, mint az első negyedévi 7,7 milliárd dolláros nyereség. A negyedéves csökkenést az alacsonyabb árak és eladási volumenek, valamint a Shell zászlóshajójának számító cseppfolyósított földgáz (LNG) részlegének gyengébb kereskedelme okozta, ami szezonálisan alacsonyabb kereslet eredménye volt. Az alacsonyabb finomítói árrések és a gyengébb olajkereskedelem szintén negatívan hatottak az eredményekre, amelyeket azonban ellensúlyoztak az olaj- és gázipari termelési és marketing részlegek vártnál erősebb nyereségei. A Shell 708 millió dolláros leírást eszközölt a szingapúri finomítója eladását követően. Emellett 783 millió dolláros leírást hajtott végre, miután leállította az egyik legnagyobb európai bioüzemanyag-üzem építését egy évvel a tervezett online megjelenés előtt, gyenge piaci feltételekre hivatkozva. A Shell szerint az olaj, gáz és LNG termelés alacsonyabb lesz a harmadik negyedévben a sűrű karbantartási ütemterv miatt.

Címlapkép: Getty Images

