Gigászi visszahívást jelentett be a Tesla: 1,85 millió kocsit érit, életveszélyes a hiba

1,85 millió járművet hív vissza a Tesla, mert a szoftver hibája miatt fennáll a veszélye annak, hogy a rendszer nem érzékeli a le nem csukott motorháztetőt.

A Tesla bejelentette, hogy 1,85 millió járművet hív vissza az Egyesült Államokban. Az autógyártó szerint a szoftver hibája miatt fennáll a veszélye annak, hogy a rendszer nem érzékeli a le nem csukott motorháztetőt. Ez komoly biztonsági kockázatot jelenthet, hiszen a teljesen kinyíló motorháztető akadályozhatja a vezető kilátását, növelve ezzel a balesetek esélyét - írja a Reuters.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) közlése szerint a Tesla már június közepén megkezdte egy szoftverfrissítés kiadását. A visszahívás több modellt is érint: a 2021-2024 közötti Model 3, Model S és Model X típusokat, valamint a 2020-2024-es Model Y járműveket. A Tesla elmondása szerint ezekben az autókban egy kínai gyártású motorháztető retesz található, amelyet a Magna Closures Co Ltd. szállított.

Az autógyártó márciusban kezdte el vizsgálni az ügyfélpanaszokat Kínában, amelyek arra vonatkoztak, hogy egyes Model 3-as és Model Y járművek motorházteteje nem záródik megfelelően. Ennek eredményeként kezdeményezték a retesz hardverének helyreállítását és az üzem közbeni ellenőrzéseket.

Bár Európában és Észak-Amerikában kevesebb ilyen eset fordult elő, a Tesla mérnöki vizsgálatokat indított ezekben a régiókban is. A hónap elején döntöttek végül arról, hogy visszahívják ezeket az autókat is.