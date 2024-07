Mol-igazgató az üzemanyagárakról: "ilyen ígéretet nem tettünk a kormánynak"

Nem tett ígéretet arra az iparág, hogy a hazai üzemanyag-tarifák átlaga, minden egyéb körülménytől függetlenül, mostantól nem nő a környező államok szintje fölé - mondta Ratatics Péter, aki a Mol csoportszintű fogyasztói szolgáltatásainak ügyvezető igazgatója.

A magyarországi üzemanyagárak most sem haladják meg a térségieket, az iparág pedig nem tett erre vonatkozó, biankó ígéretet a kormánynak - mondta a Népszavának Ratatics Péter, aki a Mol csoportszintű fogyasztói szolgáltatásainak ügyvezető igazgatója, aki a Magyar Ásványolaj Szövetség elnökeként tárgyalt a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Kiemelte azt is: július elsejével Horvátországban és Romániában is jelentősen nőtt az üzemanyagok jövedéki adója, emiatt drágult az üzemanyag, de ez még nem látszódott a statisztikában.

Ha a környékbeli adóemelések a statisztikákban is érvényesülnek, nyilvánvalóvá válik, hogy a hazai üzemanyagárak átlaga valójában most sem magasabb a szomszédos államokénál

- magyarázta a szakember, aki szerint hosszabb időtávú árösszevetést kellene alkalmazni, amire a szaktárca nyitottnak mutatkozott.

Úgy vélte, az Eurostat-nyilvántartás frissítése már a héten - egyéb lépés nélkül - megoldja a vitás kérdéseket.

Olyan ígéretet, avagy megállapodást, hogy a hazai tarifák átlaga, minden egyéb körülménytől függetlenül, mostantól nem nő a környező államok szintje fölé, se szóban, se írásban nem tettünk

- húzta alá.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA