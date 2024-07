Megtudtuk, erről tárgyalt a kormány a benzinkutasokkal: újra jöhet az árstop?

Nem feltétlenül a hazai kereskedők hibája az, hogy itthon folyamatosan nőnek a benzin és a gázolaj árai, inkább a nemzetközi helyzet állandó változásai okolhatók ezért - mondta a Pénzcentrumnak Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője, mikor erről kérdeztük. A kormány ugyanakkor továbbra sem állt le az üzengetéssel az olajpiac hazai szereplői felé, és tegnap már egyeztetésre is sor került. Lapunk azonban most kiderítette, hogy itt már nyoma sem volt a kemény hangvételnek - az egyik résztvevő szerint kifejezetten előremutató megbeszélés volt ez, és már csak ezért is remélik, hogy több is lesz belőle a minisztérium és a piaci szereplők között. De mi a baj azzal, hogy a régiós árakhoz hasonlítja a kormány a hazai benzinárakat?

Minden jel arra mutat, hogy a kormány továbbra sem engedi el a benzinárkérdést. A 2021 és 2022 év vége között élő benzinárstop óta a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium rendszeresen fenyegetőzik azzal, hogy ha túl magasnak ítélik meg a benzin és a gázolaj árát a hazai kutakon, akkor gondolkodni fognak azon, hogy a benzinárstop bevezetését újra napirendre tűzzék.

A kormány nemrég megállapodást kötött a hazai benzinkereskedőkkel, amelyben az szerepelt, hogy a benzin és a gázolaj ára nem lehet magasabb a régiós átlagárnál. A miniszter tegnap már megbeszélésre is behívta a kereskedőket és a benzinkutak üzemeltetőit, a Pénzcentrum pedig annak járt utána, hogy ezen pontosan mi hangzott el: elképzelhető-e, hogy megint jön az állami beavatkozás?

Nem ért véget a benzináremelés korszaka

A régiós átlagárral történő összehasonlítást immár hónapok óta vezeti a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), és a kormány erre hivatkozva szokott üzenni a forgalmazóknak: amennyiben nem tartják be az elvárást, a kormány napirendre fogja tűzni a benzinárstop újbóli bevezetésének kérdését. A szóban forgó adatok szerint a benzin és a gázolaj ára valóban meghaladja a régiós átlagárat, ezt az alábbi grafikonon be is mutatjuk:

Látható, hogy június 12-e óta a lokális minimumhoz képest 12 forinttal, vagyis több mint négy százalékkal nőtt a benzin ára, vagyis az tényleg kijelenthető, hogy nem értek véget a benzináremelések napjai. Erre reagálva Nagy Márton miniszter nemrég már kemény hangú üzenetet küldött a piac hazai szereplőinek: azt mondta, vagy tartják magukat ahhoz, ami meg volt beszélve, vagy megint jön az állami beavatkozás.

Ennek érvényt fogunk szerezni, vagy úgy, hogy a kiskereskedők megértik és nem játsszák ki ezt az elvárást, vagy úgy, hogy komoly szabályozói lépésekkel be fogunk avatkozni. Nem értjük ezeket az ármozgásokat, hiszen az elvárások, amik az elmúlt hónapban megszülettek, továbbra is fennállnak

- fogalmazott a miniszter.

A nemzetközi helyzet inkább tehet a benzinárakról

Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője úgy látja: nem feltétlenül a hazai kereskedők tehetnek az olajár emelkedéséről.

A mögöttünk álló hetekben meredek ugrást láthattunk az olajárban, ezzel párhuzamosan a finomított olajtermékeknek, azaz a benzinnek és a dízelnek is jócskán feljebb került a jegyzése, a helyzeten az sem segített, hogy időközben a forint is nagyot gyengült a dollárral szemben (ami azért fontos, mert a nyugati olajtípust dollárban jegyzik). Ebben a környezetben nem csoda, hogy ismét a kormány radarjára került az üzemanyagárak kérdése, és mint ahogy ezzel kapcsolatban az év során már többször elhangzott az elvárás, most is az a cél, hogy a szomszédos országok átlagos árszintjén tankolhassanak a magyar autósok

- mondta lapunknak Mohos Kristóf. A kormány elvárásaival kapcsolatban pedig elmondta, hogy az a régiós összehasonlítás, amire a kormány hivatkozik, tartalmaz olyan elemet, amely torzíthatja a végeredményt.

A kormányzat úgy ítélte meg, hogy az üzemanyag-kereskedők nem tartották magukat ehhez az elváráshoz, ezért akár az állami beavatkozás lehetősége is felmerült. Fontos azonban kiemelni, hogy a legfrissebb statisztikák ismeretében a benzin esetén mindössze 4 forint volt a prémium a hazai benzinnél, ráadásul jelentős különbségek vannak az országok árképzési gyakorlatában, ami torzíthatja az összképet. A horvát és a szlovén piacon például a nagykereskedelmi árak meghatározása nem a hazaihoz hasonló gyakorisággal történik, egész pontosan két hetente – ezzel szemben a magyar piacon a Mol akár heti háromszor is közölhet beszerzési árakat, egy meredeken emelkedő olajár-környezetben ez a körülmény jelentősen torzíthat a régiós összehasonlításban

- tette még hozzá Mohos Kristóf.

Békülékeny hangú egyeztetés

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke azok között volt, akiket meghívott hétfői egyeztetésére a nemzetgazdasági miniszter. Mint lapunk kérdésére elmondta: egyáltalán nem volt kemény a hangnem, sőt, éppen ellenkezőleg: a minisztérium kifejezetten várja nem csak az ásványolajpiac hazai óriásinak, de a sokkal kisebb, jellemzően vidéken működő független töltőállomások üzemeltetőinek a javaslatait is, ők pedig konkrétumokat is felhoztak annak érdekében, hogy a benzin árát lejjebb lehessen nyomni.

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy nagyon örültünk már annak is, hogy a miniszter tárgyalásra, megbeszélésre hívta mind a Független Benzinkutak Szövetségét, mind a piac más szereplőit. Ennél csak az volt nagyobb öröm, hogy aztán maga a megbeszélés is kimondottan előremutató volt: a miniszter úr azt szerette volna tudni, hogy milyen észrevételeink, javaslataink vannak a benzin és a gázolaj árváltozásaival kapcsolatban. Jeleztük neki, hogy az adóemelések kimondottan minket, a kis, független kutak üzemeltetőit és tulajdonosait sújt leginkább, márpedig míg független töltőállomásból nagyjából százharminc van az országban, van olyan cég is, ami négyezer kutat üzemeltet. Nekünk a családunk megélhetése forog kockán, és úgy láttuk, hogy ez megértő fülekre talált a minisztériumnál

- fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy javaslatot tettek arra is, hogy a nemrég elkezdett, a régiós országokkal való összehasonlítás kerüljön új alapokra.

Jelenleg heti átlagárat néznek, de azt egyértelműen javasoltuk, hogy szerintünk a havi átlagárak összehasonlítása lenne az előremutató. Ezzel sokkal teljesebb képet kaphatnánk, ha már mindenképpen a régiós országokhoz mérjük az itthoni benzin- és gázolajárakat. Ez az ötlet is pozitív fogadtatásra lelt, persze azt most még nem tudjuk, hogy ez meg is fog-e történni - az azonban szerintem majdnem biztos, hogy a szakma szereplői és a minisztérium között rendszeres lesz az egyeztetés, mert mint már említettem, kimondottan előremutató megbeszélést bonyolítottunk a miniszter úrral

- tette hozzá Egri Gábor.

Az elnök ugyanakkor a benzinárak emelkedéséről nem beszélt, mármint arról, hogy szerinte várható-e: mint fogalmazott, szerinte túl sok most a nemzetközi változó ahhoz, hogy biztonságosan meg lehessen ezt ítélni.

