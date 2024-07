Nem áll meg Szegeden a BYD: újabb gigagyárat terveznek nyitni, elképesztő pénzt szánnak rá

Törökországban nyithat újabb autógyárat a kínai BYD. Állítólag Erdogan elnök egy másik kínai márkával is komoly beruházásról tárgyal.

Magyarország után Törökországban építene új gyárat a kínai BYD. A Manisa tartományban létrejövő új územet mintegy 1 milliárd dollárból húzzák fel, és az Automotive News szerint a megállapodást hamarosan be is jelenti Erdogan török elnök. A portál azt írja, Törökország a szintén kínai Cheryvel is előrehaladott tárgyalásokat folytat egy lehetséges gyárépítésről.

Ismert, az Európai Unió július elejétől, átmeneti többletvámot vezetett be a kínai villanyautókra, amelyek közül a BYD Kínában gyártott típusai után 17,5 százalék vámot kell fizetnie a gyártónak, az eddigi 10 százalékon felül. Törökország korábban 40 százalékos vám bevezetését tervezte az összes Kínából érkező járműre, de ettől a tervtől végül visszalépett, hogy így is ösztönözze az érkező beruházásokat.