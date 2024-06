Nagyon mennek használtan ezek az e-autók: veszik a magyarok, mintha nem lenne holnap?

Napokon belül százezer zöld rendszámos jármű lesz a magyar utakon - írja a Villanyautósok.hu. Összesen 2677 pár zöld rendszámot adtak ki Magyarországon májusban, mellyel az előző hónap végére 98 959-re növekedett a zöld rendszámos járművek száma. Ez azt jelenti, hogy a napokban kerülhet sor a százezredik környezetkímélő jármű rendszámozására.

A leginkább a tisztán elektromos személygépkocsik száma nőtt, ebben a kategóriában 1709 új rendszámot adtak ki - írja a lap. Ezek közül 781 pár került új autóra, amiből következik, hogy használtan 928 tisztán elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon májusban. 172-vel nőtt a tisztán elektromos tehergépkocsik száma (amiből 58 darab volt új autó).

Az autóbuszok és vontatók száma nem változott, ahogy hidrogén üzemű járműből is változatlanul 1 autóbusz és 6 személygépkocsi szerepel a nyilvántartásban. Összesen 777 pár zöld rendszám került konnektoros hibrid személygépkocsira, hibrid teherautót nem helyeztek forgalomba - írták.

A Pénzcentrum legutóbbi autópiaci elemzése szerint a Használtautó.hu felületén megduplázódott az eladásra kínált elektromos autók száma, amin belül a Nissan Leaf és BMW i3 modellek hirdetésszáma kiemelkedően magas. Ebből az következik, hogy a használt elektromos autók piacán törvényszerűen kialakul egyfajta árverseny. "A Tesla árcsökkentése mindenképpen hatással volt a használtautó piacra, a BYD viszont még annyira friss szereplő, hogy a megjelenésének hatásai később válnak láthatóvá. Emellett a világon egyre felszívódó elektromos autó támogatás, az új, versenyképes piaci szereplők (pl. BYD) megjelenése és a gyártók közötti agresszív árverseny is folyamatosan nyomja le először az új, majd később a használt elektromos autók árait" - mondta el lapunknak Horváth András, aportál autópiaci szakértője.

Halász Bertalan, a a JóAutók.hu vezérigazgatója arról számolt bet, hogy a használt elektromos autók körében év/év alapon 6-7 százalékos áresést tapasztaltak. Az éves csúcs novemberben volt 12 millió forint feletti átlagárral, azóta márciusig az árak nem kevesebb mint 12-13 százalékkal, 10,5 millió körüli szintre csökkentek - részletezte.

Ezek a legolcsóbb elektoromos autók újonnan

Nemrég azzal is bővebben foglalkoztunk, hogy melyek most hazánkban a legolcsóbb elektromos meghajtású új autók. Magyarországon a legolcsóbb elektromos autó jelenleg a Smart EQ Fortwo, amely novemberben, februárban és most is 7 440 000 forintba kerül. Az autó 17,6 kWh-s akkumulátorával 2,8 millió forint állami támogatást lehet igényelni, így a nettó vételára 5 858 000 forint, és támogatással kicsit több mint 3 millió forintra jön ki. Városi használatra és kiszállításra ajánlott, 155-160 km hatótávval és 130 km/óra maximális sebességgel.

A második legolcsóbb a Dacia Spring, amelyre most akciót is hirdettek, így 8 399 000 forintért elhozható. Az importőr szerint, ha aktiváljuk a céges állami támogatást is, akkor 5 999 000 forintért is el lehet hozni. A Smartnál nagyobb az akksija, 27,4 kWh-s, amivel a gyártó szerint 230 kilométert tud megtenni. Nem utolsó szempont, hogy ebben már négyen is elférnek. Februárban még a Nissan Leaf volt a második, ám az most nem rendelhető, így értelemszerűebn kiesett. Harmadik az új Citroen e-C3, amely 9 890 000 forintért kapható. Ennyi pénzért a YOU felszereltséggel lehet megvásárolni. Az akkupakkja 44 kWh-s, amivel a gyártó szerint 320 kilométert képes megtenni. A vállalkozók ennél is számolhatnak a 3,6 milliós állami támogatással.