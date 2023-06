Durva üzemanyag-leárazást jelentett be az Auchan: tömeg lehet a boltlánc kútjain

A 25. születésnapját ünneplő hazai Auchan hatalmas kedvezményekkel és meglepetésekkel várta vásárlóit egész májusban. Ezt meghosszabbítva júniusban pedig három hétvégén kedvezményes áron lehet majd tankolni az Auchan benzinkutakon. A jubileum alkalmából az első júniusi hétvégén a benzin, a másodikon a dízel, a harmadikon a prémium üzemanyagok literenkénti árát csökkentik majd péntektől vasárnapig. A tankolás mellé ezenkívül további 10 százalékos kupon is jár, amit az áruházakban lehet felhasználni 15 ezer forint feletti vásárlás esetén.

A népszerű kiskereskedelmi lánc 25 évvel ezelőtt nyitotta meg az első áruházát Budaörsön, e jeles évforduló alkalmából folyamatos kedvezményekkel és meglepetésekkel várja vásárlóit. Ebben a hónapban a tankolás lesz olcsóbb náluk, június 2. és 4. között a benzin, június 9. és 11. között a dízel, június 16. és 18. között pedig a prémium üzemanyagokat kínálják kedvezményes literenkénti áron. Mindemellett összegtől függetlenül minden tankoló kap egy 10 százalékos kupont is, amit az 15 ezer forint feletti vásárlás esetén az üzletekben lehet levásárolni június 30-ig. A kupont a tankoláskor kapott blokk végén található vonalkóddal lehet aktiválni az áruházakban, így ezeket a beváltáshoz meg kell megőrizni.

De nem csak a benzinkutakra, hanem az üzletekbe is érdemes ellátogatni, ugyanis hétről hétre átlagosan 3000 terméket kínálnak majd rendkívül kedvező. A kedvezmény mértéke esetenként elérheti a 40%-ot is. Itt lehet szó különböző akciókról, gratis ajánlatról, a törzsvásárlóknak szóló Bizalomkártya akciókról és egyéb ajánlatokról. A boltokban hamarosan feltűnő piros-sárga jelzésű OkAuchan árakat kell majd keresni.