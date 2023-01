Becsületesnepper: ne legyenek illúzióink, egyhamar nem fog csökkenni a használt kocsik ára

Ne apelláljunk arra, hogy olcsóbbak lesznek a használt autók Magyarországon, a jó állapotú példányok ára pedig egyre jobban elszakad az átlagosakétól - mondta a Pénzcentrumnak a Becsületesnepper néven ismert Kroneraff István. Mint kifejtette, sokan mondják le újautó rendelésüket, mert az jóval drágább lesz leszállításkor, mint amikor megrendendelték. Ezek a vásárlók pedig a használtpiacon csapódnak le. Az egyik nagy hirdetési portál vezérigazgatója pedig arra számít, hogy az év közepére valóban jelentősen javulhat az ellátási helyzet az újautópiacon.

Mint a héten megírtuk, ma már 5 millió forint alatt nem lehet élhető új autót venni Magyarországon. Felvetődik a kérdés, hogy ilyen árak, és az utóbbi hónapokhoz képest kedvezőbb euróárfolyam végett nem éri-e meg jobban külföldről, mondjuk Németországból jó állapotú, használt autót behozni. Való igaz, hogy az uniós megállapodás hírére a forint 400 körüli árfolyamon nyugvópontra ért az euróhoz képest, de még így sem feltétlenül éri meg magánemberként belevágni az autóbehozatalba.

Itthon azért drága az autó, mert kint is drága, ne legyenek illúzióink

- mondta felvetésünkre a Becsületesnepperként ismert Kroneraff István. Sokan a helyzet javulását várták attól, hogy a hírek szerint elkezdtek rövidülni az autógyártók várólistái, de a szakember nem látja ilyen fényesen a jövőt.

Annyit nem rövidítettek még ezeken, és olyan szinten elszálltak az árak, hogy egy csomó ember inkább lemondta az újautó megrendelését - nekem is volt több olyan ügyfelem, aki visszamondta, és inkább vett valamilyen 1-2 éves, jó állapotú, kevés kilométeres használt kocsit. Úgyhogy a gyorsuló szállításokban biztosan benne van, hogy a gyártók kezdik utólérni magukat, de a szóbeszédekből azt is hallani, hogy már nem is annyi a megrendelés, mint korábban. Olyanok az árak, hogy a cégek is inkább tartják a régi autóikat, amik már ki vannak fizetve, vagy ők is 1-2 éves, kiskilométeres használtat vesznek

- magyarázta.

Ráadásul Németországban sem egyszerű használtautót találni: bár most a nepper elmondása szerint valamivel jobb a helyzet, mint korábban volt, de sokszor belefutott abba, hogy a fiatal autókat nem adják el külföldieknek. Ugyanis, ha külföldi veszi meg, akkor elviszi az országból, nem lesz belőle németországi szervizelés. Kroneraff István az autóárak tekintetében arról beszélt, hogy ne várjunk áresést a piacon:

Most tapsolunk a 400-405-ös eurónak, miközben egy éve még 360 volt. A német piac eléggé befolyásolja a miénket, mivel ott felmentek az eurós árak, amire jön még a forintárfolyam romlása is, így nálunk még a kintinél is nagyobb mértékű a drágulás. És nem fog visszaesni az ár, miért esne? A németek sokka könnyebben kifizetik a magasabb árat is, mint mi

- összegezte a Becsületesnepper, aki arról is beszélt, bár az olcsó, jó állapotú autó mindig nagy sláger volt Magyarországon, de most egészen érdekes folyamatok indultak el.

Ha most felkerül a hirdetési oldalakra egy nagyon jó állapotú, ámde idősebb autó, azt nagyon drágáért is gyorsan elviszik. A típus átlagárához képest az öreg, de jó autóért százalékos arányban sokkal többet hajlandóak most fizetni az emberek. Az átlagos példányokhoz képest, ha van egy állapotban, minőségben felfelé kilógó kocsi, az simán tudhat 50 százalék felárat is - nagyon kinyílt az árolló az átlagos és a kiemelkedően jó példányok között. Emellett a híresen megbízható, olcsón fenntartható autóknak is van egy nagyon komoly felára a piacon

- magyarázta az autókereskedő.

Megállt az autódrágulás?

2022 eleje óta 15 százalék körüli átlagár-emelkedést tapasztaltak a JóAutók.hu-nál, számolt be lapunknak Halász Bertalan vezérigazgató. Hozzátette: ugyanakkor október közepén a szinte folyamatosan növekvő érték megtorpant.

Ez utóbbi folyamat nagyjából egybeesett az autógyártók többségénél megfigyelhető szállítási kapacitások javulásával. Amikor a növekvő számban beérkező új autókat átveszik az új tulajdonosok, a korábbi autóik bekerülnek a használtautó piacra (eladják, beszámíttatják), ami fokozatosan növeli a kínálatot

- magyarázta a szakember. A felgyorsult autószállítások kapcsán arról beszélt, hogy bár az egyes modellek esetében eltérő időpontban, de az év közepére valóban jelentősen javulhat az ellátási helyzet az újautópiacon. Valószínűleg lesznek még egyes modell- és felszereltség-verziók, amire továbbra is sokat kell várni, de a piac összességében már visszatérhet a normálishoz közeli helyzetébe.

Év végére egyes márkákból és modellekből készletre is érkeztek új autók, így ezekre már árakciókat is hirdettek a hazai márkák. (Néhány példa: Opel Crossland, Ford Puma, Kuga, Ecosport, Nissan Qashqai, VW T-Roc, Toyota Corolla SD, Yaris egyes verziói már készletről, azonnal is elérhetőek, esetenként meghirdetett 1 - 1,5 millió forintos árkedvezménnyel

- sorolta Halász Bertalan, aki szerint jó eséllyel nem fog megállni 2023-ban sem a hazai autópark öregedése, de amennyiben az újautópiac kap egy új lendületet, elképzelhető, hogy ez a folyamat jelentősen lelassul.

A használtpiacon egyértelműen kínálatnövekedésre számítunk, melyet közvetetten a beérkező újautók növekvő mennyisége idéz elő. Az autószalonok rendelésállománya abnormálisan magas: az év végén áthúzódó ügyletek száma a szokásos 3 havi mennyiség helyett most sok márka esetében közel egyéves mennyiség vár leszállításra, amelyek átadása az alkatrészhiány miatt csúszik és gyűlik már egy-másfél éve

- részletezte a szakember, majd kijelentette, a korábban megrendelt újautóknak a felgyorsuló beszállításai miatt 2023 első és második negyedévére magas átadási darabszámokat várnak még akkor is, ha kevés új érdeklődő és vevő megy be mostanában a szalonokba. Ez pedig felpörgeti a használtautó-piacot.

A németországi piac kapcsán a cégvezető arról beszélt, hogy ha az újautógyártás visszatér a vevői igényeknek megfelelő kapacitásra, akkor a német piacon is hozzájutnak a vevők az akár 1-1,5 éve várt új autóikhoz. Ezáltal ott is piacra kerülnek újra a fiatal használt autók. Visszatérhet az a korábbi állapot, amikor a nyugat-európai újautó-értékvesztési görbe meredekebb, mint a kelet-európai értékvesztési görbe, az így kialakuló árkülönbség pedig újból felgyorsítja a hazai használtautó-importot.

Ha igazak azok a várakozások, hogy egy kedvezőbb gazdasági környezetben, az uniós források elérése nyomán valamelyest visszaerősödik majd a forint az euróval szemben, akkor a behozott autók száma ismét növekedésnek indulhat, és talán a behozott járművek átlagéletkora is javul valamelyest

- vázolta Halász Bertalan, aki ismertette a 2022-es év legkeresettebb márkáit is a hirdetési oldalon:

TOYOTA VW FORD SUZUKI OPEL

A modellek keresettségi sorrendje pedig így alakult 2022-ben:

Skoda Octavia Ford Focus Opel Astra Toyota Yaris VW Golf

Nem éri meg Németországból behozni?

Korábban a Becsületesnepper egy hosszú videóban magyarázta el, hogy valójában mennyibe is kerül Németországból autót behozni. Akkor elmesélte, sokan keresik meg azzal, hogy hozzon be nekik 500-1000 euróba kerülő autókat, de elmondása szerint még a 2000-3000 eurós kocsikat sem feltétlenül éri meg Németországból behozni.

Sokan csak ránéznek a külföldi hirdetésre, meg a regadó kalkulátorra, és abből kalkulálnak egy összeget, hogy mennyi hivatalos költség kerül még rá a vételárra - plusz ehhez hozzáadnak még egy kisebb összeget, amiből hazahoznák a kocsit. Ám ez messze nem fedi a valóságot

- mondta a nepper aki úgy számolt, hogy csak az útiköltség több mint 150 ezer forint lenne. És akkor még a kint megvett kocsira kell ideiglenes, úgynevezett "zoll" rendszám, aminek az ára tartományonként változik, általában kb. 330 eurót kérnek érte, ami kb. 130 ezer forint. Tehát most tartunk 300 ezernél, és akkor az ember még nem evett, nem aludt, és nem is biztos, hogy az első autót veszi meg, amit megnézett.

Ha itthon a kocsi, első körben le kell vizsgáztatni, a honosítás 8000 forintba kerül, ha egyéni forgalomba helyezési engedély kell, az 39 ezerbe kerül - utóbbira akkor van szükség, ha nincsenek meg az autó vizsgapapírjai. Aztán ott a regisztrációs adó, ami autónként változó költség, az eredetvizsga 17-20 ezer forint, a magyar forgalmi és a törzskönyv 12 ezer forintba kerül, a rendszám 8500, és vagyonszerzési illetéket is kell fizetni. Kroneraff István úgy számolt, hogy a hivatalos költségek akár 650 ezer forintba is kerülhetnek Magyarországon. És akkor még nem vitted el az első szervizelésre a kint megvett autódat.