Megszólalt a Mol: kritikus az üzemanyagellátás helyzete Magyarországon ×

A Mol teljes hálózatában jelentkezett részleges termékhiány, és a töltőállomásaik negyedében volt teljes leürülés – nyilatkozta az Indexnek Bacsa György, a vállalat stratégiai ügyvezető igazgatója.

Soha nem látott leürülések láthatóak a Mol teljes hálózatában. A teljes hálózatban jelentkezett termékhiány, valamint a töltőállomások negyedében volt teljes leürülés, ráadásul a napi forgalom a benzin esetében a normális piaci szint kétszerese, a dízelnél pedig közel a másfélszerese.

Mi is írtunk a káoszról, ami a benzinkutakon uralkodik, a fogyasztók pánikvásárlásba kezdtek, így egyre nehezebb üzemanyaghoz jutni. A helyzetről a vállalat stratégiai ügyvezető igazgatója nyilatkozott.

Az ellátási helyzet egyértelműen kritikus, a kereslet az egekbe szökött, a fogyasztók készleteznek, beindult a pánikvásárlás. A Mol mindent tőle telhetőt megtesz: a tankerautóink éjjel-nappal szállítanak, a munkatársaink folyamatosan töltik a benzinkutakat, a szakembereink pedig a korábban meghibásodott üzem karbantartási munkáinak befejezése után azon dolgoznak, hogy a teljes Dunai Finomító fokozatosan újrainduljon. A termelésből hiányzó árut importból pótolja a Mol – novemberben minden negyedik liter gázolaj Szlovákiából jött –, de vállalatunk elérte a logisztikai kapacitásának határát: ennél több árut egyszerűen fizikailag nem tudunk behozni

– mondta Bacsa az Indexnek. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemanyaghiányra és logisztikai problémákra kizárólag az import korábbi mennyisége hozhatja el a megoldást, azonban még egy ideális piaci környezetben is 2-3 hónapra lenne szükség ahhoz, hogy visszaépítsék a hiányzó importot és a hozzá kapcsolódó logisztikát, de a jelenlegi kilátások szerint inkább csökkenő termékbehozatallal kell számolniuk.

A Mol hónapok óta igyekszik rendkívüli importtal pótolni a kiesett mennyiséget, de a saját csatornáinkon keresztül már most sem tudjuk tovább növelni a hazai készleteket. A február 5-én életbe lépő EU-s szankció pedig elvágja az eddigi legfőbb importútvonalunkat is: nem tudunk behozni Magyarországra több üzemanyagot Pozsonyból, a Mol-csoport saját finomítójából. Nemcsak az áru miatt, hanem logisztikai szempontból is kritikusan szükség van az importőrökre és az összes piaci szereplő együttműködésére

– nyilatkozta az igazgató. Arról is beszélt, hogy hetek óta napi 24 órában dolgoznak a Dunai Finomító karbantartásán, a műszaki problémákat elhárították, de még hosszú hetekre lesz szükség ahhoz, hogy újra elérjék a teljes termelési kapacitást, és a logisztikában is utolérjék magukat.