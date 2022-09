Gátlástalan csalók telepedtek a magyar autópiacra: simán átvernek, lehúznak, ha nem vigyázol

Bár most viszonylag kedvező helyzetben van, aki eladná az autóját, de a kép felemás, hiszen egyre több csaló, ügyeskedő leselkedik az autóeladókra. Most szakértők segítségével jártuk körbe, hogyan tudjuk elkerülni, hogy lehúzzanak minket. Az sem mindegy, hogy milyen fotókkal, és leírással hirdetjük meg a gépjárművet, és a rendszámot sem tanácsos kitakarni, ha jót akarunk: mutatjuk, mi mindenre kell figyelni.

Viszonylag kedvező helyzetben van az, aki mostanában szeretné eladni az autóját. Legalábbis a statisztikák szerint a legnagyobb hazai hirdetési portálon bő másfél év alatt több mint 70 százalékkal emelkedett az átlagos hirdetési ár úgy, hogy közben kevesebb hirdetést adtak fel.

Ráadásul mindez nem azért következett be, mert egyre több fiatal kocsi kerül fel a hirdetések közé: mint kiderült, a hirdetett állomány nem csak drágább, hanem egyre öregebb is. A népszerű tömegmodellek, mint a Volkswagen Passat, a Suzuki Swift, vagy a Ford Focus az utóbbi másfél évben az átlag alatt drágultak, de még így is jócskán ment fel az áruk a piacon.

De nem mindenki tudja, hogyan is kell meghirdetni egy autót, és sokan azt sem veszik észre, hogy trükközés, lehúzás áldozatai lesznek. Most szakértők segítségével jártuk körbe, mi mindenre kell figyelni, ha magunk adnánk el az autónkat, és az is kiderült, hogy kinek érdemes inkább bevinni egy kereskedőhöz a kocsiját.

Nem mindegy, hány fotó van!

A hirdetés megszerkesztésekor érdemes minél több információt kitölteni a járműről és minél részletesebb leírást adni a meghirdetett autóról - mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője, aki azt javasolta, hogy az autó kül- és belteréről készítsünk minél több fotót, továbbá a kilométeróráról és az esetleges hibákról, javításokról.

A képfeltöltés esetén több alkalommal futtatunk ún. konverziós méréseket, amelyekből az derült ki, hogy a felhasználók számára fontos, hogy legyen minél több kép a meghirdetett járműről (ide tartoznak például akár a legutolsó szervizről szóló dokumentumok is)

- mondta a szakember. A portál adatai szerint azok a hirdetések, ahol 6 vagy több képet töltöttek fel, 31%-kal több megtekintést értek el, összehasonlítva azokkal, ahol 6-nál kevesebb fotót töltöttek fel. Egy tavalyi felhasználói szokásokról szóló kutatásban a megkérdezettek 87%-a jelölte meg azt a választ, hogy ha fel vannak töltve a hirdetéshez fotók, akkor az összeset végignézik.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a hirdetésben az adatok legyenek pontosan megadva, lehetőleg a forgalmi engedélyből történjen a paraméterek rögzítése. Emellett fontos, hogy az extralista is a tényleges felszereltséget tükrözze. A hirdetéseknél a leírás szekcióban érdemes leírni röviden az autó múltját (pl.: szervizelés végig márkaszervizben történt vagy márkafüggetlen szervizben, gyári kulcsok megvannak-e, és amennyiben a tulajdonos ténylegesen magánszemély itt lehet azt is kiemelni).

A szakember kiemelte, hogy a leírásban jelezzük az autó korábbi sérüléseit is, ezzel egyrészt megteremtjük a bizalmat, másrészt így elkerüljük, hogy energiát fordítsunk azokra, akik számára ez eleve kizáró körülmény. Kisebb, nem jelentős korábbi káreseményeket (például parkolási sérülést) viszont nem feltétlenül érdemes a hirdetésben szerepeltetni, azokat inkább telefonon kell közölni az érdeklődővel

Az árat igyekezzünk ne érzelmi alapon, hanem objektív szempontok alapján meghatározni (állapot, extrák, szervizmúlt, stb.) A túlárazott járművek a mostani bizonytalan gazdasági környezetben nemigen fognak elkelni

- hívta fel a figyelmet Halász Bertalan. A fotókon pedig a meghirdetni kívánt autó kívül és belül is legyen tiszta, utastere legyen rendezett, lehetőleg sok lom és apróság se legyen a fotókon – sem az autóban, sem a látható környezetében.

A környezet és a háttér is fontos tényező. Például nyáron ne havas fotókat tegyünk fel és fordítva, vagy az autót például ne egy bontó előterében fotózzuk le. A rosszul exponált fotók az autó valós színét nem adják vissza. Lehetőleg a fény mindig a hátunk mögött legyen, de a legjobb, ha nem erősen kontrasztos fényviszonyok között készül a fénykép

- tette hozzá.

Kitakarni a rendszámot: minek?

Aki böngészte már valaha az aktuális használtautó-kínálatot, annak feltűnhetett, hogy sok esetben a hirdetők kitakarták az autó rendszámát a fotókról. Sokan ugyanis azt hihetik, hogy az autó rendszáma érzékeny személyes adat, ami nem jó, ha illetéktelenek kezébe kerül. Ugyanakkor ez a felvétés már akkor megbukik, amikor autónkkal kihajtunk az utcára, ahol ország-világ láthatja a rendszámunkat, ad absurdum le is fotózhatják, feljegyezheti.

A rendszámot már azért sem érdemes kitakarni a hirdetésekben, mert az érdeklődők a Jármű Szolgáltatási Platformról (JSZP) ennek alapján le tudják kérni a magyar rendszámmal rendelkező autók előéletét, méghozzá ingyenesen.

Sőt, nem árt, ha magunk is ellenőrizzük, mi van fent autónkról a rendszerben, ugyanis a JSZP-ben gyakran előfodul, hogy az első tulajdonossal rendelkező autó adati között több tulajdonost is feltüntetnek - magyarázta Halász Bertalan, aki szerint például olyan is előfordulhat, hogy a kocsi szalonautó volt, és lízingis volt rajta, így a tényleges tulajdonos "papíron" csak a harmadik lesz a sorban.

Ha az érdeklődő ezt látja, alapból meginoghat a bizalma az eladó iránt, mielőtt még lehetőség nyílt volna ezt tisztázni. Tényleges tulajdonosváltásnál a származásellenőrzési adatoknál (eredetvizsga) kell lenni dátumnak a platformon, mert az eredetvizsga a tényleges tulajdonosváltásnál kötelező

- húzta alá a vezérigazgató. Hozzátette, a JSZP-ben emellett rögzíthetnek olyan minimális sérüléseket is (például parkolási sérülés), amennyiben azokat a biztosító felé is jelentették. Sok eladó tart attól, hogy ez is alapos ok nélkül elriasztja a potenciális vásárlókat. Amennyiben a telefonos kapcsolatfelvételre sor kerül, az eladó ezeket a körülményeket már gond nélkül tisztázni tudja - mondta.

Katona Mátyás is arról beszélt: egyáltalán nem ajánlott a rendszám kitakarása, hiszen minél több információt árulunk el az autóról, annál kevesebbet kell majd telefonon elmondanunk.

Kijelentette: érdemes az autó alvázszámát, a Jármű Szolgáltatási Platformról elérhető adatlapját és akár a szervizkönyvről készített fotókat is feltölteni a hirdetéshez, abban az autó alvázszámát is szerepeltetni, ami hasznos lehet az érdeklődők számára egy részletesebb lekérdezéshez.

Ez most a legfontosabb az autóvásárlóknak

A sok korábbi kedvezőtlen tapasztalat miatt az érdeklődők a vásárlás előtt az autóról a lehető legtöbb információt be szeretnék szerezni. Érdekli őket a szervizmúlt, esetleges múltbéli káresemény, ki volt az autó tulajdonosa, mire használták - magyarázta Halász Bertalan, hogy miért fontos minél többet elárulni az autó előéletéről.

Az a körülmény, hogy ezekre megnyugtató válaszokat tudnak kapni, igenis tükröződik a magasabb elkérhető árban. De ennek mértékére pontos statisztikák nincsenek. Vélhetően ez nem is állandó arány, egy olyan keresleti piacon, amilyenre az elmúlt hónapokban láttunk példát, ez az eltérés kevésbé számottevő

- mondta a szakember, aki szerint hozzá kell tenni azt is, hogy sok fizetős előéletplatform nem tud az autókról releváns információkat adni, "tisztelet a kivételnek".

Csak tippelt javítási költségeket ad meg egy régi káreseménynél, amelyről fotókat nem tud prezentálni. Európában a biztosító nem is adhat át az autóról káresemény kapcsán készült készült fotókat másik fél számára. A JSZP korlátairól a korábbi kérdésnél már beszéltünk, ehhez nyilván hozzájön az is, hogy az importból származó használt járműveknek a hazai átírás időpontja előtti adatai eleve nem állnak rendelkezésre

- magyarázta a vezérigazgató.

A követhető előélet kapcsán Katona Mátyás kifejtette, hogy a Használtautó.hu felületén 2021 májusában közzétett kérdőívben vizsgálta, melyek az autóvásárlás szempontjából leginkább kockázatos tényezők. A 7000 fős, nem reprezentatív mintán futtatott kérdőívben a felhasználóik 42%-a nagyon kockázatosnak tartja, ha nem tudja lekérdezni az autó előéletét. Emellett pedig a cég kérésére a TrendSight Research-csel közösen 2022 augusztusában 700 fős, nem reprezentatív kutatás keretei között arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszadók az autóvásárlást megelőzően használnák-e a kártörténet lekérdezést. A megkérdezettek 71%-a mondta, hogy használná a szolgáltatást.

Rengeteg a csaló, ügyeskedő

A közelmúltban én is hirdettem egy autót, és feltűnő volt, hogy rengeteg gyanúsnak tűnő telefonhívás érkezett, sőt, egyesek már látatlanban is alkudni akartak 40-50 százalékot - cserébe azonnal jöttek volna a kápéval. Ez egy bevett módszere a csalóknak, ügyeskedő neppereknek - tudtuk meg a szakértőktől. Katona Mátyás szerint ezek a "vásárlók" jellemzően sietősek, azonnal jönni kívánnak az autót megnézni.

Érdemes az is tisztázni, hogy hányan, kik fognak érkezni. Ha erre kitérő válasz érkezik, már gyanús lehet. Fontos, hogy számunkra biztonságos helyre beszéljük meg a találkozót, lehetőleg ne az otthonunkhoz. Érdemes úgy készülni az autó megmutatására, hogy legalább annyian legyünk, ahányan a vevő oldaláról érkeznek, így elkerülhető az “emberhátrány”, azaz az, hogy valakire ne jusson figyelem

- hívta fel a figyelmet. Ugyanis az ügyeskedők főleg „emberfölénnyel”, negatív hangulat keltésével próbálnak gyors döntésre bírni, olyan csapdahelyzetet teremtenek, amiből az eladó menekülni szeretne.

Arról győzködnek, nem feltétlenül udvariasan, hogy az autó nem éri meg a hirdetésben szereplő árat. Esetleg az is felmerülhet, hogy nem hozták magukkal a teljes vételárat és azt ígérik, hogy ezt később pótolják. Érdemes minden esetben körültekintőnek lenni és akár időt kérni az ajánlat megfontolására

- tette hozzá.

Halász Bertalan pedig ennek kapcsán azt emelte ki, hogy

a helyszín ahol megmutatjuk az autót lehetőleg ne a lakcímünk legyen.

Miután kialakul a kölcsönös szimpátia és a vásárlási szándék is fix, úgy a papírmunka része történhet már a lakásunkon. Fontos, hogy minden esetben készüljön tulajdonjog-átruházási szerződés (adás-vételi). Hozzátette: vannak esetek, amikor könnyű az ügyeskedőket már az első mondatok elhangzása után kiszűrni, de épp a legrafináltabb csalók azok, akiket nagyon nehéz azonosítani. Ezért is fontos az, hogy az eladás folyamata során mindenben ragaszkodjunk ragaszkodjunk a szabályos ügymenethez.

Az adás-vételi szerződésben pontosan legyenek az adatok rögzítve. A vételár legyen beírva! A vevő mindenről részletesen legyen tájékoztatva, mivel a szavatossági kötelezettség nem csak a kereskedőkre vonatkozik. A magánszemély eladók még mindig abban a tudatban vannak, hogy bármilyen rejtett hiba esetén nekik felelősségük nincs. És ezt a legtöbbször a vásárlók sem tudják

- sorolta a vezérigazgató. Emellett a vevő rendelkezésére kell bocsátani a forgalmi engedélyt, törzskönyvet, az összes gyári kulcsot, továbbá ha volt rajta anno banki opció (lízing), akkor az opciós törlést igazoló papírt is. Az adás-vételi megkötése után az eladónak a szerződést be kell mutatni a kormányhivatalban 8 naptári napon belül. A biztosító felé szintén jelezni kell, hogy a szerződést értékesítés miatt meg tudják szüntetni.

Ugyanakkor az nem feltétlenül rossz jel, ha az érdeklődő már a telefonban fizetni akar, Halász Bertalan szerint a jelenlegi piaci helyzetben a nagyon fiatal és keveset futott autók esetében a kereskedők látatlanban elutalják az előleget, de előfordul, hogy a teljes vételárat is.

Az alap emberi tulajdonság, hogy a helyszínen még megpróbálnak lefaragni a szóban kialkudott vételárból. Hozzá kell tenni, hogy sok esetben a magánszemélyek sem mondanak el korrektül mindent a saját autójukról. Így a helyszínen az további alkualap lehet, ha olyan hibák derülnek ki a szemrevételezés során, amelyek a telefonban nem hangzottak el

- magyarázta a szakember, aki szerint a trükköző csalók valamilyen cégre vásárolják meg az autót, és az adásvételt követő néhány óra elteltével már hívják az eladót , hogy ez és az a baja az autónak, amiről őket nem tájékoztatták és mennek is vissza pénzért. Ezek a nepperek általában már a vásárlás helyszínére is csoportosan érkeznek, hogy az eladót megfélemlítsék és az irányító szerepet átvegyék a folyamatban, ezáltal ők tudnak diktálni.

Ára van, ha nem akarsz bajlódni

Sokak fejében megfordulhat, hogy telefonálgatás, és hosszas autómutogatás helyett egyszerűbb lenne egy kereskedőnél értékesíteni, esetleg beszámíttatni az eladásra szánt kocsit. Sokan viszont ódzkodnak ettől, Katona Mátyás szerint viszont aki inkább maga adná el a kocsiját, annak számolni kell azzal, hogy ekkor időt és energiát kell fektetni az értékesítésbe, valamint a szavatossági kötelezettség is a miénk.

Az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy az eladott használt autó a teljesítés, azaz az eladás pillanatában a hirdetésnek megfelelő: azaz azt tudja, amit egy adott használt autótól elvárhatunk. Fontos tudni, hogy az eladáskor közölt hibák kapcsán nem támasztható szavatossági igény. Ha tehát van az autónak bármilyen hibája, hiányossága, érdemes azt már akár a hirdetésben, de a szerződésben is rögzíteni, ugyanis a vevő 12 hónapig reklamálhat, ha olyan hibát talál, ami szerinte már a vásárláskor megvolt, az eladó tudott róla, ám arról nem adott tájékoztatást

- húzta alá. Összességében tehát annak érdemes autókereskedőt bevonni az eladás folyamatába, aki megspórolná az autója mutogatását vagy az ehhez kapcsolódó élményeket. Azonban számolni kell azzal, hogy a kereskedő haszonból él, telephelyet tart fent és szigorúbb jótállási kötelezettsége is van, mint egy magánszemélynek.

Autónként változó, de a kereskedők általában a kívánt árhoz képest alacsonyabb áron veszik meg tőlünk az autót, hiszen utána még erőforrást fektetnek az eladásba. Cserébe ez a folyamat gyorsabb, és kevesebb macerával is jár, így összességében akár jobban is járhatunk vele, mintha magánszemélynek értékesítenénk

- magyarázta Katona Mátyás.

Halász Bertalan szerint is tudomásul kell vennie az eladóknak, hogy a kereskedők nem ingyen fognak pénzt beletenni egy áruba. A befektetett összeggel értelemszerűen profitot szeretnének elérni, amely fedezi a vállalkozás költségeit (járulékok, adó, áfa, illeték, munkabér, hirdetési csatornák díjai, könyvelési díj, váratlan kiadás, rezsi, készletfinanszírozás, jövőbeni innováció, stb.) és a saját életszínvonalához szükséges költségeket.

Egy autó vételárát mindig a műszaki és esztétikai állapot, a futott kilométerek száma, a szervizmúlt és a régebbi sérülések mértéke határozza meg. Szinte minden kereskedőnek más és más az árképzése és az árrésképzése is. Erre nincs konkrét recept, hogy minden kereskedő például 100.000 Ft-ot szeretne keresni minden egyes autón. Az tény, hogy a kereskedők is annak örülnének a legjobban, ha minden általuk vásárolt autót csak be kellene állítani a sorba, és mindenféle felkészítés nélkül már lehetne is árulni. De ez egy nagyon fiatal autó esetében is szinte kivitelezhetetlen, mivel azok a vásárlók, akik autókereskedésben szeretnének vásárolni, elvárják az úgymond makulátlan állapotot. Érdekes, hogy ez a magánszemély eladóknál nem elvárt a vásárlók részéről

- tette hozzá a vezérigazgató.