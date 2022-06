Súlyos veszélyben a magyar autósok: rengetegen baleseteznek emiatt, így kerüld el a bajt

A nyáron sokan nem a repülést választják, hiszen gyakran jobban jövünk ki, ha autóval vágunk neki egy hosszabb útnak, mint ha repülőjegyet vennénk. A sofőrök dolga viszont nem mindig könnyű, hiszen akár órákon keresztül is kell koncentráltan vezetniük az aztópályán, ami könnyedén lefáraszthat bárkit. Ezért is szedett össze pár jótanácsot a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Hungarian Police Rallye Team Kft.

Mivel a járművezetők többsége csak ritkán vezet igazán hosszú és egyhangú útszakaszon, nincs felkészülve a monotonitásra. Ha több órán keresztül kell egy ingerszegény szakaszon, például autópályán vezetünk, egy idő után nehezebbé válik a koncentráció és elfáradunk. Hoffer Zsolt rendőr alezredes, vezetéstechnikai oktató szerint az segíthet átlendülni ezeken a holtpontokon, ha tudatosan, ezt a faktort is figyelembe véve tervezzük meg az utazásunkat.

De mit is tehetünk pontosan a monotonitás ellen?

Tervezzünk pihenőkkel

Sokszor nem is érezzük, hogy pihenőre van szükségünk a vezetés során, utólag mégis hasznosnak ítéljük, hogy megálltunk. Iktassunk be a menetrendbe előre tervezett szüneteket: találjuk ki, hol tudunk majd megállni tankolni, enni, és megmozgatni magunkat! A pihenő megtöri az egyhangúságot, felfrissülünk tőle. Ha nincs mód arra, hogy megálljunk, a lábainkon mégis érezzük fáradtságot, akkor célszerű a lehetőséghez mérten megmozgatni magunkat. A derékvonalat és a felsőtestet a biztonsági öv fogja, ezért a fejünk tornáztatásával, kezeink lazításával tudunk a keringésünkön javítani. Huzamosabb idő után az ülés is okozhat zsibbadást, ilyenkor a bal láb mozgatása segít csillapítani a kellemetlen érzést.

Szellőztessünk

A folyamatos szellőztetés fokozza az éberséget, a frissességet, így fontos szerepe van hosszabb vagy rövidebb út során. Figyeljünk arra, hogy ne csak a klímát használjuk, hanem időnként az ablakot is engedjük le.

Útitárssal utazzunk

Hosszabb utazásra célszerű társasággal elindulni, ők segíthetnek a tájékozódásban, figyelhetnek a járművezető fáradtsági állapotára és kezdeményezhetik a pihenőket is.

Kávézzunk?

Az éberségünk megőrzésében az ásványvíz és a kávé is remek szolgálatot tesz. A legjobb, ha megállunk egy-egy frissítőre, azonban előfordul, hogy erre nincs lehetőségünk. Az italokat ezért mindig tartsuk zárt pohárban, az italtartóban, illetve figyeljünk arra is, hogy iható hőmérsékletű és ne forró legyen az ital. Így nem arra kell fókuszálnunk, hogy kilötyög, leforrázzuk magunkat, vagy nem tudjuk hova tenni és elejtjük.

A fenti tanácsok segítik a biztonságos közlekedést, az íratlan szabályok közé tartoznak, azonban, ami a legfontosabb mind közül, hogy ha azt érezzük, hogy fáradtak vagyunk, akkor mindenképp álljunk meg akár hosszabb időre is és ne veszélyeztessük saját magunk vagy mások biztonságát!