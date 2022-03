Benzinárstop: különös bejelentést tett a Mol, ez lesz a bezárt kutakkal

Mégsem veszi át a Mol a benzinárstop miatt bezárt töltőállomásokat. Mint írták, ha további helyeken lenne gond az üzemanyag-ellátással, akkor segítenek.

A Mol mégsem veszi át a hatósági benzinár miatt bezárt töltőállomásokat - írta meg a 444.hu. Korábban a Népszava írt arról, hogy három, 48 órán túl zárva tartó hazai töltőállomás ideiglenes üzemeltetésére az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) már kirendelte a Molt.

"Jelenleg több kút működtetésére is felkérte a Mol-t a kormány, de a helyzetelemzést követően úgy látjuk: a felsorolt térségekben biztosított az üzemanyagellátás. Az érintett kutak 20 kilométeres körzetében egy vagy több üzemelő töltőállomás is található. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy Mol vagy akár versenytárs szolgáltatótól" - közölték a hír kapcsán.

Természetesen ha olyan további helyszínek merülnek fel, ahol nem biztosítható az egyenletes és könnyen elérhető üzemanyagellátás, a Mol a jogszabály értelmében átmeneti időre átveszi az adott töltőállomások üzemeltetését. Stratégiai vállalatként ezt akkor is megtesszük, ha ez többetköltséget jelent a vállalat számára

- tették hozzá.