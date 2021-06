Íme a legidegesítőbb dolgok a magyar utakon: ezen szinte mindenki kiakad

Alig akad olyan magyar sofőr, akit zavarnak a gyorshajtók, ellenben azok az autósok elég idegesítőek a közlekedők szerint, akik túl lassan mennek. Sőt, a sebességtúllépőknél még a benzinárak is idegesítőbbek - derült ki Pénzcentrum felméréséből. Mutatjuk, mi bosszantja leginkább a magyar autósokat.

Kiderült, mi idegesíti a legjobban a magyar autósokat: a Pénzcentrum két hete kérte ki olvasói véleményét 13 közlekedési helyzetről. Kérdésünkre csaknem ezren válaszoltak, és mint kiderült, legkevésbé a túl sok jelzőtábla zavarja a válaszadókat, de az elektromos rollerekkel és az elterelésekkel, lezárásokkal is ki vannak békülve a sofőrök.

Sőt, meglepő módon a gyorshajtók is elég kevés kitöltőnél verték ki a biztosítékokt, náluk még a mobilt nyomkodók is több embert zavarnak. Sőt, inkább a másik véglet zavaróbb a válaszadók szerint: 16 százalék jelölte meg idegesítőként azt, ha valaki indokolatlanul lassan megy - így pedig ez lett a második legzavaróbb tényező a magyar utakon.

22 százalék jelölte meg idegesítőnek az agresszív, tolakodó sofőröket, 11,6 százalékot pedig az is zavar, ha valaki indexelés nélkül kanyarodik, sávot vált. Épphogy lecsúsztak a harmadik helyről azok a kerékpárosok, akik nem tartják be a KRESZ-t (10,88%), valamint sok embert (9,67%-ot) az üzemanyagárak is zavarnak.

Ulrich Chiellino, az ADAC közlekedéspszichológusa korábban arról beszélt, ő két különböző csoportba sorolja az idegesítő sofőröket:

Vannak olyan emberek, akik szándékosan helytelenül viselkednek, hogy előrébb jussanak. Például azok a gyorshajtók, akik könyörtelenül kiszorítanak másokat a belső sávból az autópályán.

A szakértő második csoportot nagyobbnak tartja, szerinte kevesen akarnak tudatosan ártani másoknak:

éppen ellenkezőleg, nem veszik észre, mennyire kockázatos a viselkedésük. Mert még soha nem történt semmi, ha például az illető vezetés közben telefonhívást indított vagy SMS-t olvasott. Veszélyes és hamis biztonságérzet alakul ki arról, hogy a telefonozás igazából veszélytelen.

A pszichológus azt ajánlja a megszállott telefonozóknak, hogy inkább kapcsolják repülési üzemmódba az okostelefont autóban, így még csak kísértésbe sem esnek, hogy nyomkodják. Chiellino azonak is adott tanácsot, akik idegeskednek a többi sofőr miatt:

Próbálj nyugodt maradni, ne keveredj vitába, inkább menj tovább. Máskülönben csak veszélybe sodornád magad

- húzta alá.