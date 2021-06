Gyorshajtók, bicajosok, tahók: ezek a legidegesítőbb dolgok az utakon

Rengeteg dolog idegesíti az autósokat: ezek közül a legtöbben azokat a sofőröket nem szeretik, akik agresszíven letolják őket az útról. De előkelő helyen végeztek a mobilozók, és a szabálytalan bicajosok is az ADAC felmérésén. Egy közlekedéspszichológus szerint sokan akaratuk ellenére idegesítik a többi autóst.

Az autósok 80 százaléka szerint a legzavaróbb közúti magatartás az, ha egy másik sofőr - a követési távolságra fittyet hányva - nagy sebességnél túl közel jön hozzájuk - derült ki a német autóklub felméréséből. Az ADAC hozzátette, hogy tavaly még csak 77 százalékkal "győzött" az agresszív vezetési stílus a legidegesítőbb vezetési szituációk listáján.

A felmérésben 22 helyzetről vagy körülményről kérdezték a résztvevőket. Kiderült, hogy a válaszadók azokat a sofőröket sem szeretik, akik nem 100 százalékban a vezetésre figyelnek - pl. telefonoznak -, de az olyan kerékpárosok is bosszantóak, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat. Előkelő helyen végeztek az idegesítő-listán azok a sofőrök is, akik levillogják a többieket, és azok is, akik index nélkül váltanak sávot, kanyarodnak.

Kiderült, hogy a legtöbb idegesítő szokás, körülmény az autópályákhoz kapcsolódik: az előzgető kamionsofőrök, és a belső sávot túl sokáig használók is felkerültek a listára. A városban és az országúton a túl gyors és az indokolatlanul lassú haladás is idegesítette a válaszadókat. Az elektromos e-rollerekkel közlekedők pedig a megkérdezettek 45 százalékát idegesítik.

De nemcsak a közlekedők voltak bosszantóak: sokaknak például az üzemanyagárak is eléggé felborzolják a kedélyeit, de a rossz útviszonyok, a koordinálatlan lámpaváltás, az építkezés, az elterelés vagy a túl sok, ezért átláthatatlan táblaerdő is sok bosszúságot okoz.

Ulrich Chiellino, az ADAC közlekedéspszichológusa két különböző csoportba sorolja az idegesítő sofőröket:

Vannak olyan emberek, akik szándékosan helytelenül viselkednek, hogy előrébb jussanak. Például azok a gyorshajtók, akik könyörtelenül kiszorítanak másokat a belső sávból az autópályán.

A szakértő második csoportot nagyobbnak tartja, szerinte kevesen akarnak tudatosan ártani másoknak:

éppen ellenkezőleg, nem veszik észre, mennyire kockázatos a viselkedésük. Mert még soha nem történt semmi, ha például az illető vezetés közben telefonhívást indított vagy SMS-t olvasott. Veszélyes és hamis biztonságérzet alakul ki arról, hogy a telefonozás igazából veszélytelen.

A pszichológus azt ajánlja a megszállott telefonozóknak, hogy inkább kapcsolják repülési üzemmódba az okostelefont autóban, így még csak kísértésbe sem esnek, hogy nyomkodják. Chiellino azonak is adott tanácsot, akik idegeskednek a többi sofőr miatt:

Próbálj nyugodt maradni, ne keveredj vitába, inkább menj tovább. Máskülönben csak veszélybe sodornád magad

- húzta alá.