Autónyeremény betétkönyv, gépkocsinyeremény betétkönyv: hol váltható ki?

A szerencse forgandó – éppen ezért szeretjük a nyereményjátékokat, főként akkor, ha nincs az egyenletben olyan pénzösszeg, amelynek az elvesztése zűrt okozna a családi kasszában. A népszerű OTP gépkocsinyeremény sorsolás is egy ilyen lehetőség, amellyel jó esélyünk van arra, hogy egy értékes népautóhoz vagy annak a pénzben kifejezett árához jussunk.

Tudd meg, hogyan működik az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv sorsolás! Hogyan vehetünk részt az OTP gépkocsinyeremény sorsolásban, milyen feltételei vannak a játékban való részvételnek? Mi történik, ha nyerünk, de nem vesszük át a nyereményt? A ki nem váltott gépkocsinyeremény betétkönyvek elévülhetnek, esetleg újrasorsolódhatnak? Cikkünkben azt is eláruljuk, OTP gépkocsinyeremény betétkönyv hol váltható ki, és mennyi az OTP gépkocsinyeremény ára!

Mi az OTP gépkocsinyeremény sorsolás?

Az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv sorsolás a bankbetét és az autó nyereményjáték ötvözete. A játék konstrukciója nagyon egyszerű: a felhasználók betehetnek egy kisebb összegű betétet, hogy részt vehessenek a nyereményjátékban, mindezt költségmentesen (leszámítva azt, hogy a bank ezalatt az idő alatt használja a pénzt). A bank a kamat helyett jó esélyekkel biztosít nyerési lehetőségeket a felhasználóknak, akik akár az autót, akár annak a pénzben kifejezett értékét vihetik haza – maga a nyereményjáték finanszírozása a kamatból történik. A nyeremény adómentes.

Az autónyeremény betétkönyv előnye, hogy kockázatmentes, vagyis valójában nem kerül pénzbe, ugyanis a gépkocsinyeremény betétkönyv összege bármikor visszaváltható. Az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv további előnyös tulajdonsága, hogy elég egyszer betennünk, minden alkalommal részt veszünk vele a havi rendszerességű autósorsolásokon, sőt, egy betéttel akár többször is nyerhetünk. Az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv kedvezményezett nevére is nyitható, kiválthatjuk például a gyerekeink, rokonaink nevére, akár ajándék gyanánt is.

Ki nyithat OTP gépkocsinyeremény betétkönyvet?

Bárki, nem csak az OTP bank partnerei.

Hány gépkocsinyeremény betétkönyv van?

Három: választhatunk, hogy 10.000, 20.000 vagy 50.000 Ft értékű betétkönyvet szeretnénk kiváltani. A sorsolásban minden betét részt vesz: értelemszerűen minél drágább betétet választottunk, annál nagyobb súllyal (a 10.000 forintos betét 1x, míg az 50.000 forintos 5x szerepel a sorsolásban).

A ki nem váltott gépkocsinyeremény betétkönyvek esete

A ki nem váltott OTP autónyeremény betétkönyv nem évül el, a későbbiek során bármikor átvehetjük a nyereményünket. Érdekesség, hogy a nyeremények egy jelentős részét nem veszik át a nyertesek, 5 db gépkocsira átlagosan 1,5 át nem vett autó jut, ugyanez igaz a pénzre is. Miért? Nos, mivel kisösszegű bankbetétről van szó, sokan hajlamosak vagyunk elfelejtkezni 10.000 Ft-ról, emellett az OTP külön nem kutatja fel és értesíti a nyerteseket. Az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv sorsolás eredményei az OTP honlapjáról ismerhetőek meg, illetve alkalmanként közzé teszik őket az ország legnagyobb napilapjaiban is.

Hogyan lehet részt venni az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv sorsolásban?

Akkor vehetünk rajta részt, ha egy teljes naptári hónap óta a gépkocsinyeremény betétben tartjuk a pénzünket. Az OTP félévente extra sorsolásokat is tart más, izgalmas nyereményekkel. Nem kell mást tennünk, mint regisztrálnunk, befizetnünk a betétet és várnunk – és persze havi rendszerességgel ellenőrizni, hogy nyertünk-e.

Hol kapható autónyeremény betétkönyv?

Az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv bármelyik OTP bankfiókban, illetve az OTP Direkt felületén (e-gépkocsinyeremény betét) keresztül is megigényelhető. Ha nem az OTP banknál vezetjük a számlánkat, akkor sem kell aggódnunk, ugyanúgy nyitható autónyeremény betétkönyv, viszont ezt csak személyesen intézhetjük az OTP bankfiókokban.

Mikor sorsolják a gépkocsinyeremény eredményeit?

Az OTP gépkocsinyeremény betétkönyv sorsolás havi rendszerességgel történik, minden hónap 15. napján.

Hogyan vehető át az autónyeremény?

Az OTP nem magát az autót nyújtja át nekünk, hanem a vásárlási utalványt, ami feljogosít az autó megszerzésére. Ha az autót kérjük, jelezzük azt 30 napon belül egy OTP bankfiókban, ahol át is adják az utalványt. Ugyanez a teendőnk akkor is, ha inkább a pénz kérnénk.

Vannak rejtett költségek?

Csak akkor, ha az autót kérjük, nem a pénzt, ugyanis ebben az esetben számolnunk kell a rendszám, az autó törzskönyv és a forgalmi engedély kiállításának díjával, illetve az autóüzembehelyezési költségekkel is.

OTP autónyeremény betétkönyv posta útján

OTP gépkocsinyeremény betét nem köthető postai úton.