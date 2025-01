Sorra menekülnek a magyar sztárok Los Angelesből: a tűz semmit sem kímél

Pillmann Lívia szupermodell otthonát is megsemmisítette a tűzvész - írja a Blikk.

Pillmann Lívia szupermodell otthonát is megsemmisítette a tűzvész. A Los Angelesben élő magyar modell a közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt, ráadásul oldalán fotókat is mutatott a helyszínről. Ezekből kiderül, hogy a házból szinte semmi nem maradt, az autója is kiégett, az udvart pedig beborította a törmelék.

"A Palisades-tűz pusztítása. Még mindig nem hiszem el, ami történt. Nehéz szívvel osztom meg a hírt a közelmúltban történt tűzvészről, amely elpusztította az otthonunkat. Nehéz szavakat találni, amikor az ember ilyesmivel szembesül" - írta a képekhez Pillmann Lívia.

Eközben már egy másik magyar celeb, Vajna Tímea is készülődik - szúrta ki a hvg. Ő szombat reggel posztolt, miszerint a tűzvész már az ő otthonához is közeledik, úgyhogy itt az ideje pakolni, azaz felkészülni a menekülésre. A lap azt írja, arról egyelőre nincs hír, hogy Vajna otthona is leégett-e, de egy harmadik, szintén vagyonos Los Angelesben élő magyar nővel ez ugyanúgy megtörtént, mint Pillmannal.