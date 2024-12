Olyan viharra készülhetnek az itt élő magyarok, amit régen láttak: óriási a készültség, ez gyilkos lesz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Darragh vihar hamarosan eléri az Egyesült Királyságot, és várhatóan jelentős károkat okoz majd az ország nagy részén. A Met Office súlyos időjárási figyelmeztetéseket adott ki, amelyek szerint akár 90 mérföld/órás szél és heves esőzések is előfordulhatnak, veszélyeztetve az emberek életét és vagyonát. A hatóságok árvízvédelmi intézkedéseket vezettek be, és óvatosságra intik a lakosságot - számolt be a Mirror.

A Met Office előrejelzése szerint a Darragh vihar, amely a szezon negyedik névleges vihara, pénteken késő este érkezik meg Írországba, majd szombaton Anglia és Wales egyes részeit is eléri. A meteorológiai szolgálat rendkívül ritka, piros figyelmeztetést adott ki a nyugati területekre, ahol 90 mérföld/óránál erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ország nagy részén sárga figyelmeztetés van érvényben a "potenciálisan káros" szél miatt. Ez érinti az Egyesült Királyság nyugati partvidékét a skóciai South Ayrshire-től egészen Cornwallig, valamint Észak-Írországot is szombaton hajnali 3 órától este 9 óráig. A belföldön a szél elérheti a 60 mérföld/órás sebességet, míg a tengerparti területeken akár 80 mérföld/órás széllökésekkel is számolni kell. Az esőzések miatt is figyelmeztetéseket adtak ki. Észak-Írországban és Walesben, ahol a korábbi Bert vihar áradásai már súlyos károkat okoztak, pénteken 15 órától szombaton 12 óráig sárga figyelmeztetés lesz érvényben. Az előrejelzések szerint ezeken a területeken akár 60 mm eső is eshet, ami áradásokhoz és fennakadásokhoz vezethet. Dan Stroud, a Met Office meteorológusa elmondta: "A szél különösen nagymértékben zavaró és potenciálisan elég káros lehet. Eléggé aggódunk az ír tengerpartokat érintő szélerősség miatt, és ez valószínűleg hatással lesz az írországi kompjáratokra. Fák dőlhetnek az utakra, és az embereknek tisztában kell lenniük ezzel, és több időt kell hagyniuk az utazásra, különösen a vidéki helyeken." A National Highways, amely az Egyesült Királyság autópályáit és legforgalmasabb főútvonalait üzemelteti, szombatra viharos időjárási riasztást adott ki. Figyelmeztették a délnyugati és északnyugati autósokat, hogy készüljenek fel a viharos szélre. A legerősebb szél által valószínűleg érintett útvonalak közé tartozik az M5-ös Somerset északi részén, az A30-as Cornwallban és az M6-os Cheshire-ben. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Környezetvédelmi Ügynökség (EA) több mint 20 piros árvízvédelmi figyelmeztetést adott ki Angliában, ami azt jelenti, hogy árvíz várható, és azonnali cselekvésre van szükség. Katharine Smith, az EA árvízi ügyeletvezetője elmondta: "Az EA csapatai a helyszínen vannak, és támogatják a helyi hatóságokat a felszíni víz okozta áradások kezelésében. Arra kérjük az embereket, hogy ne vezessenek az áradó vízben - az gyakran mélyebb, mint amilyennek látszik, és már 30 centiméternyi folyóvíz is elég ahhoz, hogy felúsztassa az autót." A vihar várhatóan vasárnap reggelre vonul el Anglia keleti részéről. A hétvége után hidegebb idő várható, a záporok és a viharos szél fokozatosan enyhül. Hétfő későbbre és keddre a magasnyomás kialakulásával szárazabb és derűsebb idő várható, bár helyenként pára és köd is képződhet.

Címlapkép: Getty Images

