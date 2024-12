A világ pénzét is ellopta a tolvaj bankár: most az életéért aggódhat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A vietnámi ingatlanmágnás, Truong My Lan elvesztette a halálos ítélete elleni fellebbezését, amelyet a világ eddigi legnagyobb banki csalásának kiterveléséért szabtak ki rá. A 68 éves nő most versenyt fut az idővel, hogy összegyűjtse a szükséges 9 milliárd dollárt, ami megmenthetné az életét. Az ügy komoly visszhangot váltott ki Vietnámban és nemzetközi szinten is - írja a BBC.

Truong My Lan áprilisban kapott halálos ítéletet, miután a bíróság megállapította, hogy titokban irányította a Saigon Commercial Bankot, az ország ötödik legnagyobb hitelezőjét. A vád szerint több mint egy évtizeden át fedőcégek hálózatán keresztül vett fel kölcsönöket és készpénzt, összesen 44 milliárd dollár értékben. Az ügyészek szerint ebből 27 milliárd dollárt jogellenesen használt fel, 12 milliárd dollárt pedig sikkasztásként ítéltek meg - utóbbi a legsúlyosabb pénzügyi bűncselekmény, melyért halálbüntetést szabtak ki rá. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A keddi bírósági döntés értelmében nincs alapja Truong My Lan elleni halálos ítélet enyhítésének. Ugyanakkor a vietnámi törvények szerint, ha vissza tudja fizetni az általa elsikkasztott összeg 75 százalékát - ami jelen esetben 9 milliárd dollár - a büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtathatják. Truong My Lan ügyvédei szerint védencük vagyonának összértéke meghaladja az előírt kártérítési összeget. "Ezek értékesítése azonban időt és erőfeszítést igényel, mivel sok vagyontárgya ingatlan, és időbe telik az értékesítésük" - nyilatkozta Nguyen Huy Thiep ügyvéd a BBC-nek. Az ügy része a vietnámi kommunista párt által indított "Lángoló kemencék" elnevezésű korrupcióellenes kampánynak. A perben további 85 vádlottat ítéltek el, köztük Truong My Lan férjét és unokahúgát is. A vietnámi állami bank vélhetően jelentős összegeket költött a Saigon Commercial Bank feltőkésítésére, hogy megelőzze a szélesebb körű bankpánikot. Az ügyészek szerint Truong My Lan bűncselekményei "hatalmasak és példa nélküliek" voltak, és nem indokolják az enyhítést. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Vietnám államtitokként kezeli a halálbüntetéssel kapcsolatos adatokat, és nem hozza nyilvánosságra, hány ember van halálsoron. Emberi jogi csoportok becslései szerint ez a szám meghaladhatja az ezret. Az ítéletek végrehajtása általában hosszú, gyakran több éves késedelemmel történik. Truong My Lan számára most kulcsfontosságú, hogy összegyűjtse a 9 milliárd dollárt, mielőtt az ítéletet végrehajtanák. Ha ez sikerül, valószínűleg megkímélik az életét, és büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják.

Címlapkép: Getty Images

