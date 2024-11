Már megint egy Boeing-géppel volt probléma: kigyulladt a hajtómű, kényszerleszállást hajtottak végre

Kigyulladt hajtómű miatt kellett vasárnap kényszerleszállást végrehajtania a kínai Hainan Airlines légitársaság Boeing 787-9 Dreamliner típusú utasszállítójának Rómában - közölte az olasz sajtó.

A gép röviddel a római Fiumicino repülőtérről történt felszállást követően valószínűleg madarakkal ütközött. Egy videófelvételen látható, ahogy a jobb szárny alatti hajtómű lángol. A Sencsenbe induló gép fedélzetén 249 utas és 16 fős személyzet volt. A radarernyők felvételének tanúságai szerint az utasszállító több kört is megtett a levegőben, hogy leeressze az üzemanyagot, mielőtt megkezdte volna a kényszerleszállást, ami aztán zökkenőmentesen sikerült. Senki sem sérült meg a történtek során. A Boeingot most műszaki felülvizsgálatnak vetik alá. Az utóbbi időben több műszaki probléma is adódott a Boeing 787-9 Dreamlinerrel.

Dolgozóinak tizedét bocsátja el a Boeing

Dolgozóinak tizedét tervezi elbocsátani a Boeing repülőgépgyártó a következő hónapokban - közölte október 11-én a Seattle-i központú világcég. A vállalat új elnök-vezérigazgatója, Kelly Ortberg a dolgozók számára küldött tájékoztatóban azt közölte, hogy a leépítés egyaránt érinteni fogja a vállalatvezetői, középvezetői kört is, összesen mintegy 17 ezer embert.

A válságba került repülőgépgyártónál az elmúlt időszakban többeket már átmeneti szabadságra küldtek, amit a vezérigazgató közlése szerint az elbocsátások miatt felfüggesztenek. A Boeing világszerte 170 ezer ember foglalkoztat, az Egyesült Államokban az északnyugati Washington, és a délkeleti Dél-Karolina államban. A gazdálkodás konszolidációjának idejére a cég elhalaszt fejlesztéseket, így új, 777X nevű modelljének megjelenését 2025-ről, 2026-ra tolja, és a megrendelések kifutása után 2027-től leállítja a 767-es modellek teherszállító változatának gyártását.

A Boeing 2019 óta 25 milliárd dollár veszteséget termelt, amihez hozzájárultak a cég által gyártott repülőgépek sorozatos meghibásodásai, amelynek nyomán nagymértékben csökkent részvényeinek tőzsdei árfolyama.