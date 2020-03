Koronavírus okozta kényszer szobafogság: így vészeld át a napokat

Alapjaiban változtak meg a magyar családok hétköznapjai az elmúlt napokban. Múlt héten kihirdették a vészhelyzetet, ami azt jelenti, hogy életbe lépett a rendkívüli jogrend. Ez pedig lehetővé teszi a munkáltatókat, hogy arra kötelezzék a munkavállalókat, hogy meghatározott ideig otthonról dolgozzanak. Március 16-tól az iskolai oktatás is távolról, digitális formában zajlik. Segítünk, mire érdemes figyelni az otthoni munkavégzés, tanulás során.

Magyarországon március 11-én hirdették ki a veszélyhelyzetet, életbe lépett a rendkívüli jogrend, ez pedig azt is jelenti, hogy a munkáltató kötelezheti arra a munkavállalókat, hogy meghatározott ideig munkájukat otthon végezzék. Március 16-tó az iskolák is zárva vannak, digitálisan folytatódik az oktatás. A helyzet sok családot ért váratlanul, a szokásostól eltérő hétköznapok megszervezése is kihívás elé állítja a családokat. Tippeket adunk, mire érdemes figyelni az otthoni munkavégzés, tanulás során.

1. Kell egy napirend

Egy átlagos hétköznapon van napirend, van rutin: felkelünk, elkészülünk, a gyerekeket elvisszük bölcsődébe, óvodába, iskolába, délután megyünk értük, este együtt van a család. Ez most felborul.

Egy fix napirend viszont segít abban, hogy ne folyjon szét a nap, hogy mindenre jusson idő.

Osszuk be a napot, ha otthon vannak a gyerekek, ugyanúgy járjuk végig a szokásos rutint: fogmosás, arcmosás, felöltözés, reggeli, és adott időben kezdjenek el ők tanulni, a felnőttek dolgozni. Legyen tízórai-, ebéd-, és uzsonna-szünet, csempésszünk be minden nap egy kis mozgást is, afféle otthoni torna óraként, figyeljünk arra, hogy minden nap sétáljunk valamennyit, hogy friss levegőn legyünk. Az otthoni munkát és a gyerekekkel való tanulást nem egyszerű összehangolni, de a fix napirend segít.

2. Dolgozó sarok, tanuló sarok

Egy megfelelő dolgozó sarok kialakítása nem könnyű, pláne, ha otthon vannak a gyerekek is. Segít a koncentrációban, ha ki van jelölve egy hely, ahol munka, tanulás folyik.

A legegyszerűbb dolga nyilván annak van, akinek van használaton kívüli szobája, akkor ugyanis elég beszerezni a megfelelő bútordarabokat, és máris kész a dolgozó szoba. Amire mindenképp szükség van, az egy személyre szabható szék.

Érdemes olyat vásárolni, amelynél nemcsak a magasság, hanem a deréktámasz és a kartámla is állítható

- írta megkeresésünkre a kika bútorlánc, hozzátéve, célszerű állítható magasságú asztalt is venni, hiszen így adott a lehetőség, hogy időközönként állva folytassuk a munkát, ezzel egyébként csökkenthetjük az elhízás kockázatát és jót tesz a keringésnek is.

Érdemes figyelni arra is, hogy a karunk gépelés közben derékszögben legyen, a monitor pedig éppen szemmagasságban helyezkedjen el. Jól jöhet egy olvasólámpa is, könnyen megeshet ugyanis, hogy napközben nem tudjuk majd ellátni minden feladatunkat - akármennyire önállóak a gyerekek, megeshet, hogy segíteni kell nekik a tanulásban, elfáradnak, unatkoznak, foglalkozni kell velük - ezért este kell folytatni a munkát, miután a család legfiatalabb tagjai már elaludtak.

A kika azt javasolja, olyan lámpát válasszunk, aminek állítani lehet a fényerejét, és akár azt is, hogy merre és hogyan világítson.

A koronavírus tömeges terjedését úgy lehet mérsékelni, ha minél többen maradnak otthon. Épp ezért nem célszerű neki indulni vásárolni a gyerekekkel együtt. A jó hír, hogy a bútorokat is könnyen és gyorsan be lehet szerezni online.

Jól jöhet otthonra akár egy fali tábla, amire krétával lehet írni, amikor együtt tanulnak a felnőttek a gyerekekkel. Irattartókra is szükség lehet, amiben a különböző tárgyakhoz tartozó papírokat tárolhatjuk: egy mappa a matematikának, egy a történelemnek. Ezeket a bútorokkal együtt meg lehet online rendelni, a kiszállítás 3-4 napot vesz igénybe

- közölte a kika.

3. Tervezd meg a heti menüt

Ahogy egy átlagos hétköznapon sincs ideje a legtöbb embernek ebédet főzni, úgy valószínűleg most sem lesz másképp. Érdemes előre megtervezni a heti menüt, és egy este akár pár napra előre megfőzni, majd kiporciózva a hűtőbe tenni az adagokat. Így ebédidőben pár perc alatt meg lehet melegíteni a főtt ételt.

"Akár 3 literes ételtartót is lehet kapni, amibe 3-4 főnek elég ételadagot tárolhatunk. Érdemes minél több ételtárolót beszerezni, hogy ha megmarad valami, amihez a családnak már nincs kedve, akkor le tudjuk fagyasztani, később jól jöhet még" - javasolja a kika, hozzátéve, érdemes otthon tartani tasak lezárót is, hogy ha valamit felbontunk, ne menjen tönkre attól, hogy nem esszük meg azonnal. Érdemes betartani a napi 5 étkezést, ezzel is erősítve azt, hogy kiszámítható ritmusa van a napnak.

4. Házi munka, takarítás

Annak ellenére, hogy most nem megy el idő a munkába, iskolába járással, a hétköznapok zsúfoltak és kimerítőek lesznek.

Épp ezért érdemes felosztani a ház körüli teendőket, bevonni a gyerekeket is, kicsit lefoglalni őket ezzel is.

Jó megoldás lehet az is, ha minden nap szánunk rá egy kis időt és a heti teendőket napokra osztjuk fel, vagy ha hétvégén családilag töltünk ezzel pár órát. Kicsit megtöri az otthoni munkanap, tanítási nap monotonitását.

5. Szabadfoglalkozás: társas, sport, sorozatok

Minden nap jusson valamennyi idő a regenerálódásra. Ez a helyzet mentálisan nagyon megterhelő, szülőknek, gyerekeknek egyaránt. Épp ezért tudatosan kell arra figyelni, hogy legyenek közös programok, egy társas vagy közös film, és egyéni kikapcsolódási lehetőségek is. Ez a kényszer szobafogság azzal is jár, hogy kevesebbet mozgunk.

Erre is érdemes figyelni, és naponta legalább 30 percet mozogni, otthon.

Rengeteg videó van online, amik segíthetnek ebben, egyre szebb az idő, jó megoldás lehet egy fél órányi kocogás is. A lényeg, hogy figyeljünk arra, hogy minden nap legyen néhány óra, ami a kikapcsolódásé.

Támogatott tartalom A cikk megjelenését a kika támogatta. A bútorláncnál a március 21-22-i hétvégén minden terméket 13% kedvezménnyel lehet megvásárolni.



