Egy korszak érhet véget Európában: döntött az EU, ez vár hamarosan a borok kedvelőire

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Bizottság átfogó intézkedéscsomagot jelentett be a borászati ágazat válságának kezelésére. A javaslat a termelés szabályozásától a marketing eszközökig számos területet érint, miközben az ágazat a csökkenő kereslettel és az amerikai vámfenyegetésekkel is szembesülv - számolt be róla az euractiv.

A borfogyasztás világszerte csökkenő tendenciát mutat Olaszországtól az Egyesült Államokig, az Egyesült Királyságtól Németországig, beleértve Japánt és Kínát is. Az Osservatorio del Vino UIV-Vinitaly adatai szerint az ágazat komoly kihívásokkal néz szembe. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az április 6-án Veronában megnyíló borászati vásáron két európai biztos részvételére is számítanak: Christophe Hansen mezőgazdasági és Várhelyi Olivér egészségügyi biztos is jelen lesz Francesco Lollobrigida olasz miniszter és három további forrás megerősítése szerint. Az intézkedéscsomag számos területet érint a szőlőtermesztéstől a késztermékig. A tagállamok nagyobb jogkört kapnak a termelés csökkentésére, beleértve az új telepítési engedélyek korlátozását is. A javaslat támogatja a borturizmust, a promóciós kampányokat, valamint az alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú borok marketingjét. A marketing szabványok terén az EU egységes és közérthető megjelöléseket vezet be, mint az 'alkoholmentes' és 'alacsony alkoholtartalmú' kifejezések. A terv része az alacsony alkoholtartalmú pezsgők gyártásának egyszerűsítése is, reagálva a növekvő fogyasztói igényekre. A címkézési szabályok megerősítik a kalóriatartalom feltüntetésének kötelezettségét és az elektronikus tápértékjelölést. A Bizottság tervezi egy nyelvfüggetlen rendszer bevezetését is, bár az egészségügyi figyelmeztetések kérdését - amely külön jogalappal rendelkezik - nem érinti a szabályozás. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A telepítési jogok terén az engedélyek három évre történő kiterjesztése, az adminisztratív szankciók eltörlése és a tagállamok új telepítések korlátozására vonatkozó jogköre jelent változást. Az intézkedéscsomag kiemelt figyelmet fordít a borturizmus fejlesztésére, a nemzetközi promóciós kampányok támogatására, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemre. A válságkezelés részeként a tagállamok nemzeti támogatást nyújthatnak a túlkínálat csökkentésére, például lepárlás vagy zöld szüret formájában.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK