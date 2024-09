Nagyon fontos újítást élesít szeptembertől az OTP, erről minden ügyfélnek tudnia kell

2024 szeptember 1-től elindult és minden fogyasztó számára ingyenesen elérhetővé váltak az azonnali fizetési rendszerre építő qvik szolgáltatások. Az új technológia bevezetésével a legtöbb fizetési helyzetben használható versenyképes, biztonságos és hazai fejlesztésű alternatívát teremtett a jegybank. A qvik fizetés minden formája törvényileg ingyenes minden fogyasztó számára, miközben a kereskedők is a korábbiaknál lényegesen olcsóbb megoldást használhatnak. A qvik fizetési megoldásokat a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a qvik elfogadói szolgáltatásokat elsőként bevezető OTP Bank és Raiffeisen Bank közös eseményen mutatta be.

2020 márciusában a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankszektorral és a GIRO Zrt-vel együttműködve útjára indította az Azonnali fizetési rendszert, amelyhez a nemzetközileg is egyedülálló szabályozási háttér miatt, minden bank számára kötelező volt a csatlakozás. A rendszer fejlődése során az MNB kifejezett célja volt, hogy minden fizetési helyzetben könnyen használható elektronikus fizetési alternatíva jöjjön létre. A qvik fizetési megoldások bevezetésével a komplex fizetési ökoszisztéma kiépítésének újabb fázisa valósul meg idén, és a banki applikációkban a fizetési kérelem fogadása mellett szeptember 1-től megjelennek a QR kódos, az érintéses (NFC-s) és a mélyhivatkozás (deeplink) alapú fizetési lehetőségek is.

A qvik fizetés minden formája törvényileg ingyenes a fogyasztók számára. A qvik infrastruktúra kialakítás során kiemelt szempont volt a működési költségek minimalizálása, ezért a kereskedők számára a többi elektronikus fizetési módhoz képest lényegesen olcsóbb ez a megoldás, ráadásul az eladott termékek ellenértéke - igény esetén - azonnal megérkezhet a számlájukra hétvégén is.

A qvik indulásához kapcsolódóan az MNB a Nemzetgazdasági Minisztériummal, valamint a qvik elfogadói szolgáltatásokat elsőként bevezető OTP Bankkal és Raiffeisen Bankkal közös eseményen mutatta be az új, hazai, biztonságos és versenyképes fizetési megoldásokat.

Virág Barnabás köszöntőjében elmondta, hogy a qvik egyszerre támogatja a magyar gazdaság digitális fejlődését és erősíti hazánk pénzügyi szuverenitását. Az infrastruktúra teljes egészében hazai cégek által üzemeltetett rendszer, ennek köszönhetően a felhasználók adatai is országhatáron belül maradnak. A jegybank alelnöke kiemelte, hogy a hazai és jegybanki tulajdonnak köszönhetően a biztonsági szempontok az első helyen álltak a rendszer kialakítása és az üzemeltetés során és az új fizetési mód a gazdaság minden szereplője számára előnyös.

Túri Anikó beszédében a nemzetgazdasági szempontokat hangsúlyozta. Az államtitkár szerint az elektronikus fizetési lehetőségek a digitális átalakulás és a technológiai fejlődés korában a pénzügyi szektor versenyképességének növelése nemzetgazdasági szempontból is kiemelt fontossággal bír. A technológiai innovációk nemcsak lehetőségeket, hanem kihívásokat is magukkal hoznak, amelyekre a szabályozási keretek folyamatos finomhangolása elengedhetetlen. Ugyanakkor a kormányzat részéről családok védelme és az online pénzügyi-, banki szolgáltatásokba vetett közbizalom megőrzése is kiemelt prioritás. Ennek érdekében augusztustól új bejelentési, zárolási eljárásrend került bevezetésre, amely az ügyfelek, pénzforgalmi szolgáltatók és hatóságok hatékony és gyors információcseréjén és együttműködésén alapul, azonban kiinduló pontja az ügyfél gyors bejelentése. Cél, hogy az a csalók ne jussanak a pénzhez, így a károsultakhoz pedig visszajusson a kicsalt pénzük.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese az eseményen elmondta, hogy a qvik komoly lehetőség az OTP Csoport számára számlavezető és elfogadó bankként egyaránt. Az online elfogadást biztosító kereskedő partnereik közül már több mint ötezernél bekapcsolták a szolgáltatást. A qvik-et mostantól fokozatosan elérhetővé teszik, a SimplePay fizetési megoldáson keresztül. A fizikai, tehát a boltban történő fizetések esetén a Telefonos POS alkalmazásukkal már szintén elérhető az új szolgáltatás. A hagyományos POS-terminálokon pedig az azt igénylő kereskedők számára várhatóan jövő év elejétől tudják biztosítani. Az OTP Bank képviselője hozzáfűzte: „Meggyőződésem, hogy az innováció és a technológiai fejlődés révén egyre közelebb kerülünk egy még biztonságosabb és hatékonyabb pénzügyi rendszer megvalósításához.”

Zolnai György a Raiffeisen Bank vezérigazgatója aláhúzta: a Raiffeisen Bank már korábban is úttörő szerepet vállalt az AFR megoldások elérhetőségének biztosításában. A rendszer indulására a bank teljes mértékben felkészült, sikeresen bonyolította le már az indulás utáni másodpercekben az első tranzakciókat.

A Raiffeisen Bank egyúttal belép a kártyaelfogadói piacra is, és elindítja a Kereskedői fizetési megoldások üzletágát. Az értékajánlat egy olyan integrált, multiplatformos szolgáltatás, amelynek köszönhetően a kereskedők egyetlen eszköz segítségével bármilyen elektronikus fizetési módot el tudnak fogadni, legyen az akár bankkártya, akár AFR 2.0, azaz qvik alapú fizetési tranzakció. A szolgáltatás elérhető lesz mind a klasszikus POS terminálokon, mind az online fizetési felületeken, és a kereskedői kasszarendszerekbe integrálva is.

A tájékoztatót követően Virág Barnabás, Túri Anikó, Csányi Péter és Zolnai György a meghívott szakmai és pénzügyi szervezetek, valamint a sajtó képviselői számára a helyszínen mutatták be a rendszer működését egy, a jegybank büféjében végrehajtott QR kódos fizetés lebonyolításával. Négyféle qvik fizetési módot különböztetünk meg: ezek a qvik-QR, a qvik-NFC (érintéses fizetés), a qvik-link (mélyhivatkozás alapú fizetés) és a qvik-kérelem, amelyeket elnevezésüknek megfelelően QR-kód beolvasásával, NFC alapú érintéssel, linkre kattintva mobilapplikáción belüli fizetéssel, vagy fizetési kérelem jóváhagyásával, fizikai és online elfogadóhelyeken és számlák befizetésénél egyaránt használhatunk.