Legjobb karácsonyi ajándékok IT-soknak: ezt vedd a programozó tesódnak, pasidnak, csajodnak

Nehéz megtalálni az ideális ajándékot azoknak, akik rengeteg időt töltenek a számítógép előtt. A legtöbb esetben vagy már most minden eszközük megvan, amire csak szükségük lehet, vagy ami mégis hasznos lenne számukra, az csillagászati összegekbe kerül.

A TOPdesk Magyarország csapata kifejezetten az IT-soknak segít rendszereivel, így pontosan tudják, minek örülnek a számítógép előtt ülők. Most össze is gyűjtöttek néhány olyan hasznos ajándékötletet karácsonyra, amiért nem kell mélyen a pénztárcánkba nyúlnunk, de biztosan örömteli perceket okoz majd a techőrült családtagunknak.

Stresszoldó enter gomb

Valljuk be, számítógépen dolgozni nem mindig szívderítő: van, amikor az ügyfelek, van, amikor a kollégák, és van, amikor a technikai problémák tépik az idegeinket. A feszültséget pedig gyakran a klaviatúra bánja. Erre kínál zseniális megoldást egy hatalmas, puha enter gomb, amin minden felgyülemlett stresszt könnyű levezetni – ráadásul nehéz napokon még párnaként is használható. Az IT-s családtagunk garantáltan értékelni fogja a poént.

Irodai dekor

Ha az ajándékozott hajlamos a képernyőbe bújva teljesen kizárni a környezetét, valószínűleg a munkaasztalán is csak a legszükségesebb eszközök kapnak helyet. Lepjük meg karácsonyra olyan asztali dekorációval, aminek tényleg örülni fog. Népszerűek az IT-sok között például a Funko POP! figurái, amelyek között biztosan találunk az illető személyiségéhez illő karaktert.

Minden techmániás álma

A techmániások jellemzően legalább két töltőt, illetve az okostelefonjukon túl okosórát, vezeték nélküli fülhallgatót, és ki tudja még hány vezeték nélküli eszközt hordanak maguknál. Munka közben ezeknek a töltése kész rémálom – valamelyik mindig lemerül, vagy pont a nap végére adja meg magát. Éppen ezért minden IT-őrült örülni fog egy olyan asztali állomásnak, amivel egyszerre több eszközt is lehet vezeték nélkül tölteni.

Fő az ergonómia

A képernyő előtt hajlamosak vagyunk egész nap lehetetlen pozíciókban görnyedni, ami hosszú távon számos egészségügyi problémához vezethet. IT-őrült családtagunk sem fog megsértődni azon, ha olyan hasznos kiegészítőt adunk neki ajándékba, ami segít ezek elkerülésében. Ilyen lehet egy csuklótámasz, egy kifejezetten erre a célra gyártott, ergonomikus ülőpárna, vagy akár egy olyan okoseszköz is, ami rezgéssel jelzi, ha az illető testtartása nem megfelelő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Rend a lelke mindennek

Ha már tele van az asztal kábelekkel, kijelzőkkel és egyéb IT-eszközökkel, felmerül a kérdés, hogy hol férhetnek el a ritkábban használt eszközök. Mindig letisztult maradhat a munkaállomás egy fali rendszerezővel, azaz egy úgynevezett pegboarddal, amire a családtagunk ízlése szerint akár akasztókat, polcokat vagy tolltartót is rakhat.

Az IT-snak is kell a hidratálás

A hosszú számítógép előtt töltött órák alatt szinte mindenki megfeledkezik a megfelelő folyadékfogyasztásról. Szerencsére már olyan kulacsot is beszerezhetünk, ami fényjelzéssel szól rá családtagunkra, ha nem iszik eleget. Egy ilyen palack okostelefonnal is összekapcsolható, így mobilon akár utólag is visszanézhető a folyadékfogyasztás.