Ezzel a trükkel még a lesajnált ajándékokat is imádni fogja a gyerek: itt kapható, ennyibe kerül

Az adventi kalendáriumok már régóta az ünnepi készülődés elmaradhatatlan kellékei, de ahogy az elmúlt években, úgy idén is zsebbenyúlós kaland lehet ezeknek a termékeknek a vásárlása. Míg a klasszikus csokoládés naptárak néhány ezer forintért elérhetők, a prémium kiadásokért akár több tízezer forintot is elkérnek. A Pénzcentrum utánajárt, hogy milyen típusú adventi kalendáriumok kaphatók idén, és valóban indokoltak-e a borsos árak.

Az adventi kalendáriumok évtizedek óta részei a karácsonyt megelőző időszaknak, a gyerekek és felnőttek körében egyaránt népszerűek. Ma már nemcsak csokoládéval töltött, klasszikus változatokat találunk a boltok polcain, hanem tematikus, prémium kiadásokat is – tele szépségápolási termékekkel, játékokkal vagy akár italokkal. Az infláció és a kereslet növekedése azonban az árakban is megmutatkozik.

Azonban ahogy az ünnepi szezon közeledik, úgy nő a kalendáriumok ára is. Nem mindegy, hogy egy egyszerű csokis naptárat veszünk pár ezer forintért, vagy egy prémium termékekkel megpakolt, akár több tízezer forintos luxuskiadást választunk. Idén különösen érezhető, hogy az infláció és a növekvő alapanyagárak a karácsonyi kiegészítők piacát is elérték. A kérdés tehát adott: megéri-e mélyebben a zsebünkbe nyúlni egy különleges adventi kalendáriumért? A Pénzcentrum ezért most alaposan körülnézett a boltok kínálatában, hogy kiderítse, milyen tematikájú, méretű és árkategóriájú adventi kalendáriumok kaphatók.

Klasszikus adventi csoki naptárak

Több népszerű szupermarket kínálatát is megnéztük azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a hagyományos adventi kalendáriumok frontján. Egy rövid keresés után kiderült, hogy átlagosan az 1100 és 2600 forintos árkategóriában szerezhetők be a klasszikus adventi csokoládénaptárak. A kínálatban szerepelnek népszerű mesefigurás, szuperhősös, képregényes változatok, elsősorban a gyerekeket célozva ezzel.

Láthatjuk, ennél nem sokkal drágábban már a híres csokoládégyártó Lindt-nél is elérhetők az adventi kalendáriumok. Az árak itt 2 799 forinttól indulnak, de találhatók nagyobb, 4 199 vagy akár 8 999-13 999 forintos darabok is, amelyek különleges dizájnt és nagyobb csokoládémennyiséget kínálnak.

A Lindt adventi naptár kínálata.

Más, tematikus adventi kalendáriumok

És mint látható, a tematikus adventi naptárak világában már nem csak csokoládéval találkozhatunk: ennél a terméknél például LEGO-szett darabjait lehet karácsony előtt naponta a naptár darabjaiból nyitogatni. Az ilyen naptárak különösen népszerűek a gyerekek körében, hiszen olyan apró ajándékokat rejtenek, amelyeket máskor akár a fa alatt találnának. A kínálatban megtalálhatóak a LEGO City, Star Wars, Friends (Jóbarátok), Harry Potter, Marvel és Disney, Pókember, és más témájú naptárak is. Itt a legolcsóbb naptárak 7992 forintnál kezdődnek, a legdrágább 12 000 forint körül vásárolható meg.

Tematikus LEGO-szettek adventi naptár formájában.

Így lehet megkedveltetni egy "rossz" ajándékot a gyerekekkel

Akár hiszed, akár nem, már olyan adventi naptárak is léteznek, amelyek ablakaiból Harry Potter-, Marvel-, Star Wars- vagy Dragon Ball-tematikájú zoknik kerülnek elő. Mint tudjuk, a zokni hagyományosan nem a gyermekek kedvenc ajándéka, ám ezzel a módszerrel talán még ezt az ajándékot is imádni fogják.

Ha pedig a számokat nézzük: a naptárak 11 000 forintos ára összesen 12 pár zoknit tartalmaz, ami páranként alig több mint 900 forint. Tekintve a zoknik jelenlegi árait, ez a konstrukció nem tűnik rossz üzletnek – főleg, hogy tematikus darabokról beszélünk.

Tematikus adventi kalendárium

Felnőtteknek is van – horror árakon

Lentebb láthatjuk, hogy felnőtteknek szóló adventi naptárak is vannak, de ha szépségápolási termékekről van szó, akkor bizony az árak elég magasra rúgnak. Például egy kisebb méretű smink készletet tartalmazó naptár is 8490 forint környékén elérhető el, az átlagos árak viszont inkább 20-30 ezer forint között mozognak. Ami még meglepőbb, hogy nem ritkák az akár 90-100 ezer forint körüli naptárak sem. Ha valaki a luxus szépségápolási termékekre vágyik, ezek a naptárak biztosan kielégítik az igényeket, de az árak eléggé megterhelhetik a pénztárcát.

Tematikus naptár szépségápolási termékekkel.

A férfiak sem maradnak hoppon

Bár a szépségápolási termékekből álló kalendárium elsősorban női családtagjaink, barátaink számára lehet érdekes, vannak férfiaknak szóló adventi naptárak is. Alább például az OBI-ban kapható Bosch adventi naptárkészlet látható, amelyet 19 990 Ft-ért árusít a bolt.

OBI-barkácskészlet.

Egy dolog tehát biztos: 2024-ben azért már elég sokfajta termékből válogathatnak a vásárlók, így mindenki megtalálhatja a családtagjaihoz legjobban illő ajándékot, ha ilyesmiben gondolkodik.