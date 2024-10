Teljesen eltűnhet Magyarországról több alapélelmiszer: mi lesz így a boltokban?

A klímaváltozás már nem a jövő fenyegetése, hanem a jelen valósága, amely világszerte drámai következményekkel jár. Magyarországon is egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek az éghajlatváltozás hatására súlyosbodnak. Tizenegy neves szakértő állt össze, hogy egy tíz pontból álló útmutatót adjanak a nyilvánosságnak, amely segíthet élhetőbb jövőt teremteni. A kezdeményezés célja, hogy világos és egyértelmű üzenetekkel szólítsák meg az embereket, politikai döntéshozókat, hogy azonnali cselekvésre ösztönözzenek.

A szakértők szerint nem elég csupán az alkalmazkodásra fókuszálni, azonnal szükséges a kibocsátás csökkentése is. Kiemelték, hogy a klímaválság kezelésében a legtehetősebbeknek van a legnagyobb szerepük, de minden egyén is tehet a jövő megóvása érdekében.

A mezőgazdaság különösen érintett lesz, például Magyarországon a kukorica és a burgonya termesztése is ellehetetlenülhet. A szélsőséges időjárási jelenségek, mint a tornádók, árvizek, hőhullámok gyakorisága és intenzitása tovább fog nőni, és nemzetközi szinten már most érezhetők a következmények, például a migráció és élelmezési problémák terén.