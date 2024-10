Most érkezett! Leállítják a Hell energiaital gyártását: ezért a drasztikus lépés

Az Európában tapasztalható B-vitamin-hiány következtében a HELL ENERGY Magyarország Kft. 2024. október 17-től legfeljebb 2-3 hétre felfüggeszti a B-vitaminokat is tartalmazó HELL energiaitalok gyártását.

A magyar sajtóban is megjelent, hogy súlyos B-vitamin-hiány fenyegeti Európát. A B-vitaminok létfontosságúak a gyógyszeripar és az élelmiszeripar számára, amelyek egyes részei most komoly kihívásokkal néznek szembe. Ilyen például a B12-vitamin is, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, valamint hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. A kialakult helyzet miatt a HELL ENERGY Magyarország Kft. az energiaital gyártását 2024. október 17-től legfeljebb 2-3 hétre kénytelen felfüggeszteni.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyártási szünetet a lehető legrövidebbre csökkentsük, és minimalizáljuk annak hatásait. A leállás kizárólag a HELL energiaitalokat érinti, portfóliónk többi terméke – mint az Ice Coffee, XIXO és FloeWater – zavartalanul elérhető lesz.

