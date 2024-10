Érik az újabb energiaital-botrány Magyarországon: súlyos állítások hangzottak el egyes termékekről

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Magyar Energiaital Szövetséggel (MESZ) szemben, mert az vélhetően megtévesztette a fogyasztókat a közösségi médiafelületein, a weboldalán, illetve televíziós megjelenéseiben is. A vizsgált, energiaitalokat népszerűsítő kommunikáció elsősorban a fiatalabb korosztálynak szólt, így vélhetően sérülékeny fogyasztói csoportot is érinthetett, illetve befolyásolhatott. A GVH továbbra is kiemelt figyelmet fordít az egészségre gyakorolt hatásokat, a betegségek megelőzésére vonatkozó üzeneteket használó reklámkampányokra, illetve a gyermekek, fiatalok védelmére.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Magyar Energiaital Szövetség 2023 októberétől az energiaitalok felelősségteljes fogyasztását népszerűsítő kampányaiban valószínűsíthetően megalapozatlan állításokat tett közzé. A MESZ Instagram és TikTok oldalain, illetve a szövetség hivatalos weboldalán, továbbá országos televíziós műsorokban az energiaitalok egészségre gyakorolt hatásaira vonatkozó, olyan állításokat tettek, mint: „Ahelyett, hogy megennél ennyi zöldséget, inkább megihatnál egy energiaitalt.", „(…) egészséges az energiaital. Egy doboz energiaitalban annyi B-vitamin van, mint 3,6 kg sárgarépában, 1,7 kg brokkoliban, vagy 2 kg spenótban.", „Azt tudtad, hogy egészséges az energiaital?", „A koffein (…) jót tesz a bőrnek, a hajnak, még akár a fogyásban is segíthet vagy a súlyod megtartásában. Te mikor ittál utoljára energiaitalt?", „Napi ötöt simán megihatsz." A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mindemellett a MESZ valószínűsíthetően valótlanul tulajdonít az energiaitaloknak emberi betegségek megelőzésére vonatkozó tulajdonságot, illetve utalt ilyen tulajdonságra, amikor a weboldalán azt állította, hogy „A koffein erőteljesen serkenti az agyat, ezért az energiaital fogyasztása nagymértékben csökkentheti az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát." A GVH gyanúja szerint a MESZ ezekkel az állításokkal megtévesztette a fogyasztókat. A versenyhatóság az eljárás során azt vizsgálja, hogy a szövetség rendelkezik-e a fenti állításokat alátámasztó, tényszerű bizonyítékkal, tehát a GVH nem az energiaitalok élettani-, illetve egészségre gyakorolt hatását értékeli, hanem a reklámkommunikáció, így a fenti üzenetek megalapozottságát. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a MESZ a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele. A Gazdasági Versenyhivatal különösen nagy figyelmet fordít azon vállalkozások, szakmai szervezetek, illetve termékek vizsgálatára, amelyek esetében a kereskedelmi kommunikáció időseket, betegeket, vagy például kisgyermekes szülőket, családokat céloz, illetve befolyásolhat. Az ügyindítással kapcsolatban a GVH felhívja a vállalkozások és szakmai szervezetek figyelmét, hogy kereskedelmi kommunikációjuk során minden esetben valós, és igazolható állításokat tegyenek közzé. Kapcsolódó cikkünk: Ezt te is tapasztalod magadon, ha energiaitalt ittál? Azonnal menj orvoshoz, súlyos bajt jelezhet

Címlapkép: Getty Images

