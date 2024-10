Tisztul a kép az energiaitalok körül: ezt tudnod kell, ha rendszeresen fogyasztod

Az energiaitalok fogyasztókat célzó marketingje és a valóság közötti ellentmondásokra hívja fel a figyelmet egy új szakértői elemzés. Bár egyes gyártók azt sugallják, hogy termékeik segíthetnek a testsúlycsökkentésben, a tudományos bizonyítékok nem támasztják alá ezeket az állításokat - írta meg a National Geographic.

Az energiaitalok népszerűsége töretlen, és újabban már nem csak az éberség fokozására, hanem fogyókúrás segédeszközként is hirdetik őket. Különösen az alacsony kalóriatartalmú változatok kerültek előtérbe, amelyeket a gyártók a testsúlykontroll eszközeként pozicionálnak. A szakértők azonban most felhívták a figyelmet, hogy ez messze áll a valóságtól. Magyarországon egyébként a Gazdasági Versenyhivatal nemrég eljárást is indított a Magyar Energiaital Szövetséggel szemben.

Bármilyen koffeintartalmú ital rövid távon növeli az anyagcserét - nyilatkozta Andrew Jagim, a Mayo Klinika sportorvosi szakértője. Hozzátette azonban, hogy a napi 100 mg koffein bevitele által elégetett, körülbelül 100 kalória valószínűleg nem lesz elég ahhoz, hogy valóban szemmel látható eredményt érjen el a fogyás terén.

Jeffrey Stout, a Közép-Floridai Egyetem mozgásfiziológusa szerint az energiaitalok önmagukban korlátozott hatást fejtenek ki fogyókúrás segédeszközként, de hatékonyabbnak tűnnek, ha testmozgással kombinálják őket. Lena Bakovic, a Top Nutrition Coaching regisztrált dietetikusa ennél is szkeptikusabb: jelenleg nincs összefüggés az energiaital-fogyasztás és a fogyás között - jelentette ki.

Az energiaitalok fő hatóanyaga általában a koffein, amelyet gyakran más összetevőkkel, például taurinnal, glükuronolaktonnal és guaranával kevernek. Bakovic figyelmeztet, hogy mivel az energiaitalokat nem szabályozza az FDA, a címkén feltüntetett összetevők tényleges mennyisége pontatlan lehet.

A Pénzcentrum heti videóblogjában, a CashTag-ben egyébként bővebben is foglalkoztunk az energiaitalok kérdéskörével, pro és kontra:

A szakértők óvatosságra intenek az energiaitalok fogyasztásával kapcsolatban. Bár a rövid távú használat egészséges felnőttek számára biztonságosnak tűnik, a hosszú távú hatások még nem teljesen ismertek. Az FDA azt javasolja, hogy a felnőttek napi 400 milligramm alatt tartsák a koffeinbevitelt.