Erre rengeteg magyar nyugdíjas kapja fel a fejét: őrület, ami a boltok pénztárainál folyik

Szeptemberben folytatódott a fogyasztóiár-index csökkenése – az augusztusi 3,4%-kal szemben múlt hónapban már csak 3,0%-os pénzromlást mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez az eredmény már csak azért is figyelemre méltó, mert legutóbb 2021 januárjában fordult elő, hogy még ennél is alacsonyabb volt a fogyasztóiár-index – akkor egyébként 2,7% volt a pénzromlás mértéke. A leírtak fényében most ismét megvizsgáltuk, hogy a múlt hónap folyamán mekkora mennyiséget lettünk volna képesek megvásárolni az általunk kiválasztott termékekből abban az esetben, ha az öregségi nyugdíj átlagos összegéből kellett volna gazdálkodnunk. Azt már most előrebocsátjuk, hogy vegyes képet fogunk kapni – a vizsgált termékek feléből többet tudtunk volna szeptemberben hazavinni, mint augusztusban, ugyanakkor a termékek másik felénél nem történt változás.

A hét során a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a KSH friss adatai szerint idén szeptemberben 3,0% volt a pénzromlás mértéke az előző év azonos időszakához képest. Ez 0,4 százalékpontos csökkenést jelent egyetlen hónap alatt, ráadásul ezzel a mostani eredménnyel 2021 januárja óta nem látott mértékűre lassult a magyarországi pénzromlás. Ez az eredmény egyébként meglepően jónak számít – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptember végi sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a jegybank 3,1%-os inflációt várt szeptemberre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Érdemes azonban hozzátenni, hogy a jegybanki szakemberek már akkor is kiemelték, hogy a jelenleg látható dezinflációs folyamat még nem jelenti az inflációs cél fenntartható módon való elérését, amit a szakemberek szerint jól jelez a maginfláció 5% körüli szintje. Ugyancsak megjegyzendő, hogy az összesített árindex csökkenése ellenére az élelmiszerek árindexe az augusztusi 2,4%-ról szeptemberben 3,7%-ra emelkedett (+1,3%p). Ugyanakkor a KSH által külön vizsgált lakossági rétegeknél is az árindex csökkenése volt megfigyelhető – a legnagyobb mértékű, 0,7 százalékpontos csökkenést a magas jövedelmű háztartásoknál regisztrálták, ám ennek ellenére is ennek a rétegnek az árindexe volt a legmagasabb szeptemberben: nyugdíjasok: 3,6% → 3,2%,

alacsony jövedelmű háztartások: 3,2% → 3,1%,

a közepes jövedelmű háztartások: 3,2% → 2,8%,

a három és több gyerekes háztartások: 3,4% →3,1%,

magas jövedelmű háztartások: 4,2% → 3,5%. Mennyit lehetett vásárolni a szeptemberi nyugdíjból? A KSH legfrissebb, augusztusra vonatkozó adatai szerint a nyár utolsó hónapjában 233 186 forint volt az egy főre jutó átlagos öregségi nyugdíj, így mi most ebből az összegből kiindulva vizsgáltuk meg, hogy hány darabot/kilót/litert tudott volna egy átlagos magyar nyugdíjas megvásárolni az általunk kiválasztott tíz termékből. A zsemle darabára szeptemberben sem változott, azért továbbra is átlagosan 66 forintot kértek el az üzletekben. Ennek megfelelően a megvásárolható mennyiség kissé nőni tudott – az augusztusi 3 530 darabbal szemben ezúttal már 3 533 darabot tudtunk volna hazavinni az átlagnyugdíj összegéből. Ugyanakkor a tojás darabára valamelyest emelkedett – a korábbi 71 forinttal szemben 73 forint volt a termék átlagos darabára. Ennek ellenére a megvásárolható mennyiség némileg emelkedett – a korábbi 3 191 darabról 3 194 darabra. Jelentősen megdrágult a tej – a 2,8%-os pasztőrözött ESL tej literjének átlagára 423-ról 476 forintra emelkedett, így a megvásárolható mennyiség is csökkent (490 → 489 liter). A párizsi felvágott átlagára is némileg emelkedett (2 650 → 2 680 forint), bár ebben az esetben a megvásárolható mennyiség nem változott augusztushoz képest (87 kg). A burgonya átlagára csak minimálisan változott, 375 forintról 372 kilóra csökkent augusztushoz viszonyítva. Ennek ellenére a megvásárolható mennyiség enyhén nőni tudott, 626-ról 627 kilóra. Az alma átlagára is csökkent (607 → 598 forint/kg), ám a megvásárolható mennyiség változatlanul 390 kiló volt. A liszt kilónkénti átlagára a korábbi 262 forintról 264 forintra emelkedett, ennek ellenére a megvásárolható mennyiség 882 kilóról 883 kilóra emelkedett szeptemberben. A kristálycukor esetében viszont nem történt érdemi változás – bár a termék átlagára 416-ról 409 forintra csökkent, a megvásárolható mennyiség változatlanul 570 kg volt a múlt hónapban is. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 699 918 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 53 004 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 53 149 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Végezetül a sertéscomb ára 1 990 forint/kg-ról 1 980 forint/kg-ra csökkent, míg a bontott csirke ára 1 350 forint/kg-ról 1 360 forint/kg-ra emelkedett. Az ellentétes irányú mozgás ellenére egyik termék esetében sem változott a megvásárolható mennyiség – sertéscombból 118, csirkéből 171 kilót tudtunk volna hazavinni szeptemberben, csakúgy mint augusztusban. Még nem látszik a drágulás Láthattuk tehát, hogy az élelmiszerek árindexének emelkedése ellenére egyelőre nem figyelhető meg, hogy az átlagos öregségi nyugdíj összegéből kevesebbre futná, mint a megelőző hónapokban – legalábbis az általunk vizsgált termékek esetében. A tíz termékből öt esetében – igaz csak minimális mértékben, de – még nőtt is a megvásárolható mennyiség, míg a másik öt esetében nem történt változás augusztushoz képest. Tehát továbbra is azt mondhatjuk, amit egy hónappal ezelőtt - egy átlagos magyar nyugdíjas 2023-hoz képest az idei évben némileg jobban él, elvégre az általunk vizsgált termékek többségéből havi szinten többet képes megvásárolni most, mint tavaly. A termékek többségénél akkor is pozitív képet kapunk, ha a most megvásárolható mennyiségeket a referenciaévnek használt 2016-os adatokkal vetjük össze – ekkor továbbra is az látszik, hogy a legtöbb esetben a 2024-ben hazavihető mennyiségek megverik a 2016-os értékeket. A legnagyobb eltérés a liszt esetében tapasztalható, amely termékből jelenleg havi szinten a 2016-os átlag 149,2%-át tudnánk megvásárolni egy átlagnyugdíjból. Két termék esetében viszont 8 éve álltunk jobban – zsemléből idén csak a 2016-os mennyiség 61,1%-át, burgonyából pedig csak a 91,1%-át vihetnénk haza. Kutatás az előrehozott szezonális akciókról Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról? A Pézcentrum és a Debreceni Egyetem friss kutatásában arra keressük a választ, mit gondolnak a vásárlók arról, hogy enyire siet a kereskedők órája. Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet!

