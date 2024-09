Jöhet az újabb sarc? Minden pénzváltás brutálisan megdrágulhat Magyarországon

Emelkedett a valutaváltás tranzakciós illetéke, ha pedig októbertől bevezetik az új, kiegészítő illetéket is, akkor a pénzváltókat dupla sarccal sújthatja az állam - írja a 24.hu.

A valutaváltás tranzakciós illetékének emelkedése, valamint az esetleges új, kiegészítő illeték bevezetése októbertől jelentős terhet róhat a pénzváltókra. Ez a változás nem csupán a magyar állampolgárok külföldi utazásait teheti költségesebbé, de komoly kockázatot jelent a hazai vállalatok devizatranzakcióira is. A megnövekedett adóteher miatt fennáll a veszélye annak, hogy az érintett cégek külföldre helyezik át pénzügyi műveleteiket, ami Magyarország számára a devizás ügyletekhez kapcsolódó forintforgalom feletti ellenőrzés csökkenését eredményezheti.

A kormányzat augusztus 1-jétől a "védelmi hozzájárulás" keretében megemelte a fizikai valutaváltásra vonatkozó tranzakciós illetéket. Az eddigi 0,3 százalékos kötelezettség helyett immár 0,45 százalékos illetéket kell fizetni a pénzváltási ügyletek után. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy belvárosi pénzváltónak minden egyes tranzakció után arányosan be kell fizetnie ezt az összeget az államkasszába.

Fontos megjegyezni, hogy a kormány ideiglenesen megtiltotta a szolgáltatóknak, hogy az illetékemelésből származó többletköltségeket a lakossági ügyfelekre hárítsák. Ez a tilalom azonban csak december 31-ig érvényes.

A bankok és a pénzváltók helyzete eltérő a megnövekedett költségek kezelése szempontjából. Míg a bankok szélesebb tevékenységi körük miatt képesek lehetnek a költségek más területeken történő érvényesítésére, például a számlacsomagok átárazásával vagy a kamatmarzsok módosításával, addig a pénzváltók számára ez nehezebb feladat. A Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete (MPOE) szakértői a portálnak nyilatkozva kiemelték:

Amennyiben a megemelt tranzakciós illetéket nem lehet áthárítaniuk, akkor mindenképp csökken az eredménytermelő képességük, és a plusz teher miatt kevesebb jut bér- és szolgáltatásfejlesztésre, de más jellegű, például informatikai beruházásra is.

A hazai pénzügyi szolgáltatók fő aggálya, hogy a szabályozás piactorzító módon hátrányos helyzetbe hozza őket a külföldi fintech-vállalatokkal, például a Revoluttal és a Wise-zal szemben. Bár a kormány 2022 júliusától a határon átnyúló szolgáltatásokra is kivetette a pénzügyi tranzakciós illetéket, a külföldi cégek ellenőrzése és adóbevallásaik vizsgálata nehézségekbe ütközik.

Az MPOE szakértői rámutattak: "Elvileg ezek a vállalatok annyi adót vallanak be, amennyit jónak látnak, a magyar adóhatóságnak korlátozott az eszköztára arra, hogy akár egy litván vagy brit cégtől adatokat kérjen be." Ez a helyzet tovább mélyítheti a hazai és külföldi szolgáltatók közötti versenyhátrányt, ami már eddig is érzékelhető volt a piacon.