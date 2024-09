Direkt buszjárat indul a parndorfi Outletbe Budapestről: filléres jegyáraknak örülhetnek a magyar vásárlók

A Parndorf Designer Outlet vezetősége tartott sajtótájékoztatót a mai napon, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A tájékoztató fő híre, hogy Budapestről közvetlen járatokat indítanak majd az osztrák határhoz, hogy növeljék a magyar vásárlókat.

2 és fél óra volt kiérni eddig a burgenlandi bevásárló centrumba, de a Pandorf Designer Outlet bejelentette, hogy közvetlen buszjáratot indít (Flixbusok) Budapestről. A busz szeptember 20-tól lesz elérhető, minden pénteken fog indulni reggel 9 órakor a Báthory utcából. A busz 20 személyes lesz és 5 órás vásárlást biztosít a centrumban, a járat 16:30-kor indul vissza. A szolgáltatás díja 29 euró lesz, tehát mai árfolyamon számolva nagyjából 11 368 forint.

Továbbá vonattal is megközelíthető lesz a centrum, a vasútállomásról is külön járat szállítja majd a vásárlókat az üzletekhez, valamint Bécsből is indul közvetlen járat Burgenlandba. Mivel a Pandorf Designer Outletnek több országban is van már üzlete, úgy, mint Ausztria, Kanada, Szlovénia, Szlovákia, Anglia.

Üzleti sikerek és nagy világmárkák

2023 volt az egyik legerősebb évük, 6,8 millió ember látogatta az üzletláncot, ami 46%-os növekedést jelentett az előző évekhez viszonyítva. 160 designer márkával dolgoznak együtt, ezek között éttermek, sportboltok és egyéb divatüzletek is szerepelnek.

A magyar vásárlókra pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de összességében elmondható, hogy a magyar vásárlók aránya megközelíti az szlovák vásárlókat. Az árakról elmondták, hogy nem lesz különbség az amúgy is a márkák által meghatározott árakhoz képest.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fenntarthatóság jegyében létrehozták Ausztria legnagyobb e-töltő hubját, 100 töltőállomással. Valamint egy átfogó napelemprojektet is indítottak, a központ tetején októberig 1 650 négyzetméter napelem kerül telepítésre. amely a központ energiatermelésében is rész vesz.