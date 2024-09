Vadonatúj időszámítás kezdődik a bevásárlásban Magyarországon: itt a bejelentés, sokan várták már

Egy új fejlesztés, a „Westend – összekapcsolva a várossal” mikromobilitási szolgáltatása országosan kiemelkedő lehetőségekkel várja a látogatókat. Ez a projekt nemcsak a bevásárlóközpont kényelmes és gyors elérését biztosítja, hanem a fenntarthatósági törekvések élharcosa is.

A Westend elkötelezett a legmagasabb színvonalú, komplex szolgáltatások és a fenntarthatóság összekapcsolása mellett, s ennek fontos eleme a környezetkímélő közlekedési infrastruktúra kialakítása, hiszen ez közvetlenül hozzájárul a károsanyag-kibocsátás és légszennyezés csökkentéséhez. A bevásárlóközpont tudatosan támogatja nemcsak a hagyományos tömegközlekedést, hanem a modern mikromobilitási lehetőségeket, mint az elektromos rollerek és kerékpárok használatát is. Emellett folyamatosan vizsgálja a kapcsolódó fejlesztési lehetőségeket.

Az előző években kialakított környezetkímélő közlekedést támogató eszközparkja mellett 2024 nyarától 24 új, dedikált autómegosztó parkolóhelyet biztosít a fenntartható és hatékony utazás támogatása érdekben. Ezzel is ösztönzi a látogatókat a zöld közlekedési eszközök használatára, ezáltal csökkentve a környezetterhelést.

Komplex mobilitási lehetőségeket kínálnak:

32 autómegosztó parkolóhely

76 kerékpáros parkolóhely

22 MOL Bubi állomás

63 rolleres parkolóhely

8 futár kerékpár parkolóhely

12 futár robogós parkolóhely

Ioana Ion, a Westend ügyvezetője hangsúlyozta: „ ...mindig is úttörő szerepet vállalt a fenntarthatósági törekvésekben és a modern városi élet fejlesztésében. A mikromobilitási hub létrehozása és bővítése nemcsak a vásárlóink kényelmét szolgálja, hanem jelentős lépést teszünk a környezettudatos közlekedés előmozdításában is. Fontos számunkra, hogy példát mutassunk a városi közlekedés fenntartható átalakításában, és büszkék vagyunk arra, hogy látogatóink számára egyre több zöld közlekedési lehetőséget kínálhatunk. Hiszünk abban, hogy a városi élet minősége javítható a környezetbarát megoldások bevezetésével és népszerűsítésével.”

Szemerédi Dóra Diána, a Gránit Pólus Csoport ESG és Vállalati kapcsolatokért felelős vezetője kiemelte:

A mikromobilitás többet jelent, mint egy modern közlekedési megoldás - alapvető változást hoz a városi élet minőségében és a környezeti terhelés csökkentésében. A Gránit Pólus csoport elkötelezett amellett, hogy a fenntarthatóság ne csupán egy jelszó legyen, hanem a mindennapok szerves része. A Westend cégcsoportunk legjelentőségteljesebb ingatlana, mely egyúttal az ország leglátogatottabb bevásárlóközpontja is, ezért az itt történő fejlesztések aktívan hozzájárulnak a budapesti mobilitás fenntartható átalakításához. Ez a projekt nemcsak a jövőért tett felelősségvállalás, hanem alapvető szemléletformáló céllal is bír. Arra törekszünk, hogy látogatóink is felismerjék a zöld közlekedés előnyeit és rendszeresen igénybe vegyék ezeket a lehetőségeket.