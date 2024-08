Érdemes résen lenni: akár ingyen is szerezhetünk prémium iskolatáskát a gyereknek

A Jófogás statisztikái szerint idén már a nyár közepén megugrott a kereslet az iskolaszerek iránt - olvasható az online apróhirdetési platform közleményében. Különösen népszerűek a prémium márkák, például az Ars Una, nem véletlenül: az apróhirdetési platformon a felhasználók gyakran akár ingyen is felajánlanak iskolafelszereléseket. A használt műszaki cikkek piacán is élénk érdeklődés tapasztalható, a laptopok közül az Asus, a tabletek közül pedig az Apple készülékek dominálnak. Emellett a leendő egyetemistáknak köszönhetően a kiadó lakások iránti érdeklődés is felfutott, azonban az egyetemi városokban az árak jelentősen eltérnek a diákok által elvártaktól.

A nyár vége jellemzően komoly anyagi kihívás elé állítja a családokat, mivel az iskolakezdés költségei jelentős terhet jelentenek a szülők számára. Az az online apróhirdetési platform statisztikái szerint egyre többen igyekeznek csökkenteni ezeket a kiadásokat a másodpiac igénybevételével, amit a használt iskolaszerek iránti kereslet és kínálat dinamikus növekedése is tükröz.

Sokan jellemzően augusztus végére hagyják az iskolai felszerelések beszerzését, idén viszont a családok korábban kezdték a készülést a tanévre: a platform már június végétől érzékelhető keresletnövekedésről számolt be. Júliusra több mint 50 százalékkal nőtt az iskolaszerek eladása, júliusról augusztusra pedig kétszeresére növekedett. Földrajzi eloszlásukat tekintve Budapesten és Fejér vármegyében a legaktívabbak a felhasználók.

Iskolakezdés 2024 felmérés

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen végzünk nagymintás felméréseket, a mostani a 2024/2025-ös tanév legégetőbb kérdéseire adhat választ: miből teremtik elő a magyar szülők a pénzt az iskolakezdésre, hol milyen tanárokból van a legnagyobb hiány, mi a véleményük az oktatás színvonaláról és vajon jut-e még pénz idén különórára?

Akár prémium márkák is fellelhetők ingyen

A használt iskolaszerek piacán a legnagyobb érdeklődés a legköltségesebb iskolakezdési termékek, például az íróasztalok és az iskolatáskák iránt mutatkozik. Augusztusban az íróasztalok népszerűsége 35 százalékkal emelkedett az előző félévhez képest, míg az iskolatáskák esetében nyolcszoros növekedés tapasztalható.

Különösen keresettek a prémium márkák, mint az Ars Una és a Budmil, amelyek akár a bolti ár harmadáért, sőt néha ingyen is elérhetők a platform oldalán. Az ingyen elvihető termékek kategóriája a platform egyik legnépszerűbb szegmense. A kisgyerekes családok számára jó hír, hogy iskolatáskát is sokan hirdetnek meg itt, így figyelmes felhasználók akár prémium márkákat is kifoghatnak, bár ezek a termékek percek alatt gazdára találnak.

Az érettségire felkészítő könyvek, különösen a matematika és történelem tárgyakra fókuszáló kiadványokra is nagy igény mutatkozik a platform statisztikái szerint, a jó hír pedig az, hogy ezekhez jellemzően már ezer forint alatti áron is hozzá lehet jutni.

Laptopból az Asus, tabletből az Apple a legnépszerűbb

Az iskolakezdés a digitális eszközök, például a laptopok és a tabletek forgalmát is megerősíti. Az augusztusi adás-vételek alapján a laptopok átlagára 40 ezer forint volt, a legkelendőbb márka pedig az Asus volt, átlagosan 100 ezer forintot fizettek ezekért a gépekért a vásárlók. Kiemelten népszerűek voltak még a Lenovo készülékei is, ezek átlagára mindössze 30 ezer forint volt.

Ezzel szemben érdekes módon a tabletek piacán az Apple készülékei uralkodtak: a felhasználók jellemzően 260 ezer forintos áron vásároltak tabletet az elmúlt hónapban. A leggyorsabban gazdára talált termékek is a cupertinói vállalat készülékei voltak, egy iPad 10. generációs készülék 200 ezer forintért alig fél óra alatt kelt el, míg az olcsóbb 6. és 9. generációs iPadek hozzávetőlegesen néhány órát töltenek mindössze a platformon, míg valaki megvásárolja ezeket.

Ilyen albérletet keresnek az egyetemisták

A nyár végére hagyományosan megnövekszik az igény az albérletek iránt is, különösen a felvételi ponthatárok kihirdetését követően. A Jófogás Ingatlan adatai szerint július 24. óta a fővárosban és vonzáskörzetében keresik a legtöbb kiadó ingatlant, azonban jelentős érdeklődés mutatkozik az egyetemi városokat - például Debrecent és Győrt - magába foglaló vármegyék, így Hajdú-Bihar vármegye és Győr-Moson-Sopron vármegye iránt is.

A leendő egyetemisták átlagosan 120 ezer forintért keresnek kiadó lakást a platformon, azonban a jelenlegi ingatlanpiaci árak jelentősen eltérnek ettől. Bár ennyiért valóban lehet bizonyos városokban bérelni, például Békéscsabán, Szolnokon vagy Miskolcon, azonban a hallgatók által keresett egyetemi városokban jóval magasabb áron kínálnak csak albérletet: Budapesten átlagosan 250 ezer, Debrecenben 230 ezer, Győrben pedig 190 ezer forint körüli áron lehet ingatlant bérelni.

Amellett, hogy a kereslet és a kínálat anyagi szempontból is nehezen talál egymásra a bérlemények piacán, földrajzi problémák is nehezítik mind a lakáskeresők, mind a tulajdonosok életét: a frekventált területeken nincs elég ingatlan, emiatt Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyékben is elmarad a kínálat a kereslettől, ráadásul a fizetési hajlandóság is alacsonyabb, mint azt a hirdetők elvárnák.