Ez vár rengeteg magyarra a boltok, éttermek kasszáinál: sokan nem örülnek neki

Az év első negyedévében tapasztalt csökkenés után – ami minden év hasonló időszakában megfigyelhető az ünnepi időszakot követő hónapokban – 2024 második negyedévében a POS-terminálok forgalma és a lebonyolított tranzakciók száma is növekedésnek indult az OTP Bank adatai szerint. Éves összehasonlításban a POS-terminálok forgalma 2024 második negyedévében 6,6%-kal, a tranzakciók száma 9,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A növekedés azonban némileg elmarad a korábbi évek hasonló időszakában tapasztaltaktól, ami elsősorban azzal függ össze, hogy az inflációs válság után – a reálbérek dinamikus növekedése ellenére – a lakosság egyelőre óvatosan költekezik.

A SimplePay Telefonos POS-megoldás használata továbbra is dinamikusan terjed: 23%-kal bővült azon elfogadóhelyek száma, ahol a kereskedő a mobiltelefonját terminálként használja elektronikus fizetések fogadására. Az így végrehajtott tranzakciók száma 250%-kal, a forgalom pedig közel 170%-kal emelkedett az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Emellett a hagyományos POS-terminált igénybe vevő vállalkozások száma is emelkedett 11,5%-kal.

"A korábbi várakozásainknak megfelelően a strandok, szezonális vendéglátóhelyek és általában a turizmus beindulása érzékeltette pozitív hatását az elektronikus fizetések forgalmában és a tranzakciók számában is. Az, hogy a vásárlások száma jobban emelkedett a forgalomnál azt mutatja, hogy már a kisebb összegeket is bankkártyával fizetik a vásárlók, ami az egyre alacsonyabb mértékű készpénzhasználat jele is" - mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

Az OTP Bank szakértői az építőipar és az ingatlanpiac beindulását látva optimistán várják az év hátralévő részét a lakossági fogyasztás alakulása, és ezzel párhuzamosan az elektronikus fizetések terén. Véleményük szerint a nyári hónapok után további lendületet kaphatnak a vásárlások, és a negyedik negyedévre akár két számjegyű is lehet a növekedés mind a forgalmat, mind a tranzakciók számát illetően.

