Érkezik a forrólevegős sütők új generációja: ez az air fryer lehet az új kedvenc

A mai modern, felgyorsult világban sokszor az olyan fontos dolgokra is kihívást jelent megteremteni az időt, mint az egészséges ételek készítése és azok elfogyasztása nyugodt körülmények között, akár egyedül, akár a családunk körében. Az időhiány különösen a családosoknak jelenthet nehézséget, de a fiatalok pörgős mindennapjaiban vagy az idősebbek lassabb életvitelében is megjelenhet az időhiány okozta szorongás. Szerencsére van már megoldás arra, hogy akár nagyobb mennyiségben is készíthessünk gyors, ízletes és legfőképpen tápanyagdús ételeket.

Az elmúlt években óriási népszerűségre tett szert az airfryer, vagyis a kis légkeveréses készülék, amely kizárólag forró levegő segítségével teszi ellenállhatatlanná a benne készülő fogásokat. Egy jó airfryer nem csak megsüti az ételt, hanem akár grillez, pirit, újramelegít vagy aszal is. A kosárban egy ventilátor segítségével áramlik a forró levegő, ennek köszönhetően az ételek egyenletesen átsülnek, szinte teljesen olajmentesen. A forrólevegős sütőben készült ételek zsírtartalma pedig lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos módon készült fogásoké. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Már 2021 és 2022 között megháromszorozódott az érdeklődés a forrólevegős sütők iránt Magyarországon" – nyilatkozta korábban Jankó Ádám, a Cosori Magyarország képviselője. "Egy nemrégiben készült felmérésből pedig az derült ki, hogy egyenesen tarol itthon ez az új konyhai technológia. Már több embernek van forrólevegős sütője (27 százalék), mint kenyérsütő gépe (19 százalék). Az airfryereket legnagyobb arányban a 18-39 év közöttiek vásárolják, de meglepően sok 60 évnél idősebbnek is van otthon ilyen készüléke - mondta el Jankó Ádám. A forrólevegős sütők körülbelül másfél évtizede jelentek meg a piacon. Sass Dani műsorvezető és professzionális gasztronómiai tartalomgyártó a Corsori legújabb modellje kapcsán azt mondta: "Izgalmas dolog egy új modell érkezése, a megjelenése is lenyűgözött, ami nagy előny egy forrólevegős sütő esetében, hiszen a mindennapi használat miatt, kiemelt helyet kap a konyhámban. Nagyon tetszik a mérete, a hatalmas 10 literes kosár. Nálunk otthon a kényelem, a gyorsaság és a kiszámítható működés elengedhetetlen, mert elég mozgalmas napjaink vannak egy 2 éves kislány mellett, így sokszor nem a főzés kapja a legnagyobb hangsúlyt, miközben törekszünk a minőségi és változatos táplálkozásra. Lassan nem is lesz ránk szükség gasztroarcokra és a konyhai praktikáinkra sem, mert a forrólevegős sütő mindent elvégez helyettünk." Magyarország eddigi legkomplexebb forrólevegős sütője dupla fűtőszállal, széleskörű funkcionalitással és smart tulajdonságokkal teremti meg a legmodernebb sütési technológiát, hogy egészségesen, zavaró szagok nélkül és akár 85 %-kal kevesebb olaj felhasználásával, sokoldalúan készíthető élvezetes fogásokat tehessünk az asztalra. EZ IS ÉRDEKELHET Gyors és egyszerű ebéd ötletek kánikula idejére: így nem válik földi pokollá a konyha a hőségben A hőségben is fontos, hogy tápláló ételeket fogyasszunk, ne koplaljunk, hiszen rengeteg energiát használ a testünk a melegben is.

Címlapkép: Getty Images

