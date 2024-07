Teszten a magyar diszkontok filléres fagyigépei: tényleg lenyomják a márkás termékeket?

Ha kedveled ezt a hűsítő édességet és nem futnál minden alkalommal a kedvenc cukrászdádig egy-egy gombócért, hasznos lehet számodra egy otthoni fagylaltkészítő gép. Ráadásul a segítségével pont olyan fagylaltot készíthetsz, ami a kedvenced. Persze érdemes végiggondolni, hogy valóban kihasználunk-e egy ilyet gépet otthon, s egy-két alkalom után nem végzi-e majd a szekrény mélyén. Ennek eldöntésében is segítenek a Tudatos Vásárlók Egyesületének vonatkozó terméktesztjében megtalálható információk.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a nemzetközi ICRT hálózat tagjaként, gyártóktól és kereskedőktől függetlenül, reklámmentes felületen teszi közé terméktesztjeit. Ezúttal 19 márka – Camry, Caso Design, Cuisinart, DeLonghi, Domo, Graef, H.Koenig, Magimix, Musso, Ninja, Princess, Proficook, Rommelsbacher, Sage, Severin, Steba, Unold, Wilfa, WMF – 20 fagylaltkészítő gépének teszteredményeit tették elérhetővé a tesztelőfizetők számára. 15 tesztelt termék beépített fagyasztókompresszorral rendelkezik, 5 pedig nem rendelkezik ilyen hűtőegységgel.

A tesztelők a következő kérdésekre keresték a válaszokat:

Megfelelően betöltik-e funkciójukat a gépek?

Milyen gyorsan készül el a fagylalt?

Milyen könnyen használhatóak?

Mennyire zajos működésre kell számítani?

Mennyi energiát fogyasztanak a fagyasztókompresszoros egységek?

Milyen a termékek felépítésének minősége?

Ezen belül több, mint 16 szempont szerint teszteltek és 25 technikai paramétert mértek meg és gyűjtöttünk össze, melyek alapján össze lehet hasonlítani a fagylaltkészítő gépeket, hogy ki tudjuk választani a számunkra legmegfelelőbbet.

Néhány érdekesség a teszteredményekből

A fagylaltkészítés legnagyobb tanulsága, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen típusú fagylaltot készítünk majd legtöbbször a gépben.

A tesztek során fagyasztott joghurt, citromos sorbet és vanília fagylalt készült. Előfordult, hogy egy-egy termék például az előbbi kettővel nem boldogult, míg utóbbiból tökéletes állagút készített. Vagyis attól függően, hogy milyen fagylaltot készítünk, lehetünk nagyon elégedettek vagy éppen elégedetlenek ugyanazzal a termékkel.

Használhatóság tekintetében a tisztítás a kritikus pont. 14 termék kapott alacsony pontszámot a szempontból, mivel vagy nagyon nehéz volt hozzáférni a tisztítandó részekhez, vagy nem voltak tisztíthatóak az egyes alkatrészeik mosogatógépben. Ez az a pont, ahol könnyen elmehet a kedvünk attól, hogy gyakran elővegyük a szekrényből a gépet, ezért fontos szempont lehet a választáskor.

Elkészítési idő tekintetében nagy a szórás

3,4 perctől majdnem 3 órán át is tarthat, mire elkészül a fagylaltunk 1 kg-ra vonatkoztatva. Plusz a beépített fagyasztókompresszor nélküli típusoknál 8-24 órás előfagyasztási idővel is számolni kell. A leggyorsabban a Graef IM700 beépített fagyasztókompresszoros gépével sikerült kész fagylalthoz jutnunk, átlagosan fél óra alatt végzett mindhárom általunk készített típussal. A kompresszor nélküli modellek közül pedig a Ninja CREAMI NC300EU az, amelyik cirka 3 perc alatt keverte ki a már előre lefagyasztott hozzávalókat. Ez esetben azonban a javasolt 24 órás előfagyasztási idővel is számolni kell.

A fagylaltkészítő gépek nem kifejezetten olcsó termékek. Találhatunk kedvezőbb árú darabokat is, elsősorban a fagyasztókompresszor nélküli típusból. Azok ára 28 000 Ft – 89 000 Ft között mozgott a tesztelés idején. A legjobb értékelést közülük a WMF Kitchenminis 3in1 kapta, 37 000 Ft-os átlagárával. Annyi, hogy kisebb kapacitású és picit hosszabb elkészítési idővel kell az esetében számolnunk.

A tesztelt beépített fagyasztókompresszoros gépek ára pedig 50 000 Ft – 406 000 Ft közötti. Egy jól teljesítő darabért azonban nem feltétlen kell közel félmillió forintot kiadnunk. 109 000 Ft-tól is találunk az átlagos 73% felett végzett termékeket.