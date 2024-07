569 ezer forintos fizetéssel keresnek bolti eladókat magyar üzletek: érettségi is elég

PR Link a vágólapra másolva

Idén nyáron is szükség van a munkaerőre a boltokban és nem csak a strandok és tavak környéki települések áruházaiban, de Budapesten is számos nagy lánc, mint a Lidl vagy az Aldi várja a jelentkezőket. Végzettségnél előnyt jelent a legalább középfokú végzettség vagy élelmiszer-kereskedelmi tapasztalat, de nem elvárás, ha minden másban alkalmasnak találnak, akkor betanítanak a feladatokra. A fizetés elég szép, de nem mindegy melyik településen és azon belül is melyik üzletbe kerül az ember. A 13.kerületben akár bruttó 430 ezret is kereshetünk 35 órában, de akadnak olyan hirdetések is, ahol ennél is többet kaphatunk egy hónapban.

Járva az utcákat újra fellelhetőek plakátok, hirdetőtáblák melyeken eladó, pénztáros pozíciókba keresnek embereket a különböző üzletekben. Ilyen például az Aldi is, amely esetén a 13.kerületben keresnek részmunkaidős bolti eladókat. Már több cikkünkben foglalkoztunk a szektor fizetéseivel, most újfent összehasonlítottuk pár üzlet elérhető állásajánlatát, hogy mennyivel nőttek az árak, és mekkora a differencia a különböző üzletek között. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A pozíció, amit vizsgáltunk, ahogy a képen is látható alapvetően a bolti eladó pozíció. A munkakörbe tartozik a vásárlók udvarias, pontos és segítőkész kiszolgálása árukészlet feltöltése, áru rendezése, üzlet takarítása, és pékáru sütése. De ezeken felül a pénztármunka, áru forgatása és minőség ellenőrzése és a leltár lebonyolítása is a munkakör részét képezi. Mindezekhez középfokú végzettség és élelmiszer-kereskedelmi tapasztalat előny, de ezeken felül előnyt jelent, ha valaki rugalmas tud lenni a munkaidő-beosztásban, hétvégi műszak vállalásában, valamint a nagy fokú fizikai és szellemi terhelhetőség is előny. A juttatások rendszere egyébként a béreken kívül ugyanaz mindenhol. A béren felül jár garantáltan évenkénti béremelés, nagy értékű egészségprogram, plusz 1 nap szabadság szűrővizsgálatokon való részvétel céljából, illetve a közösségi közlekedéssel való munkába járás költségének 100%-os térítése és az autóval történő munkába járási költségtérítés 40 Ft/km. A bérekről egy táblázatot készítettünk, amelyben a mostani álláshirdetésekből szemléztünk ki párat, és néztük meg, hogy mekkora a differencia ugyanannál a boltláncnál attól függően, hogy hol van a bolt. Jól látható, hogy még mindig igen markáns az a megállapítás, amit a nyári cikkben is tettünk, hogy az áruházak igen különböző béreket kínálnak ugyanarra a pozícióra, hiába ugyanaz az a boltlánc. A táblázatban szereplő összegek szerint tehát átkagosan bruttó 504 154 forintot lehet keresni bolti eladósként, tehát nagyjából nettó 335 ezer forintot. Pedig a munkakör és az elvárás ugyanaz. A többi bolt esetén (ahol több hirdetést találtunk) ekkora differenciál nincsen, viszont idénre már a bruttó fizetések elérték a bűvös 500 ezer forintot határt is. Tehát ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált boltok közül a Lidl fizet a legtöbbet az alkalmazottaknak, de nagyon különböző árakat kínál üzletenként az áruházlánc, így ha valaki nem szeretne sokat utazni a munkahelyére és pont nem egy olyan üzlet található a közelében, ahol a magasabb bér van, lehet jobban jár egy másik áruház választásával. A KSH által kalkuláltak szerint 2024. áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 645 300, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 444 000 forint volt. Tehát elmondható, hogy a bolti eladók fizetése valamivel a nettó átlagfizetés alatt helyezkedik el, de például a Lidl vagy az Aldi által meghirdetett pályázatok már erősen közelítik az országos átlagos kereseteket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK