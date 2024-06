Örülhet a magyar Revolut-tábor: fontos újítást vezetett be a bank, könnyebb lesz ezentúl az utalás

Eddig a Revolut forint egyenlegről egy magyarországi bankszámlára csak úgy lehetett utalni, hogy mindenképpen az IBAN bankszámlaszám formátumot kellett beírni és belföldi, 3x8 számjegyes belföldi forint bankszámlaszám formátumot nem adhattunk meg. Mindez most megváltozott - írja a Revinfo.

A Revolut app újabb frissítésével már nem szükséges az IBAN bankszámlaszám formátum megadása, választhatunk, hogy a sima 3x8 számjegyes belföldi forint számlaszámot adunk meg vagy IBAN formátumot, amikor banki címzettet adunk hozzá és kiutalnánk.

A Revolut ugyanakkor továbbra sem kínál a forint egyenleghez magyar belföldi forint számlaszámot, hanem továbbra is litván nemzetközi bankszámlaszám van, IBAN bankszámlaformátumban. Nem javasolt ezért bankból Revolut forint számlaszámra beutalni, mert magas költsége lehet a nemzetközi átutalás miatt.

Ha saját Revolut egyenlegedet szeretnéd feltölteni, akkor használd a saját nevedre szóló bankkártyádat és díjmentesen fel tudod tölteni a Revolut forint egyenlegedet (lakossági, debit bankkártyával).

Wise forint bankszámlára most már külföldi bankokból is be lehet utalni forintot

Nem olyan régen jelent meg a Wise-ban a forint egyenlegnél az IBAN formátumú bankszámlaszám is és így SWIFT bejövő utalásokat is tud fogadni.

Igaz sokan nem tudták, de eddig is lehetett Revolut forint egyenlegről a Wise forint egyenlegére utalni, mert a Wise-nál elérhető volt, kicsit elrejtve az IBAN formátum és mivel a Revolut egy partnerbankot alkalmaz a forint utaláshoz, így a Wise egyenlegre már a partnerbanktól érkezett be az utalás és nem a külföldi, litván forint számlaszámról, amit a Revolut kínál a forint egyenleghez.

Továbbra is a Revolut-on a Wise forint számlára úgy kell utalni, hogy az IBAN formátumot adjuk meg, a sima belföldi forint számlaszám nem lesz rendben. A Wise forint számlaszám belföldi, de a bank címe nem Magyarországon van, így a Revolut nemzetközi utalásnak veszi.

Ezért díja is lehet a Revolut részéről a forint utalásnak, ha Wise számlára utalnál.

Revolut Standard és Plus csomagban az utalás díja, összegtől függetlenül 2000 forint. Revolut Premium és Metal csomagban hónapfordulóként az első, ilyen típusú SWIFT utalás díjmentes és utána 2000 forint utalásonként, a Revolut Ultra csomagban korlátlanul lehet díjmentesen utalni.

Olcsóbb lehet az egy bizonyos összegig, ha a Wise kártyád vagy más kártyájának az adatait megadva kártyás címzett módszerrel utalsz a Revolutról. Ebben az esetben mindegyik Revolut csomagban az utalásnak 0,7% díja van. Tehát 285 700 forint utalásig olcsóbb a kártyás címzett utalási módszer, afeletti utaláskor már olcsóbb a fix 2000 forintos díj.

Wise számlára a saját tapasztalataim alapján 1 órán belül megérkezett az összeg, de ez nem mindig biztos, így akár több órától 1-2 munkanapig is eltarthat…

Ha a kártyás címzett utalást választod, akkor pár percen belül a kártyához tartozó Wise egyenlegen lesz az összeg.

Megtakarítás a Revolutnál

Néhány hónapja már megtakarítani is tudunk a litván banknál, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt. Mindez nem került el az MNB figyelmét – a jegybank március elején ki is adott egy közleményt, amelyben ismét kifejtette a Revoluttal kapcsolatos aggályait. A litván bank erre adott reakcióját ebben a cikkben mutattuk be.