Továbbra sem hódol be a Revolut a hazai bankrendszernek: félti az ügyfelek pénzét az MNB

Aktív betétgyűjtésbe kezdett a litvániai székhelyű, itthon határon átnyúló szolgáltatóként működő Revolut Bank, ám továbbra sem kér magyarországi leánybanki engedélyt, s így nem is csatlakozik a hazai betétbiztosítási rendszerhez. A bank hazai ügyfelei, elszámolási vagy csalási jogvitáikat változatlanul külföldön, litvánul vagy angolul intézhetik. Minderre megoldást jelentene, ha a Revolut itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel, kellő tőkeerővel, az OBA betétgaranciájával végezné tevékenységét - közölte az MNB.

A litván Revolut Bank UAB 2024 februári bejelentése szerint a továbbiakban – díjcsomagtól függően eltérő kamatozású – forint alapú betétet kínál magyarországi ügyfelei számára. A társaság (amelyik már évekkel ezelőtt megszerezte Litvániában a hazánkra is érvényes betétgyűjtési engedélyt) idén tehát immár ténylegesen is aktív betétgyűjtésbe kezdett Magyarországon - írta az MNB.

A mostani üzleti lépése mellett egyelőre továbbra sem történt semmiféle változás a Revolut Bank jogállását illetően, vagyis fióktelepi tevékenységét sem kezdte meg, Magyarországon változatlanul határon átnyúló intézményként kínál elektronikus pénzforgalmi szolgáltatásokat, s immár betétet is. Ez azt jelenti, hogy nem a Magyar Nemzeti Bank (MNB), hanem székhelye szerint a tevékenységét engedélyező uniós tagállam, jelesül a litván jegybank felügyeli a fogyasztóvédelmi előírások betartását, míg – az intézmény méretére tekintettel – üzleti megbízhatóságát 2024. január 1-jétől az Európai Központi Bank ellenőrzi - írta közleményében az MNB.

Miközben itthon nincs előrelépés, a társaság – néhány nappal ezelőtti bejelentése szerint – Franciaországban már fizikailag elérhető bankfiókok telepítését tervezi, mivel ezek megjelenése hozzájárulhat az ügyfélbizalom növeléséhez. Az MNB álláspontja szerint Magyarországon, a magyar ügyfelek esetében pontosan ugyanez volna a helyzet.

Mivel a Revolut Bank nem itthoni engedéllyel és tőkével, illetve nem az MNB által felügyelt leánybankként működik, kívül marad a hazai Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védőernyőjén is. Egy esetleges probléma esetén így nem a hazai, hanem a litvániai betétbiztosítási rendszer állna helyt a kb. 1 millió hazai Revolut ügyfél pénzéért. A magyarországi leánybankok esetében viszont a hazai OBA vállalja ezt a garanciát. A litvániai betétbiztosító (DII) rendelkezésre álló vagyona ugyanakkor korábban és most is jelentősen elmaradt az OBA vagyonától, miközben a Revolut teljes ügyfélszáma meghaladta a 18 milliót.

Egy-egy elszámolási, fogyasztói, betétbiztosítási vagy éppen csalással kapcsolatos probléma esetén emellett az érintett hazai fogyasztók (a nemzetközi békéltetési eljárás mellett) alapvetően csak Litvániában – litván vagy angol nyelven – kereshetnek jogorvoslatot saját ügyeik kapcsán. Az MNB-nek nincs hivatalos információja a magyar ügyfelek fogyasztói jogainak érvényesüléséről, a számukra kedvező döntések arányáról. Határon átnyúló intézmény esetében ugyanis az uniós jog szerint a hazai pénzügyi felügyeletet „fogadó országként” csak rendkívül korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványok illetik meg (elsősorban a litván jegybankhoz fordulhat az ügyfelek védelmében).

Ahogy azt az MNB korábban is hangsúlyozta, a Revolut Bank fióktelepként való működése erősítené a hazai fogyasztóvédelmi felügyeleti hatáskört, azonban a hazai ügyfelek pénzeszközeinek védelmére továbbra is a litván betétbiztosítás szabályai vonatkoznának. Mindezek miatt a Revolut Bank a hazai ügyfelek iránti elköteleződését azzal erősíthetné meg, ha önálló magyar leánybankként működne, itthoni székhellyel és tőkeerővel, csatlakozva a magyar betétvédelmi rendszerhez - közölte az MNB.