Durván előretörtek ezek a magyar webshopok: retteghet a Temu, Shein, Aliexpress?

A TOP15 legnagyobb forgalmú e-kereskedő mellett ismét elkészült az élelmiszerek és háztartási cikkek online értékesítésével foglalkozó kereskedőket tömörítő TOP10-es FMCG lista, valamint a legalább bruttó 5 milliárdos online kiskereskedelmi forgalmat elérő, 100%-ban magyar tulajdonú kereskedőkről is rangsor készült. Ebbe a mezőnybe idén is 13 magyar webáruház került be.

A három – már ismert – forgalmi rangsor mellett az eTOPLISTA idén kiegészült egy negyedik, ismertségi rangsorral is, melyen a GKID saját lakossági méréseinek összegzéseként a legismertebb spontán márkaismertséggel rendelkező 15 internetes kereskedő szerepel. A GKID 2015 óta készít nyilvános rangsorokat a magyar piacon működő, és ott a legnagyobb forgalmat generáló online kereskedőkről. Az e-kereskedelmi kutató- és tanácsadócég a Mastercard közreműködésével idén négy tematikus forgalmi rangsort állított össze.

Minden eddiginél több helycsere jellemezte 2023-at

A 2023-as online kiskereskedelmi forgalom alapján készült TOP15 mezőnyében ezúttal minden korábbi évnél több mozgás, helycsere volt, ami jelzi mennyire turbulens, bonyolult piaci környezetben kell helytállniuk a Magyarországon működő e-kereskedőknek. Az eTOPLISTA élén ugyanakkor nincs változás: Magyarország legismertebb és legnagyobb webáruháza továbbra is az eMAG, míg a második legismertebb és legnagyobb online kereskedő immár stabilan az Alza.hu. A két legnagyobb webpláza ráadásul 2023-ban sokat közeledett egymáshoz.

A legnagyobb forgalmú webáruházak dobogójának harmadik fokán ezúttal helycsere történt: 2023-as eredményei alapján – két helyet javítva – a Kifli lett a harmadik, a MediaMarkt pedig idén a negyedik helyen zárt. A Kifli az összesített harmadik helye mellett már második éve vezeti az FMCG rangsort is, mint a magyar piac legnagyobb forgalmú online bevásárlószolgáltatása.

Az FMCG TOP10-es mezőny második helyén ezúttal is a Tesco végzett, harmadik helyre pedig az Auchan online áruháza került. A legnagyobb forgalmú magyar cégek listáját a harmadik éve az Euronics vezeti, a második legnagyobb magyar webáruház pedig az Aqua lett, akinek – nagyot előre lépve – 2023-ban sikerült megközelítenie az éllovast. A dobogón a magyar mezőny esetében is változás volt, immár a Pepita a harmadik legnagyobb magyar e-kereskedő. Utóbbi cég ráadásul az eTOPLISTA teljes mezőnyét figyelembe véve, a magyar e-kereskedők közül a legnagyobb növekedést érte el 2023-ban.

Turbulens volt a TOP15 szereplő tavalyi éve

2023-ban a magyar piacon működő, helyi operációval is rendelkező tizenöt legnagyobb e-kereskedő együttes forgalma bruttó 542,5 milliárd forint volt, ami összességében 4%-os csökkenés 2022-höz képest, ráadásul a mezőny összetétele ezúttal teljes egészében megegyezik az egy évvel korábbi mezőnnyel. A sikeres – azaz teljesített – rendelések tekintetében némileg pozitívabb a kép, ebben a mutatóban év/év alapon 2%-os növekedést ért el a 15 legnagyobb online kereskedő.

A TOP15-ből hat e-kereskedő online forgalma csökkent 2023-ban, miközben kilencé nőtt, ráadásul közülük öten az éves átlag infláció (17,6%) feletti mértékben nőttek. A tavalyi évet növekedéssel záró kilenc kereskedő átlagos növekedési üteme 19%-volt, mely közel kétszerese a teljes piac növekedési ütemének, mely a GKID és a Mastercard Digitális Kereskedelmi Körkép kutatása alapján 8,5% volt 2023-ban.

Sokat nőtt az online FMCG piac 2023-ban

A 10 legnagyobb online FMCG kereskedő mezőnye kiegyensúlyozottabb évet zárt 2023-ban. A listán nevesített 10 kereskedőből mindössze egy szereplő csökkent 2023-ban, a bővülést elérő cégek között az átlagos éves növekedés 36% volt. A TOP10 FMCG kereskedő összesített online forgalma bruttó 124,6 milliárd forint volt 2023-ban, ami 25%-os bővülést jelent egy év alatt. Az FMCG mezőny két legnagyobb növekedést elérő szereplője a Wolt Market és a Rossmann lett.

Miközben a Kifli egyre dominánsabban uralja a hazai online FMCG piacot – amit erősít az összesített mezőnyben elért harmadik helye is – az FMCG szegmens többi szereplőjének sincs oka panaszra: a drogéria kategória éllovasai, a Rossmann és a dm kiemelkedő – a Kiflit is meghaladó – növekedést produkáltak 2023-ban. Az átlagos vásárlási érték tekintetében pedig a legnagyobb növekedés a Wolt Market és Foodora Market párosnál figyelhető meg, mindkét gyorskereskedelmi szolgáltatás átlagos rendelései értéke látványosan emelkedett 2023-ban, 2022-höz képest, ezzel messze kiemelkednek az FCMG toplista mezőnyéből. Érdekesség, hogy az FMCG szegmensben csupán két kereskedő nem tudott rendelésszámot tekintve növekedést realizálni 2023-ban. Az 10 legnagyobb online FMCG kereskedő között továbbra is két magyar webáruház van: a Pelenka.hu és az iDrinks.hu. Mindkét magyar vállalkozás látványosan bővült 2023-ban.

Stagnál a magyar mezőny

A bruttó 5 milliárd forintos online kiskereskedelmi forgalom felett teljesítő magyar cégek mezőnye viszont továbbra is 13 e-kereskedőt számlál. Az, hogy nem bővült tovább az “5 milliárdos” e-kereskedők köre 2023-ban, már önmagában is jelzi a nehezedő piaci körülményeket. A legnagyobb 13 magyar e-kereskedő összesített forgalma 2023-ban 156,8 milliárd forint volt, ami csupán alig 1%-os bővülést jelent az előző évhez képest. Ezzel szemben a tranzakciók tekintetében a mezőny 2023-ban 6,5%-kal több online rendelést teljesített, mint egy évvel korábban.

Már öt piactér is van a mezőnyben

Az eTOPLISTA idei mezőnyében immár öt cégnek van piactere, mivel az eMAG, Pepita, Wolt és Foodora mellett már a Decathlon is elindította a saját piacteres szolgáltatását, ezzel is növelve kínálatot és differenciálva az online boltot.

Emellett a listán öt kereskedő – az Alza, Kifli, Wolt, és a Foodora, valamint az eMAG is rendelkezik előfizetéses hűségprogrammal – az eMAG saját programja Genius néven épp a napokban indult, így az a cég eTOPLISTA helyezésre még nem volt hatással. A 2023-as eredmények terén az Alza, a Kifli, a Wolt és a Foodora is fontos sikertényezőként tekint a saját előfizetéses hűségprogramjára, és ez visszaköszön a számok terén is: négyük átlagos növekedési üteme forgalmat tekintve tavaly 49%-volt.

"Az eTOPLISTA 2023-as mezőnyében ezúttal minden korábbi évnél több mozgás, helycsere volt, ami jelzi mennyire turbulens, bonyolult piaci környezetben kell helyt állniuk a Magyarországon működő e-kereskedőknek. Ilyen körülmények között felértékelődik az ügyfélélmény minősége, és azok a hozzáadott értékek, amikkel a vásárlói lojalitás növelhető. Nem véletlen, hogy a mezőnyben már 5 kereskedő – köztük a TOP3 – is rendelkezik előfizetéses hűségprogrammal, illetve egyre többen vezetnek be elektronikus fizetési megoldásokat és csomagautomatás átvételt annak érdekében, hogy a vásárlókat még versenyképesebben szolgálhassák ki." – értékelte a mezőnyt Szetnics László, a Mastercard digitális szolgáltatásokért és termékekért felelős regionális vezetője.

Az ismertségi rangsorban dominálnak a nemzetközi divat kereskedők és a kínai piacterek

Az eTOPLISTA legújabb rangsora a legismertebb kereskedőket mutatja be a webáruházak szabadszavas, spontán ismertsége alapján. Ebben a mezőnyben az első két helyezett – az eMAG és az Alza – megegyezik a forgalmi rangsor első két helyezettjével, ám a harmadik helyre már a TEMU került, ami jelzi a kínai óriás magyar e-kereskedelmi piacra gyakorolt hatását.

A 15 legismertebb kereskedő mezőnyében a TEMU mellett a Shein és az Aliexpress is stabil kínai szereplők, rajtuk kívül komoly ismertséggel bírnak még a nemzetközi webáruházként működő – magyar operáció nélküli – divat és szépségipari kereskedők, mint az About You, Bonprix, H&M, eCipő vagy épp a Notino. A legismertebb 15 e-kereskedő mezőnyében is érintett a három legnagyobb magyar webáruház, csak épp fordított sorrendben: a Pepita a 6. az Aqua a 14. míg az Euronics a 15. a mezőnyben.