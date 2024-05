Búcsúzhatnak a magyarok kedvenc söreiktől? Ez nagyon betehet a főzdéknek

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Ahogy minden ágazatban, úgy a sörfőzés világában is egyre több lépést kell tenni a fenntarthatóbb működés, gyártás felé. Nem beszélve arról, hogy a felmelegedés az alapanyagokra is nagy hatással van, hiszen a komló és az árpa is kényes növények, nem egyszerű a termeszétsük - írja a HelloVidék. De hogy boldogulnak a magyar sörfőzdék? Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

A klímaváltozás a sörfőzdék dolgát is megnehezítheti. A sörgyártás számos olyan összetevőre támaszkodik, amelyek érzékenyek a környezeti változásokra, nem beszélve a főbb alapanyagokról, az árpáról és a komlóról, melyek különösen érzékeny növények. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az alapanyagok ára az elmúlt időszakban közel duplájára nőtt átlagosan. Ami kifejezetten érezhető volt, pár olyan érzékenyebb gyümölcs, mint a málna áremelkedése. Itt annyira megnehezedett például a termelés, hogy volt olyan időszak, amikor tízszeresére növekedett az ár. A terveket illetően egyelőre csak annyi, hogy flexibilisek vagyunk az alapanyagok esetében - mondta el Szilágyi Tamás, a Mad Scientist alapító/vezérigazgatója. A teljes cikk a hazai főzdék helyzetéről a HelloVidék oldalán olvasható.

Címlapkép: Getty Images

