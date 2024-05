Bedarálja a magyar kisvállalkozókat ez a változás: ennyire kegyetlen a covid és a háború sem volt?

A Temu megjelenése nagyobb piaci sokkot okozott a hazai e-kereskedelemben, mint a koronavírus-járvány és az ukrán háború. Az, aki átgondoltan használja a mesterséges intelligenciát, kiemelkedhet a versenytársai közül, ugyanakkor ez az új technológia olyan eszközt ad a kiberbűnözők kezébe, amellyel manipulált ajánlatokat hozhatnak létre. Merre tovább, milyen az e-kereskedelem jövője, mik a lehetőségek, mik a kihívások? David Chmelař, a Heureka Csoport vezérigazgatója a piacterek, árösszehasonlító-oldalak és a határon átnyúló e-kereskedelem mellett teszi le a voksát. Keleti Arthur, kibertitok jövőkutató pedig a KKV-k védelmi képességeinek hiányosságaira hívja fel a figyelmet.

Az e-kereskedelem folyamatosan fejlődik, habár a hőskornak már vége. Dr. Bőgel György, az Ecommerce Hungary elnöke a június 6-7-ei XX. E-kereskedelmi konferencia kapcsán elmondta, hogy egy kis szektor képes kivonni magát az általános gazdasági trendek alól, és akár szembe is mehet azokkal, ahogy pl. a 2007-2008-as pénzügyi válságot alig érezte meg az online kereskedelem. Ám ha egy szektor már kinövi magát, akkor elkezd együtt mozogni a gazdasági ciklusokkal és viszi a nehézségi erő.

2012 és 2019 között gazdasági aranykor volt Magyarországon, aztán jött a járvány és a recesszió, ami mindenkit alaposan meghintáztatott. Nyomulnak a külföldiek, mindenki el akar adni, piacot keres magának, és nincsenek gátlásai. Közben megállíthatatlanul fejlődik a technológia, sorra jönnek az újdonságok. „Minden újdonság illúziókat is hozott, hoz magával. Nekünk az a dolgunk, hogy megmaradjunk a realitások talaján, és elmagyarázzuk, mi húzódik meg egy-egy izgalmas jelenség mögött, rámutassunk a könyörtelenül érvényesülő gazdasági és piaci törvényekre, a fejlődés logikájára” – mondta Dr. Bőgel György, aki az idei év kapcsán a következő területeken lát kihívásokat, lehetőségeket: mesterséges intelligencia, piacterek, külföldi megjelenés. A kiberbiztonság kapcsán kiemeli, hogy ugyan nagyon fontos téma, de a kis- és középvállalkozások mégsem foglalkoznak vele eléggé.

„A KKV-k közül csak nagyságrendileg minden negyedik, ötödik fejleszti folyamatosan a védelmi képességeit, a legkisebb cégek közül pedig tízből talán egy” – mondta Keleti Arthur, kibertitok jövőkutató, aki megosztotta azt is, hogy a környező országok digitális felkészültségét magasabb fokúnak látja. Meglátása szerint a magyarok nem korán ébredők, ami a digitális technológiákra is igaz. Éppen ezért sok magyar startup nem is itthon tesztel bizonyos fejlett digitális szolgáltatásokat.

Keleti Arthur kiemelte azt is, hogy nemcsak a vállalkozásoknak, hanem a fogyasztóknak is sokkal figyelmesebbnek kell lenniük. Nagyjából két éve erősebben megjelentek a kiberbiztonsági és manipuláló csalók, akik telefonálnak, e-maileket vagy üzeneteket is küldenek személyre szabottan. Ugyan az olyan edukációs kampányok hatására, mint pl. a kiberpajzs.hu egyre több a tudatosabb digitális vásárló, de a többséget még mindig inkább a vágyai vezérlik, és könnyen manipulálható. Csalók erre teljes kampányokat építenek. További veszélyforrás, hogy a kiberbűnözők ráadásul nagyon találékonyan használják majd a mesterséges intelligenciát áláruházak és manipulált ajánlatok előállítására.

A mesterséges intelligencia az online vásárlást is formálja

„Versenyelőnyre tehet szert az az e-kereskedő, akinél nagyobb és ezért jobb mesterséges intelligencia kapacitás, ezáltal pedig sokkal több adat és tapasztalat gyűlik fel” – hívja fel az e-kereskedők figyelmét Keleti Arthur. A vásárlás jövője a testre szabott teljes vásárlási élményen fog alapulni, amelyet már olyan digitális asszisztensek építenek, akik nagyon ismerik saját felhasználóikat.

Felzárkózóban a magyar e-kereskedelmi piac

Technológia ide vagy oda, örök kérdés az e-kereskedelem kapcsán, hogy vajon hogy áll most a magyar piac a csehekéhez képest? A magyar e-kereskedelmi piac sok hasonlóságot mutat a cseh piaccal a népességméret, a növekedés mértéke és a fogyasztói szokások miatt. Még mindig elmondható, hogy a hazai piac néhány éves elmaradásban van: a magyar fogyasztók bizalmatlanabbak és ugyan az online fizetés egyre elterjedtebb itthon, de még elmarad a csehekétől. Mindent összevetve a régió vezető ár-összehasonlító weboldala és online vásárlási tanácsadója, a Heureka Csoport vezérigazgatója, David Chmelař azt a tendenciát lája, hogy a magyar e-kereskedelmi piac hamarosan felzárkózik. A fogyasztókról régió szerte elmondható, hogy ugyan továbbra is árérzékenyek, de a „legjobb ár” helyett egyre inkább a „legjobb ajánlat” megközelítés igaz rájuk.

A hazai szereplőknek egyre nagyobb kihívást jelentenek az olyan új szereplők, mint pl. a Temu. David Chmelař szerint annak a webáruház-tulajdonosnak, aki talpon akar maradni, magasabb marketingköltségekkel kell kalkulálnia és a növekedés érdekében át kell lépnie az országhatárt. A piacterek, árösszehasonlító oldalak új értékesítési lehetőségeket biztosítanak. A szakember úgy látja, hogy a piacterek kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy egy e-kereskedő különböző termékeket és különböző piacokat próbáljon ki viszonylag alacsony költségvetésből. Kiemeli ugyanakkor, hogy ez nem segíti a saját márka építését és azoknak a márkáknak, ahol fontos a termék megtapasztalása, semmiképp sem szabad kizárólag piactérben gondolkozniuk, hiszen számukra nem csak a termék a lényeg, hanem az is, hogy olyan ajánlatot adjanak a felhasználóiknak, amely visszahozza őket az oldalukra.

David Chmelař 3 érve a határokon átnyúló e-kereskedelem mellett